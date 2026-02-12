Qoo10、マイナビキャリア甲子園へ協賛　６チームの準決勝大会進出を支援　全国の高校生がQoo10へ新事業・サービスを提案、選抜高校名と概要を発表

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、高校生のビジネスコンテスト「第12回マイナビキャリア甲子園（2025年度大会）」に協賛し、『社会構造や価値観が多様化する時代において、AIを活用し“お買い物”をエンターテインメントに変えるQoo10の新しい事業・サービスを提案せよ』というテーマで、高校生ならではの自由な発想を募集しました。全国の高校生から当テーマへ提案が集まり、6チームの準決勝大会へ進出する機会を支援します。

URL：https://careerkoshien.mynavi.jp/breakthrough2025/

弊社はこれまでも、「まなぶ」「つなぐ」「ひろめる」を軸に、社会貢献活動の一環として産学連携を推進、2022年と2024年には学校法人滋慶学園・福岡デザイン＆テクノロジー専門学校（福岡テック）において、特別講座「メガゼミ」を開講し、「まなぶ」を軸に学校への寄附講座の提供を取り組んでまいりました。2025年には、「つなぐ」を軸にスポーツを通じて、東京六大学野球や第43回全日本大学女子駅伝対校選手権大会、第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会への協賛を支援。同年11月には、「ひろめる」を軸に国内計８大学（慶應義塾大学、専修大学、東海大学、筑波大学、近畿大学、お茶の水女子大学、学習院大学）の学園祭に協賛し、産業と学業の連携機会の創出に努めてまいりました。

2026年2月15日（日）の準決勝大会では、高校生6チームの、お買い物体験全体をデザインするようなスケールの大きな提案や斬新なアイデアの発表を楽しみにしています。今後もQoo10は、若い世代のライフスタイルや感性を深く理解し、より多くの方に「選ぶ楽しさ」と「自分らしさ」を実感いただけるような様々な取り組みを推進してまいります。

■ 準決勝大会進出チーム（6校）

聖学院高等学校

チーム名：ガッッ10

提案内容：

アバターとNFCを活用し、リアルとデジタルを横断する新しい買い物体験「Avatar World」を提案。誰かと一緒に選ぶ楽しさや共有体験を重視し、コミュニティを起点に購買が広がる仕組みを構築しました。

福岡工業大学附属城東高等学校

チーム名：ピノ⤴

提案内容：

過去の行動データをもとに、あえて“少しズラした”商品提案を行うAIナビゲーター「なびQ」を提案。偶然性と納得感を大切にし、「新しい自分」との出会いを演出するレコメンド体験を描きました。

渋谷教育学園渋谷高等学校

チーム名：borderlesz

提案内容：

オンラインショッピングでは体験できない「匂い」に着目。生成AIを活用した匂い再現機能を備えたスマートミラーを提案し、五感で納得できる新しいEC体験の可能性を提示しました。

長野県屋代高等学校

チーム名：PINO

提案内容：

レビュー投稿を起点にAIがオリジナルCM動画を生成する「MYCM」と、購入履歴から部屋を作る「MYROOM」を提案。買い物後も楽しめる体験を提供し、レビュー・共有・購買の好循環を生み出すアイデアです。

静岡県立韮山高等学校・静岡県立静岡東高等学校

チーム名：QBrusher

提案内容：

男性ユーザー獲得を目的に、「男磨き」を入口とした新サービス「QooBrush」を提案。ショート動画やAI相談、参加型企画を通じて、ファッションやインテリアから自然にコスメ・K-Beautyへと広がる導線を設計しました。

神山まるごと高等専門学校

チーム名：Qoo10発掘しテン

提案内容：

商品選びで生まれる「迷った時間」そのものに価値を持たせる新機能「Qoo-Pocket」を提案。購入に至らなかった商品も共有・循環させ、迷いが次の発見につながるエンターテインメント性の高い購買体験を構想しました。

※掲載順チーム名五十音順(日本語表記⇒英語表記)

■当社の産学連携活動の取り組み

１. 2022年と2024年「まなぶ」軸にEC学部学生を対象とした寄附講座 「メガゼミ」を提供

2. 2025年「つなぐ」を軸に、スポーツ活動を中心とした学生の活動機会を支援

● 2025年 9月-11月 東京六大学野球 秋季リーグ戦協賛

● 2025年 11月 第43回全日本大学女子駅伝対校選手権大会

● 2025年12月 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会

3. 2025年11月「ひろめる」を軸に、Qoo10国内８大学の学園祭に初協賛

慶應義塾大学、専修大学、東海大学、筑波大学、近畿大学、お茶の水女子大学、学習院大学をはじめとする計8大学の学園祭に協賛。各大学の学園祭では、Qoo10ブースを設置し、育成ゲームの体験と美容コスメ品の提供。

■マイナビキャリア甲子園について

「マイナビキャリア甲子園」は、高校生が学年を問わず参加できるビジネスコンテストです。参加者は協賛企業が提示するテーマの中から任意のものを選んでエントリーします。様々な選考プロセスを勝ち進み、各企業の代表チームを目指します。最終的に、協賛企業ごとに選出された代表チームが決勝大会に集い、互いの提案を競い合います。

応募形態：１.自分の意思で参加する「個人応募」／２.高校のプログラムで参加する「学校応募」

表彰 ：総合優勝、準優勝、特別賞 ※予定

日程 ：2026年2月15日Breakthrough部門準決勝大会開催※一般公開はなし

2026年3月14日 Breakthrough部門決勝大会開催

テーマ ：「Borderless Age」。

Qoo10企業テーマ：「Breakthrough」部門

「社会構造や価値観が多様化する時代において、AIを活用し“お買い物”をエンターテインメントに変えるQoo10の新しい事業・サービスを提案せよ」

公式サイト：https://careerkoshien.mynavi.jp/

※詳細は大会公式サイトをご確認下さい

■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング 13F

事業概要：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

