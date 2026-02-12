ラフォーレ原宿 2026年春のNEW＆RENEWAL SHOP
ラフォーレ原宿は、2026年2月21日（土）より随時、2026年春のリニューアルを実施します。
「apres jour」「kutir」「sedacle」など、40以上のEC専業ブランドを展開するBUZZWITによる、Z世代のトレンドが凝縮されたブランド複合型リアルショップ「BUZZWIT原宿」をはじめ、韓国発ミニマルブランド「MUCENT」、インフルエンサー・はうきによる「Hauls」など、多彩なNEW SHOPが続々とオープンします。
さらに、和の美意識を宿すピアスブランド「RIN」、中国発コスメブランド「PERFECT DIARY」の日本初直営店、人気アイドルグループを多数擁する「RINDO Entertainment」初の常設ショップ、新スタイルのスイーツを発信する世界的チュロスブランド「STREET CHURROS」も登場。ファッションからカルチャー、ビューティー、フードまで、Z世代から支持を集める店舗を集積し、ラフォーレ原宿ならではのスタイルを提案します。
POP UP SHOPでは、リブランディング後初開催となる「Confirm・ILL’S」と、初の2ショップ合同開催となる「LAZYSLAY＆mine」が、それぞれの個性と世界観を凝縮した特別な空間を展開します。
また、「愛と狂気のマーケット」には、懐かしさと優しさを感じさせるぬいぐるみや布作品を手がけるEimi Takano、生と死を独自の視点で描くTokyo Jesusが出品。加えて、高感度クリエイターを紹介する「KIOSK」と、クリエイターの挑戦を応援する「ぴんくえりあ」の第2弾も始動し、新たな発見と出会いをお届けします。
ラフォーレ原宿は、今季も他にはないファッションやショッピング体験を提案してまいります。
NEW & RENEWAL SHOPS
<4.5F> BUZZWIT原宿 （バズウィットハラジュク）
3月14日（土）NEW OPEN オンリーショップ
■「apres jour」「kutir」「sedacle」など40以上のEC専業ブランドを展開するBUZZWIT 初のリアルショップ
40以上のEC専業ブランドを展開するBUZZWITが、初のリアルショップをオープン。Z世代のさまざまなトレンドを凝縮したブランド複合ショップとして、店内にはメリーゴーランドやボクシングリング、カウンターキッチンなど印象的なオブジェを什器として配置。複数ブランドのアイテムをミックスした編集展示により、「カオスな世界」を体感できる空間を演出します。原宿という多様なファッションカルチャーが交差するロケーションならではの店舗です。
また、ブランドインフルエンサーの来店イベントをはじめ、ここでしか手に入らない人気アイテムのオープン記念カラーやコラボアイテムを販売致します。リアル店舗ならではの体験型施策も実施予定です。
■取扱いブランド（全10ブランド）
apres jour（アプレジュール）／apresjour clair（アプレジュール クレア）／Palelfy（パルエルフィー）／kutir（クティール）／EllnoLoset（エルノロゼット）／KODOKU（コドク）／sedacle（セダクル）／LOIN NUIT（ロワンニュイ）／WISHFOREVER（ウィッシュフォーエバー）／ONCILY（オンシェリー）
<4F> MUCENT （ムセント）
日本初出店 2月21日（土） NEW OPEN
■韓国の人気ミニマルブランドの日本初フラッグシップストア
韓国で高い支持を集めるミニマルコンセプトのファッションブランド「MUCENT」の日本初フラッグシップストア。洗練されたシルエットと細部にまでこだわったディテールを特徴とし、日常に静かな存在感をもたらすプロダクトを展開します。ブランドの美意識や世界観を空間全体で表現した店内ではMUCENTらしさを十分にご体感いただけます。オープンを記念し、ラフォーレ原宿限定ノベルティをご用意します。
<4F> PASTEQIDOR （パステキドール）
関東初出店 2月21日（土） NEW OPEN
■レディースブランド axes femme をメインブランドに持つIGAが手がける古着とリメイクを軸にしたセレクトショップブランド
フェミニンやガーリーといったaxes femmeのDNAをベースに、ヴィンテージ古着やリメイクアイテムを現代的な感性で再構築。甘さだけにとどまらず、エッジや違和感を取り入れた“今、着たいバランス”のスタイルを提案します。セレクトはレディースに限らず、ユニセックスやメンズライクなアイテムも幅広く展開。スタイルや性別、年齢といった枠を越え着る人自身の感覚で完成するファッションを目指しています。
