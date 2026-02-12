Finatextホールディングス、VP of Data & AIの大野巧作 / Kevin が 2026「Snowflake Data Superheroes」に選出

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する株式会社Finatextホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：林 良太、以下「当社」）は、当社グループ VP of Data & AI の大野巧作 / Kevin がAIデータクラウドを提供するSnowflake社の「Snowflake Data Superheroes」に選出されたことをお知らせします。

■「Snowflake Data Superheroes」について

「Snowflake Data Superheroes」は、教育活動、カンファレンス登壇、コンテンツ制作などを通じて、Snowflakeエコシステムの成長を牽引するコミュニティリーダーを称えるプログラムです。

本プログラムのメンバーは、単なる技術のエキスパートに留まらず、エコシステムを共創の場へと導く「語り手」「革新の担い手」そして「繋ぎ手」としての役割を担っています。AIデータクラウドの可能性を切り拓くリーダーとして、画期的なソリューションの設計から次世代の育成に至るまで、自らの知見を惜しみなく共有し、Snowflakeコミュニティの核としてエコシステムの発展に大きく寄与している点が評価され、この度の選出に至りました。

詳細はこちらから：Snowflake、2026「Snowflake Data Superheroes」を決定(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000116784.html)

■大野巧作 / Kevinのコメント

このたび、2026「Snowflake Data Superheroes」に選出いただき、大変光栄に思います。

「金融を“サービス”として再発明する」というグループミッションの実現に向け、金融系ビッグデータや金融基幹システムのデータを取り扱うセキュアでガバナンスの行き届いたデータ基盤の設計・構築・運用に取り組んでまいりました。

今後は Data Superhero として、データ基盤にとどまらず、AI基盤としての Snowflake を最大限活用し、実践的な知見を共有してまいります。

そして、こうした活動を通じて、日本におけるデータ・AI活用をより加速していけるよう尽力してまいります。

株式会社Finatextホールディングス

VP of Data & AI

大野巧作（おおの こうさく） / Kevin

東京大学大学院理学系研究科を修了後、2020年4月に株式会社ナウキャスト入社。POSデータのパイプライン構築や分析に携わり、2024年からはデータ分析基盤開発チームのリーダーとしてAWSやSnowflakeを活用したクラウド環境の整備や技術検証を主導。2025年10月、株式会社FinatextホールディングスのVP of Data & AI に就任。Kaggle Competition Masterで、複数の機械学習コンペで入賞実績あり。

【Finatextグループについて】

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

