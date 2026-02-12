画業10周年記念「板垣巴留展」最新情報
会期／2026年3月7日(土)～2026年3月29日(日) 会場／寺田倉庫 G3-6F
展覧会オリジナルグッズ ラインナップ大公開！
本展物販コーナー「パルのおみやげ屋さん」で販売する
ここでしか手に入らないオリジナルグッズを大公開！
原作イラストを使用したグッズや、
板垣巴留先生による本展描きおろしイラストを使用したグッズなど、
作品ごとに多彩なラインナップをご用意しております。
注目グッズ紹介
ぬいぐるみ（全3種）
各4,180円（税込）
手足がぶらぶらと揺れる『BEASTARS』キャラクター達のキュートなぬいぐるみ。おでかけのお供にも！
マグカップ
2,970円（税込）
手持ち部分のターコイズがアクセントになった本展描きおろしイラスト使用のマグカップ。板垣巴留先生の複製サイン入り！
板垣巴留展に行ってきましたチョコインクッキー
1,980円（税込）
展覧会おみやげにぴったり！
板垣巴留展オリジナルクッキー。
コマクリアファイル（全5種）
各715円（税込）
作品ごとに印象的なコマをちりばめたクリアファイル。ホロ加工仕様の煌めきのある仕上がり。
複製原稿（全6種）
各2,200円（税込）
本展展示予定の原画の魅力を忠実に表現した複製原稿。大迫力のイラストをご自宅でもお楽しみ頂けます。
公式図録の発売決定！
さらに、本展で展示予定のイラストすべてを収録した展覧会公式図録の発売も決定！
詳細は、後日公式X（@paru10th_ex）・公式HP（s.mxtv.jp/paru10th_ex/）でお知らせいたします。
■商品名
画業10周年記念 板垣巴留展
～「BEASTARS」「SANDA」から「タイカの理性」まで～パルの創造の世界 図録
■価格
4,950円（税込）
物販購入特典も初解禁！板垣巴留先生描きおろし「線画リーフレット」(全12種)
「パルのおみやげ屋さん」で1会計税込3,000円ご購入毎に、
板垣巴留先生描きおろし「線画リーフレット」（全12種）をランダムで1枚プレゼントいたします！
板垣巴留先生の繊細なイラストの魅力をぜひご堪能ください。
■物販購入特典
線画リーフレット（全12種）
サイズ ： A4
配布条件：1会計税込3,000円ご購入毎に、ランダムで1枚プレゼント
※絵柄はお選びいただけません。
※不良品の対応は当日のみ可能です。不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いします。
※配布予定枚数に達し次第、予告なく配布終了となります。
※別会計のレシートの合算はできません。
※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合があります。
板垣巴留先生お手製 レゴシプラバンをプレゼント！
展覧会開催を記念して、
板垣巴留先生お手製のレゴシプラバンをプレゼント！
3月6日(金)開催の「前日内覧会」にご参加頂いた方の中から、
抽選で50名様にプレゼントいたします。
■キャンペーン概要
実施日：2026年3月6日(金)「前日内覧会」
内容：板垣巴留先生お手製レゴシプラバンを、抽選で50名様にプレゼント
参加条件：「前日内覧会」にご参加いただいた方
※キャンペーンへのご参加は、前日内覧会のチケット1枚につき1回までとなります。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
「板垣巴留展」TVCMがTOKYO MX他にて放映スタート！
2月よりTVCMの放映もスタート！
本CMは漫画コマの魅力を生かした迫力あるモーションコミック映像で展覧会の世界観を表現。
さらに、CMの全編動画は展覧会会場のオープニング映像としても上映予定。
ぜひCMをご覧いただき、一足先に展覧会の世界をご体感ください。
■CM概要
放映開始：2026年2月予定
放映地域：TOKYO MX放送エリア 他
※公式HP（https://s.mxtv.jp/paru10th_ex/）でも公開予定。
チケット情報
全て税込、3月7日(土)・8日(日)は日時指定、それ以外は期間中有効、未就学児無料
■前売券■
・［前日内覧会チケット］ 7,700円
・［通常入場券］ 2,200円
・［限定グッズ付き入場券］ 5,500円
◇販売期間
2025年12月25日(木)12:00～2026年3月6日(金)23:59
◇購入方法
ぴあ販売ページ：https://w.pia.jp/t/itagakiparu-ex/
★「前日内覧会」の詳細★
以下１.～３.の特典がついてくる特別チケットとなります。
１. 3月6日(金)先行内覧会へのご招待（13:00～19:00 ※最終入場18:30）
２. 限定グッズ1点
（限定グッズ「板垣巴留展開催記念 インビテーション風キャラファインフォリオ」）