また、リメイクアイテムは複数のクリエーターと協業して制作した一点物。古着や余剰素材が持つ背景を尊重しながら、新たな価値とストーリーを宿した作品として生まれ変わらせています。
<2F> fancypods vivid. （ファンシーポッズ ヴィヴィッド）
2月21日（土） NEW OPEN オンリーショップ
■高級ビーズに特化したアクセサリースタジオ
原宿発祥のdecoration studio「fancypods」が、高級ビーズ、パーツのみを取り扱うプレミアムブランドをラフォーレ限定ショップとしてオープン。水晶や天然石、ガラスビーズ、陶器ビーズなど素材・クオリティに徹底的にこだわりました。これまでにない上品なアクセサリーをその場で制作できます。
ラグジュアリーを軸にした商品展開と華やかさの空間で、新しいスタイルを発信します。
<4F> Hauls （ハウルズ）
2月22日（日） NEW OPEN オンリーショップ
■インフルエンサー「はうき」プロデュース、儚くも自由なアパレルブランド
「可愛さのなかに、今にも消えてしまいそうな儚さと自由を詰め込んだ洋服作りをしたい」、そんな思いから生まれたブランド。繊細な感情や空気感を大切にしながら、日常にそっと寄り添うアイテムを展開しています。「カフェの中にあるお洋服屋さん」をイメージして設計したショップは、ブランドカラーである水色をベースに、やわらかく統一感のある世界観を演出します。
オープン日には、プロデューサーでもあるインフルエンサー・はうきの来店イベントを実施。ブランドの想いを直接感じられる、特別な一日をお楽しみください。
2月27日（金） NEW OPEN
■華やかに生きる人を輝かせるピアスブランド
和の美意識と生命力あふれる自然のモチーフを宿し、自由でしなやかに、そして華やかに生きる人を輝かせるピアスブランド。「凛と輝く。自由に生きる。」という想いのもと、花や蝶など和のエッセンスを取り入れた独創的なデザインで、身につける人一人ひとりの個性に寄り添います。実店舗限定のオリジナルピアスも展開。和のモチーフや自然をテーマにした特別なデザインを通して、耳もとから「自分らしさ」を表現する、自信と輝きをお届けします。
<4F> Never mind the XU （ネバーマインドザエックスユー）
2月28日（土） RENEWAL OPEN
■新鋭のセレクトショップ「Never mind the XU」が拡張リニューアル
“ジェンダーレス ミニマルパンク”をベースに、アジア・ヨーロッパなど世界の新鋭ブランドをセレクト。“Shop for fashion who like fashion”をモットーとして、常に新しさを取り入れたスタイルを提案します。
リニューアルを記念し、BLACK PURPLE×Rosen kreuzによるPOP UPを開催。また、ラフォーレ原宿限定のオリジナルトップス・パンツを発売するほか、対象商品をご購入いただいた方には、限定ネックレスやボクサーパンツを先着でプレゼント。リニューアルしたNever mind the XUならではの特別なラインナップと体験をお届けします。
<1.5F> eyecon（アイコン）
2月28日（土） RENEWAL OPEN
■アイウェアブランド「eyecon」がアップデート
ファッション特化型アイウェアストアが面積を拡張してリニューアルオープン。新しいアイウェアやカスタムパーツの展開とともに、 アップデートした空間で皆様をお迎えします。
■中国発のコスメブランドが日本初となる直営店をオープン 日本初出店
“今日という日は、今日しか存在しない。大切な記念日のおでかけも、いつもの仲間との日常も、すべての瞬間があなたの人生をつくっていく。”そんな想いから生まれたメイクアップブランド「PERFECT DIARY」。メイクの力で“今日の自分を好きになる”瞬間を重ね、そのときどきの「好き」を彩るラメやカラーで、日常にインスピレーションを提案します。
オープンを記念して、ラフォーレ原宿限定セットの販売・オープン記念ノベルティをご用意してお待ちしております。記念すべき一日に、あなたの「今」を彩る新たな出会いをお届けします。
<5F> RINDO SHOP （リンドーショップ）
3月14日（土） NEW OPEN オンリーショップ
■「#らぶしっく」「XP!A」「夢喰NEON」などが所属するRINDO Entertainment初の常設ショップ
