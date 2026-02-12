【リーガロイヤルホテル京都】春風のようなやさしさで甘く包み込む、苺のパフェ＆プレートデザート『春風薫る、ラウンジデザート 』 販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、ラウンジにて春の訪れを表現した苺のパフェとプレートデザートを2026年3月1日（日）から5月6日（水・休）まで販売します。

「いちごとフワフワわたがしパフェ」は、ふんわりとしたわたがしと蝶々のクッキーをトップにあしらった、春風がそよぐ情景を思わせる華やかなパフェです。わたがしの下にはピンク・白・若草色の3色のチョコレートをまとった苺が並び、お好みで苺ソースをかけると見た目と味わいの2種類の変化を愉しめます。グラスの中には、ピスタチオのアイスジェラート、フロマージュブランのムース、そして苺の美しい断面などが重なり、繊細な層を描きます。バラの香りをまとったゼリーと苺のピューレが混ざり合い、春の香りと余韻を口いっぱいに感じられるグラスパフェに仕上げました。

「さくらといちごのスプリングドーム」は、たっぷりの苺ホイップクリームを添えた、もっちり食感のパンケーキの上に桜の香りをまとった軽やかなスフレパンケーキを重ね、苺のアイスミルクをトップにあしらったドーム仕立てのプレートデザートです。ドームを開くと中に隠れていた苺ソースがとろりとあふれ出し、パンケーキに絡むことで華やかな味わいの変化を愉しめます。ひと口ごとに心までほぐれるような、ときめきに満ちた春のデザートです。

詳細については、次の通りです。

●●『春風薫る、ラウンジデザート 』 販売●●

【販売店舗】

ラウンジ（1階 / オールデイダイニング カザ内）

【販売期間】

2026年3月1日（日）～5月6日（水・休)

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。最新の営業情報は公式HPをご確認ください。

【営業時間】

10 : 00～21: 00（ラストオーダー：デザート18：00 ／ その他20：30）

【内容・料金】

〈いちごとフワフワわたがしパフェ〉

単品 3,289円 、ドリンク付 3,795円 （コーヒー、紅茶 または カモミールティー）

〈さくらといちごのスプリングドーム〉

単品 3,036円 、ドリンク付 3,542円 （コーヒー、紅茶 または カモミールティー）

詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/lounge-spring-dessert-202604

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

ラウンジ

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

075‐361‐9226（直通）