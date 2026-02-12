株式会社gumi

株式会社gumi（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川本寛之、以下「gumi」）は、株主の皆様への日頃の感謝と共に当社事業に対するご理解を深めていただくため、今期についても株主優待（以下「優待」）を実施することをお知らせいたします。

本優待では、gumiの主要株主である筆頭株主のSBIホールディングス株式会社の連結子会社である株式会社SBI VCトレード（以下「SBI VCトレード」）と提携し、抽選で総額1,600万円相当のビットコイン（以下「BTC」）およびエックスアールピー(以下「XRP」)を進呈いたします。

■株主優待の概要

対象となる株主様：2026年４月30日時点でgumi株式を5単元（500株）以上保有している株主様



優待内容：

抽選で総額1,600万円相当のBTCおよびXRPを進呈

BTCおよびXRPの進呈数の決定は、2026年８月14日23:59時点のSBI VCトレードの販売価格に基づき決定いたします。



参加条件：

対象となる株主様に対して、優待特設サイトのURLやパスワード等の必要な情報を2026年５月下旬～６月中旬頃に郵送いたします。

- 2026年７月31日までにSBI VCトレードの口座を開設し、維持していること- 2026年７月31日までに優待特設サイトからエントリーを完了していること

当選した株主様へのBTCおよびXRP進呈時期：

2026年８月末頃（予定）

■優待に関する注意事項- BTCおよびXRPの進呈は、お客様のSBI VCトレード口座へ行います。- 優待の内容は、予告なく変更となる場合があります。- 未成年や非居住者の株主様におきましては、口座の開設はできません。- 優待に関するご質問がある場合は、gumiのウェブサイトの「ＩＲに関するお問い合わせ」ページより、メールにてご連絡をお願いいたします。https://gu3.co.jp/contact/ir/■会社概要：株式会社gumi

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、モバイルオンラインゲーム事業とブロックチェーン等事業の二つの事業を展開しています。モバイルオンラインゲーム事業では、『当社ゲームエンジン×IP』を軸とした収益性の高いタイトル開発を推進するとともに、開発受託にも注力しております。ブロックチェーン等事業では、ブロックチェーンゲーム等のコンテンツ開発、暗号資産を基盤にしたプラットフォーム構築、有力ブロックチェーンのノード運営、グローバルにおけるファンド投資等を行っております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/215_1_db90f47af5ba59ce1a10c60d47e16dd2.jpg?v=202602120451 ]