人気アイドルグループを多数擁する「RINDO Entertainment」初の常設ショップ。“現場がない日でも今まで以上に「推し活」が楽しめる場所”として、そのときどきのシーズンやコンセプトを表現した特別なグッズを販売します。内装は明るく可愛らしいデザイン。ライブ会場とは一風変わった雰囲気のなかで所属グループの存在を感じていただけます。
<1F キッチンカー> STREET CHURROS （ストリート チュロス）
3月1日（日） NEW OPEN
■世界が注目するチュロスブランドが登場
世界12ヶ国で展開する世界一のチュロスカフェブランド「STREET CHURROS」が、原宿に全く新しいスイーツのスタイルを提案します。ここでしか出会えない限定メニュー「チュリン」は、一口サイズのミニチュロスを専用のパッケージに入れ、フレーバーと一緒にシャカシャカ振って楽しむオリジナル商品です。
オーツ麦やレンズ豆など16種類の穀物をブレンドしたヘルシーな特製生地は、穀物の香ばしさが際立ち、カリッ・モチッとした食感が一口ごとに凝縮されています。自分好みのフレーバーをミックスして仕上げるそのプロセスは、まさに自分だけの「スタイル」を作る感覚。既存の形にとらわれない、クリエイティブで遊び心あふれる最先端のストリートフードをお楽しみください。
POP UP SHOPS
<3F> Confirm・ILL'S （コンファーム・イルズ）
オンリーショップ 2月6日（金）～3月23日（月）
■リブランディング後初のPOP UP STORE
都会的で洗練されたムードと普遍的な上品さを軸に、トレンドをミックスした「confirm」と、最新ストリートファッションにサブカルチャーの感性を掛け合わせた「ILL'S」。異なる個性を持つ2ブランドが、リブランディング後初となるPOP UPを開催します。期間中は、ベーシックからエッジの効いたデザインまで幅広くラインナップし、さらにPOP UPならではの多彩なイベントも実施予定。今の空気感を体感できる特別な空間をお届けします。
<2F CONTAINER> LAZYSLAY&mine （レイジースレイアンドマイン）
3月12日（木）～3月18日（水） オンリーショップ
■LAZYSLAYとmineによる初の合同POPUP STORE
「媚びない私の戦闘服」を掲げ、弱さや迷いを抱えたままでも自分を信じて歩くためのスタイルを提案するLAZYSLAYと、「私だけの可愛いに愛着を」をコンセプトに、自分の“好き”を貫く地雷系ブランドmine。この2ブランドによる初の合同POP UP STOREを開催します。新作アイテムの展開に加え、実際に試着しながら選べる空間で、モノトーンを基調とした強さと可愛さ、そして自分だけの価値観を大切にする2つの世界観を同時に楽しめる特別なショップ体験をお届けします。
愛と狂気のマーケット
■3月1日（日）～3月31日（火）Eimi Takano （エイミタカノ）
見る人みんなが懐かしさを感じ、優しい気持ちになれる。そんなぬいぐるみや布の彫刻、雑貨などを作成しています。その作品達はどこかで会ったことがあるような、ずっと一緒にいたような、そんな作品ばかりです。
Tokyo Jesus （トウキョウジーザス）
彫刻を中心にドローイング、アートトイ、アクセサリーなど、表現手段を選ばず、生への力強さと死への郷愁を一貫して独特な視点で描き続けています。
■KIOSK第2弾
2025年9月に愛と狂気のマーケット内に新設された“KIOSK”。
選りすぐりの高感度クリエイターをピックアップするエリアとして、2026年3月から半年間、4出品者が“おもしろい”才能を披露し、作品を展示販売します。
■ぴんくえりあ 第2弾
2025年9月に愛と狂気のマーケット内に新設された“ぴんくえりあ”。既存エリアとは異なり、毎月の入替えのない空間として、クリエイターのステップアップ・チャレンジを応援するためのステージです。
2026年3月より第2弾出品者が登場します。
ラフォーレ原宿 2026SS 広告ビジュアル
2026年SSのラフォーレ原宿の広告は、“Laforet”の意味でもある「森」をテーマに、森にある草木をメインモチーフとしたビジュアル。人は服を着たりアクセサリーを身につけたりメイクをしたりする。もし人が木だったら、どのように自分を主張し表現するのか?と想像し、進化した木の姿=進化したLaforetを視覚的に表現する。
●midori(OFBYFOR TOKYO)
東京を中心に活動する、アートディレクター・グラフィックアーティスト。幼少期・学生時代からペインティング・スプレーアートを続け、専門学生時代にPCソフトウェアを活用したグラフィックを作り始め、20歳の時にOBF TOKYOにジョイン。
「手触りのあるデジタルクリエイティブ」を特徴とし、国内外のファッションブランドビジュアル・コンテンツを多数手がける次世代アーティスト。