３. 入場特典コンプリートセット1セット
（入場特典「板垣巴留展」オリジナルビジュアルカード全11種）
※「前日内覧会」で展覧会にご入場いただけるのは、3月6日(金) 13:00～19:00開催（入場時間指定あり）のみです。入場時間指定外にご来場された場合、入場できない可能性があります。
※特典の「限定グッズ」は、展覧会会場にてお渡しいたします。後日のお渡しや発送等は行いませんので、予めご了承ください。
※「前日内覧会」では物販コーナーにて、一足先にイベントオリジナルグッズも販売予定です。
■当日券■
・［前日内覧会チケット］ 7,700円
・［通常入場券］ 2,500円
・［限定グッズ付き入場券］ 5,800円
◇販売期間
会期中
限定グッズ
限定グッズは、描きおろし集合キャラクターイラストを高精細に印刷した「板垣巴留展開催記念 インビテーション風キャラファインフォリオ」。
イベントキービジュアルとロゴを使用した招待状風デザインです。
入場特典
入場特典は「板垣巴留展」オリジナルビジュアルカード。
板垣巴留先生の描きおろしイラストを使用した本展だけの限定デザインを期間ごとにランダムで1枚プレゼント。
入場時に会場入り口でお渡しします。
【第1弾】 ＜3月7日(土)～3月13日(金)＞
以下の中からランダムで1枚
「BEASTARS」レゴシ、ハル、ルイ
「タイカの理性」タイカ、亜緒
「ボタボタ」真子
【第2弾】＜3月14日(土)～3月20日(金・祝)＞
以下の中からランダムで1枚
「SANDA」三田一重、サンタクロース
「ウシミツガオ」恵味、ゴウさん
「BEASTARS」レゴム(板垣巴留先生)
【第3弾】＜3月21日(土)～3月29日(日)＞
第1弾・第2弾で配布した全11種の中からランダムで1枚
開催概要
「BEASTARS」、「SANDA」、「タイカの理性」などを手掛ける大人気漫画家・板垣巴留先生の
画業10周年を記念して、2026年3月、原画展が開催決定！
本展では「BEASTARS」をはじめ各作品より選出された多数の貴重な原画展示など
画業10年間の軌跡を堪能できるような内容を予定しております。
展覧会物販コーナーではイベントオリジナルグッズも販売予定です。
■イベント名
板垣巴留展～「BEASTARS」「SANDA」から「タイカの理性」まで パルの創造の世界～
■会期
2026年3月7日(土)～2026年3月29日(日)
■開催時間
10:00～19:00（最終入場は閉場の30分前まで）
※3月14日(土)のみ閉場時間は16:00(15:30最終入場)となります
■会場
寺田倉庫 G3-6F
住所：〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10
◇交通
りんかい線 天王洲アイル駅 B出口より徒歩4分
東京モノレール羽田空港線 天王洲アイル駅 中央口より徒歩5分
■本イベントに関するお問合わせ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ イベントサポート
https://kdq.jp/kdevent
■公式 HP
https://s.mxtv.jp/paru10th_ex/
■公式Xアカウント
@paru10th_ex
■主催
板垣巴留展実行委員会
■特別協力
秋田書店
■協力
講談社、小学館、日本文芸社、animate LA、紀伊國屋書店
■翻訳
木村智子
■協賛
寺田倉庫株式会社、はなまるうどん、ぴあ株式会社、Prime Video
板垣巴留 プロフィール
●いたがき・ぱる／1993年生まれ。東京都出身。漫画家。
2016年3月、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）にて4号連続の読み切り作「BEAST COMPLEX」を掲載し漫画家としてデビュー。同年9月、同誌にて初連載となる「BEASTARS」の連載を開始した。その後、第21回文化庁メディア芸術祭マンガ部門・新人賞、第11回マンガ大賞・大賞、第22回手塚治虫文化賞・新生賞など、主要のマンガ賞を受賞した。また、2021年1月より「週刊少年チャンピオン」にて「SANDA」の連載が開始され、2025年10月にＴＶアニメ化。
現在は2024年10月より「ウシミツガオ」（「チャンピオンクロス」秋田書店）、2025年1月より最新作「タイカの理性」（「週刊少年チャンピオン」秋田書店）も連載中。
(C)板垣巴留（秋田書店）
作品情報
◆「BEAST COMPLEX」
板垣巴留デビュー作として、2016年週刊少年チャンピオンにて読み切り掲載された「BEASTARS」の原点となる作品。
「BEASTARS」の連載開始後にも同誌および別冊少年チャンピオンにて、短期集中連載も実施。全4巻完結。
(C)板垣巴留（秋田書店）
◆「BEASTARS」
肉食動物と草食動物が共存する世界。
本能と理性の狭間で揺れる動物たちの心を描いた青春群像劇。
