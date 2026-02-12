@cosmeアプリ、「成分検索機能」を提供開始！国内最大級の成分データベースを整備

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（代表取締役社長：遠藤 宗、以下 アイスタイル）は、日本最大のコスメ・美容のプラットフォーム「@cosme」の公式アプリにおいて、化粧品に含まれる「成分」から商品を検索できる新機能を2026年2月9日（月）より提供開始いたしました。

本機能により、生活者は「レチノール」や「アゼライン酸」といった話題の成分を含む商品や、特定の成分が入っていない商品を検索し、従来のクチコミランキングをはじめとした検索方法だけでは出会えなかった商品と出会うことが可能となります。

開発の背景：データが示す「成分買い」の定着

近年、SNSの浸透などで生活者の美容リテラシーのベースが上がったことで、化粧品選びの基準が変化しています。@cosmeに寄せられるクチコミデータを分析したところ、「成分買い」というワードの出現率が5年前と比較して約96.4倍（※1） に増加。また、2025年10月に聴取した「化粧品に関するアンケート」（※2）でもスキンケアに関するここ半年間の意識や行動の「変化」として「成分を意識してスキンケア化粧品を選ぶことが増えた」と回答した人が全体の57.6％におよび、「成分」が一過性の流行を超えて化粧品選択の基準のひとつとして定着しつつあることが示唆されます。「有効成分」「整肌成分」といった効能に関連する言葉に加え、「PDRN」「グルタチオン」「アゼライン酸」といったより具体的な成分名や、「リポソーム化」「エクソソーム」といった処方・技術に関する専門的なワードの出現率も伸長しており、生活者がより専門的かつ能動的に情報を求めている実態がうかがえます。 本機能は、こうした生活者が自分にぴったり合う化粧品との出会いを助けるものです。

他方、化粧品ブランドにとっても「成分」という新たな出会い方が生れることで、クチコミランキングをはじめとした従来の商品検索だけでは埋もれてしまいがちな、優れた成分や技術を持つ隠れた名品が光を浴びる機会が増えることが期待できます。

成分検索機能の特長：高度化するニーズに対応する「含める」検索×「除く」検索

今回リリースした機能は、成分知識が豊富な生活者のニーズにも応えるため、以下の特長を備えています。

１.「含める」検索

「レチノール配合の美容液が欲しい」「話題のアゼライン酸を試したい」といったニーズに対し、成分名を指定して商品を絞り込むことが可能です。

２.「除外する」検索

成分を「入れたい」だけでなく「避けたい」というニーズも増加しています。クチコミデータでは5年前と比較して「酸化亜鉛フリー」「エタノールフリー」「グリセリンフリー」といったワードが伸長しており、肌質などに合わせて特定の成分を避けたいという要望が見て取れます。 本機能では、特定の成分を除外する条件指定を可能にすることで、こうした「〇〇フリー」の商品を探したいというニーズに応えます。

３.「よく選択される成分」からの簡単検索

成分名を入力する手間なく、画面上の「よく選択される成分」リストからワンタップで選択可能です 。カテゴリ、ブランド、価格帯との掛け合わせにより、目的の商品へスムーズにたどり着けます。

@cosmeは今後も、生活者とブランドの出会いをつくるプラットフォームであり続けるべく、様々なサービスを提供してまいります。

※1 集計期間：各年とも前年11月1日～当年9月30日における@cosmeクチコミデータより算出

※2 化粧品に関するアンケート:

調査地域：全国

調査方法：Web調査

調査期間：2025年10月28日（火）～30日（木）

調査対象者：＠cosmeプロデュースメンバー 女性 15～69歳（＠cosmeの世代構成に合わせ割付）

調査対象者数：5,786人

【サービス概要】

提供開始日： 2026年2月9日（月）

対象デバイス： @cosme公式アプリ（iOS/Android） ※ご利用には最新バージョンへのアップデートが必要です

利用料： 無料

▶ @cosme公式アプリのダウンロードはこちら(https://app.adjust.com/m0oo0a8)

【株式会社アイスタイル 会社概要】 https://www.istyle.co.jp/ 東証プライム・コード番号3660

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：1999年7月27日

■資本金：71億7,900万円

■代表者：代表取締役社長 遠藤 宗

■事業内容：美容系総合サイト「@cosme（アットコスメ）」の企画・運営、関連広告サービス・マーケティング・リサーチサービスの提供

