ラフォーレ原宿　2026年春のNEW＆RENEWAL SHOP

森ビル株式会社

ラフォーレ原宿は、2026年2月21日（土）より随時、2026年春のリニューアルを実施します。

「apres jour」「kutir」「sedacle」など、40以上のEC専業ブランドを展開するBUZZWITによる、Z世代のトレンドが凝縮されたブランド複合型リアルショップ「BUZZWIT原宿」をはじめ、韓国発ミニマルブランド「MUCENT」、インフルエンサー・はうきによる「Hauls」など、多彩なNEW SHOPが続々とオープンします。

さらに、和の美意識を宿すピアスブランド「RIN」、中国発コスメブランド「PERFECT DIARY」の日本初直営店、人気アイドルグループを多数擁する「RINDO Entertainment」初の常設ショップ、新スタイルのスイーツを発信する世界的チュロスブランド「STREET CHURROS」も登場。ファッションからカルチャー、ビューティー、フードまで、Z世代から支持を集める店舗を集積し、ラフォーレ原宿ならではのスタイルを提案します。

POP UP SHOPでは、リブランディング後初開催となる「Confirm・ILL’S」と、初の2ショップ合同開催となる「LAZYSLAY＆mine」が、それぞれの個性と世界観を凝縮した特別な空間を展開します。

また、「愛と狂気のマーケット」には、懐かしさと優しさを感じさせるぬいぐるみや布作品を手がけるEimi Takano、生と死を独自の視点で描くTokyo Jesusが出品。加えて、高感度クリエイターを紹介する「KIOSK」と、クリエイターの挑戦を応援する「ぴんくえりあ」の第2弾も始動し、新たな発見と出会いをお届けします。

ラフォーレ原宿は、今季も他にはないファッションやショッピング体験を提案してまいります。

NEW & RENEWAL SHOPS

<4.5F> BUZZWIT原宿 （バズウィットハラジュク）

3月14日（土）NEW OPEN オンリーショップ

■「apres jour」「kutir」「sedacle」など40以上のEC専業ブランドを展開するBUZZWIT 初のリアルショップ

40以上のEC専業ブランドを展開するBUZZWITが、初のリアルショップをオープン。Z世代のさまざまなトレンドを凝縮したブランド複合ショップとして、店内にはメリーゴーランドやボクシングリング、カウンターキッチンなど印象的なオブジェを什器として配置。複数ブランドのアイテムをミックスした編集展示により、「カオスな世界」を体感できる空間を演出します。原宿という多様なファッションカルチャーが交差するロケーションならではの店舗です。

また、ブランドインフルエンサーの来店イベントをはじめ、ここでしか手に入らない人気アイテムのオープン記念カラーやコラボアイテムを販売致します。リアル店舗ならではの体験型施策も実施予定です。

■取扱いブランド（全10ブランド）

apres jour（アプレジュール）／apresjour clair（アプレジュール クレア）／Palelfy（パルエルフィー）／kutir（クティール）／EllnoLoset（エルノロゼット）／KODOKU（コドク）／sedacle（セダクル）／LOIN NUIT（ロワンニュイ）／WISHFOREVER（ウィッシュフォーエバー）／ONCILY（オンシェリー）

<4F> MUCENT （ムセント）

日本初出店 2月21日（土） NEW OPEN

■韓国の人気ミニマルブランドの日本初フラッグシップストア

韓国で高い支持を集めるミニマルコンセプトのファッションブランド「MUCENT」の日本初フラッグシップストア。洗練されたシルエットと細部にまでこだわったディテールを特徴とし、日常に静かな存在感をもたらすプロダクトを展開します。ブランドの美意識や世界観を空間全体で表現した店内ではMUCENTらしさを十分にご体感いただけます。オープンを記念し、ラフォーレ原宿限定ノベルティをご用意します。

<4F> PASTEQIDOR （パステキドール）

関東初出店 2月21日（土） NEW OPEN

■レディースブランド axes femme をメインブランドに持つIGAが手がける古着とリメイクを軸にしたセレクトショップブランド

フェミニンやガーリーといったaxes femmeのDNAをベースに、ヴィンテージ古着やリメイクアイテムを現代的な感性で再構築。甘さだけにとどまらず、エッジや違和感を取り入れた“今、着たいバランス”のスタイルを提案します。セレクトはレディースに限らず、ユニセックスやメンズライクなアイテムも幅広く展開。スタイルや性別、年齢といった枠を越え着る人自身の感覚で完成するファッションを目指しています。

また、リメイクアイテムは複数のクリエーターと協業して制作した一点物。古着や余剰素材が持つ背景を尊重しながら、新たな価値とストーリーを宿した作品として生まれ変わらせています。

<2F> fancypods vivid. （ファンシーポッズ ヴィヴィッド）

2月21日（土） NEW OPEN オンリーショップ

■高級ビーズに特化したアクセサリースタジオ

原宿発祥のdecoration studio「fancypods」が、高級ビーズ、パーツのみを取り扱うプレミアムブランドをラフォーレ限定ショップとしてオープン。水晶や天然石、ガラスビーズ、陶器ビーズなど素材・クオリティに徹底的にこだわりました。これまでにない上品なアクセサリーをその場で制作できます。

ラグジュアリーを軸にした商品展開と華やかさの空間で、新しいスタイルを発信します。

<4F> Hauls （ハウルズ）

2月22日（日） NEW OPEN オンリーショップ

■インフルエンサー「はうき」プロデュース、儚くも自由なアパレルブランド

「可愛さのなかに、今にも消えてしまいそうな儚さと自由を詰め込んだ洋服作りをしたい」、そんな思いから生まれたブランド。繊細な感情や空気感を大切にしながら、日常にそっと寄り添うアイテムを展開しています。「カフェの中にあるお洋服屋さん」をイメージして設計したショップは、ブランドカラーである水色をベースに、やわらかく統一感のある世界観を演出します。

オープン日には、プロデューサーでもあるインフルエンサー・はうきの来店イベントを実施。ブランドの想いを直接感じられる、特別な一日をお楽しみください。