第21回文化庁メディア芸術祭マンガ部門・新人賞など、主要マンガ賞を多数受賞。2016年～2020年「週刊少年チャンピオン」で連載。全22巻完結。
(C)板垣巴留（秋田書店）2017
◆「SANDA」
超少子化が進んだ社会で子どもたちは「国の宝」として扱われ、
大人たちの管理のもと全寮制の学園で保護されていた。
大黒愛護学園に通うごく普通の少年・三田が抱えるある秘密とは…？2021年～2024年「週刊少年チャンピオン」で連載。
全16巻完結。
(C)板垣巴留（秋田書店）2021
◆「タイカの理性」
少子化対策のために“ペットのヒト化”を推進する近未来の日本が舞台。「ヒト化手術」を施され人語を話すようになった飼い犬・タイカと、その飼い主・亜緒が織りなす人獣共生サスペンス。
2025年1月より「週刊少年チャンピオン」にて現在も絶賛連載中。
第4巻まで刊行。
(C)板垣巴留（秋田書店）2025
◆「ウシミツガオ」
そこそこ霊感が強い妊活中の恵味と毎夜丑三つ時に現れる幽霊との
関係を描いたホラーセクシャルストーリー。
2024年10月より「チャンピオンクロス」にて現在も絶賛連載中。
第2巻まで刊行。
(C)板垣巴留（秋田書店）2025
◆「ボタボタ」
主人公・氷刈真子は、極度の潔癖症で、汚いものに触れると鼻血が出るという特異体質を持つ。故に男女の触れ合いは困難。そんな彼女が愛を求める物語。2021年「週刊漫画ゴラク」で連載。
全1巻完結。
(C)板垣巴留／日本文芸社
TVアニメ情報
◆アニメ「BEASTARS ビースターズ」シリーズ
シリーズの完結作となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part2が2026年3月7日にNetflixで独占配信決定。
ハルとの恋の行方や、メロンとの対峙など物語はいよいよクライマックスへ。
それぞれの因縁と向き合うレゴシとルイ。それでも、2匹なら。
K-POP のみならず、世界のポップミュージックシーンを代表する13人組グループSEVENTEENが務めるEDテーマ「Tiny Light」にも要注目。
獣たちの青春群像劇、ついに完結。
＜スタッフ／キャスト＞
原作：板垣巴留「BEASTARS」（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）
監督：松見真一
脚本：樋口七海
制作：オレンジ
レゴシ：小林親弘
ハル：千本木彩花
ルイ：小野友樹
メロン：沖野晃司
公式サイト：https://bst-animation.com/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/bst_anime
公式YouTube：https://www.youtube.com/@TOHOanimation
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bst_anime
(C)板垣巴留（秋田書店）／東宝
(C)板垣巴留（秋田書店）／BEASTARS製作委員会
◆TVアニメ「SANDA」
Prime Videoにて世界独占配信中、また現在BS日テレにて毎週日曜23時より再放送中。
さらに、板垣巴留先生描きおろし4コマ漫画を収録した特製ブックレット付Blu-ray全2巻が好評発売中。
【Blu-ray第1巻】
価格：22,000円（税込）
収録：第1話～第6話
特典：
・霜山朋久監督描きおろしジャケット
・特製ブックレット（板垣巴留先生描きおろし4コマ漫画も収録）
・映像特典（ノンテロップOP／PVその1／オーディオコメンタリー（第1話）
村瀬歩（三田一重役）×庄司宇芽薫香（冬村四織役）×霜山朋久（監督）
【Blu-ray第2巻】
価格：22,000円（税込）
収録：第7話～第12話
特典：
・霜山朋久監督描きおろしジャケット
・特製ブックレット（板垣巴留先生描きおろし4コマ漫画も収録）
・映像特典（ノンテロップOP／PVその2／オーディオコメンタリー（第12話）
東地宏樹（サンタ役）×関俊彦（大渋一二三役）×霜山朋久（監督）
＜スタッフ／キャスト＞
原作：板垣巴留『SANDA』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）
監督：霜山朋久
シリーズ構成・脚本：うえのきみこ
アニメーション制作：サイエンスSARU
三田一重：村瀬 歩
サンタクロース：東地宏樹
冬村四織：庄司宇芽香
メインPV：https://youtu.be/PG9F1afLT-Y
公式サイト：https://sanda.red
公式X（旧Twitter）：https://x.com/sanda_anime
公式YouTube：https://www.youtube.com/@sanda_anime
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sanda.anime
(C)板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会