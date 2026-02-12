画業10周年記念「板垣巴留展」最新情報

会期／2026年3月7日(土)～2026年3月29日(日)　会場／寺田倉庫 G3-6F

展覧会オリジナルグッズ ラインナップ大公開！

本展物販コーナー「パルのおみやげ屋さん」で販売する


ここでしか手に入らないオリジナルグッズを大公開！



原作イラストを使用したグッズや、


板垣巴留先生による本展描きおろしイラストを使用したグッズなど、


作品ごとに多彩なラインナップをご用意しております。










注目グッズ紹介


ぬいぐるみ（全3種）

各4,180円（税込）


手足がぶらぶらと揺れる『BEASTARS』キャラクター達のキュートなぬいぐるみ。おでかけのお供にも！






マグカップ

2,970円（税込）


手持ち部分のターコイズがアクセントになった本展描きおろしイラスト使用のマグカップ。板垣巴留先生の複製サイン入り！






板垣巴留展に行ってきましたチョコインクッキー

1,980円（税込）


展覧会おみやげにぴったり！


板垣巴留展オリジナルクッキー。






コマクリアファイル（全5種）

各715円（税込）


作品ごとに印象的なコマをちりばめたクリアファイル。ホロ加工仕様の煌めきのある仕上がり。






複製原稿（全6種）

各2,200円（税込）


本展展示予定の原画の魅力を忠実に表現した複製原稿。大迫力のイラストをご自宅でもお楽しみ頂けます。





公式図録の発売決定！

さらに、本展で展示予定のイラストすべてを収録した展覧会公式図録の発売も決定！


詳細は、後日公式X（@paru10th_ex）・公式HP（s.mxtv.jp/paru10th_ex/）でお知らせいたします。


■商品名


画業10周年記念 板垣巴留展


～「BEASTARS」「SANDA」から「タイカの理性」まで～パルの創造の世界 図録



■価格


　4,950円（税込）






物販購入特典も初解禁！板垣巴留先生描きおろし「線画リーフレット」(全12種)

「パルのおみやげ屋さん」で1会計税込3,000円ご購入毎に、


板垣巴留先生描きおろし「線画リーフレット」（全12種）をランダムで1枚プレゼントいたします！



板垣巴留先生の繊細なイラストの魅力をぜひご堪能ください。



■物販購入特典


線画リーフレット（全12種）


サイズ ： A4



配布条件：1会計税込3,000円ご購入毎に、ランダムで1枚プレゼント

※絵柄はお選びいただけません。


※不良品の対応は当日のみ可能です。不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いします。


※配布予定枚数に達し次第、予告なく配布終了となります。


※別会計のレシートの合算はできません。


※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合があります。




＜ご利用可能な決済方法＞　


●現金（日本円のみ）


●クレジットカード


VISA / MASTER / JCB / AMEX / ダイナース


●バーコード決済


Alipay / au PAY / d払い / 銀行Pay / メルペイ / WeChat Pay / PayPay



【注意事項】


・会場で販売する商品は一部を除き、本展を記念して企画制作されたものです。


・販売商品は会期中に、品切れまたは完売する場合があります。


・商品は発売延期・中止になる場合があります。


・各商品には以下の購入制限がございます。なお、各商品の購入制限は会期中の販売状況に応じて変更する可能性があります。



■オープン商品


オープン商品につきましては、商品ごとに以下の購入制限を設けさせて頂きます。



【お一人様 各アイテム1個まで】


＜対象商品＞


★会場販売


・レゴシのフェイスショルダートート


・ぶらぶらBEASTARS レゴシ


・ぶらぶらBEASTARS ハル


・ぶらぶらBEASTARS ルイ


・板垣巴留展に行ってきましたチョコインクッキー（3/6のみ）



★受注商品


・B4直筆サイン入りキャラファイングラフ：パルノオールスターズ



【お一人様 2個まで】


・板垣巴留展に行ってきましたチョコインクッキー（3/7以降）



【お一人様 各アイテム3個まで】


・上記以外のオープン商品



■トレーディング商品


・絵柄数に関わらず、お一人様 各アイテム15個まで


※BOX商品は1セットまで



・売切れ次第終了となります。なお、商品の売り切れによるチケットの払い戻しはいたしません。


・グッズの内容などは諸般の事情により予告なく変更・中止する場合がございます。


・初期不良を除き、商品の返品・交換はお受けできませんので予めご了承ください。


・不良交換の場合、購入時のレシートが必要となります。レシートがない場合、交換対応いたしかねますので予めご了承ください。


・購入商品と会計内容は必ずその場で確認をお願いいたします。その場を離れた後の釣銭など会計間違い、商品返品交換、追加購入は対応致しかねますのであらかじめご了承ください。


・混雑状況により、物販コーナーへの入場を制限させて頂く、または整理券の配布をさせて頂く場合がございます。


・他の方のご迷惑になりますので、会場内外、公道および近隣施設でのトレーディングは固くお断り申し上げます。


・ランダム商品は絵柄をお選びいただいて購入することはできません。また商品の特性上、複数ご購入いただいても同じ絵柄の場合がございます。


・物販コーナーのご利用には、展覧会入場券のご購入が必要です。


・展覧会ご入場前の物販コーナーのご利用はできません。展覧会をご覧いただいた後にご利用ください。（展示・物販コーナー共に再入場はできません。）


・ご入場1回につきお会計は1回のみとなります。


・待機列への割り込みは禁止です。同行者が先に並んでいても、必ず最後尾に並んでください。また、待機列から抜けられた場合、お戻りになられた際は同じ場所でなく、最後尾からお並びいただきます。


・物販コーナーでは、受注商品を除き購入商品の宅配サービスの受付は行っておりません。


・品切れしている商品の予約受付、取り置き、後日配送は対応しておりません。


・物販コーナーの写真撮影、動画撮影、ライブ配信及び通信・通話等の行為は禁止となります。


・会場内でのお客様同士のトラブルや事故、盗難に関しては一切の責任を負いません。


・物販コーナーではスタッフの指示に従ってください。従っていただけない場合はご入場、また物販コーナーのご利用をご遠慮いただく場合がございます。


・商品は後日別会場での販売や、通販等で販売する場合がございます。


・転売目的での購入は禁止しております。転売行為、または転売目的と主催者が判断した場合は、当日であってもご購入・ご入場をお断りし、ご退場いただく場合がございます。また、オークションサイトやフリマアプリ等での転売が確認された場合、今後の当イベントならびに関連イベントへのご入場をお断りする場合がございます。


板垣巴留先生お手製　レゴシプラバンをプレゼント！

展覧会開催を記念して、


板垣巴留先生お手製のレゴシプラバンをプレゼント！



3月6日(金)開催の「前日内覧会」にご参加頂いた方の中から、


抽選で50名様にプレゼントいたします。




■キャンペーン概要


実施日：2026年3月6日(金)「前日内覧会」


内容：板垣巴留先生お手製レゴシプラバンを、抽選で50名様にプレゼント


参加条件：「前日内覧会」にご参加いただいた方


※キャンペーンへのご参加は、前日内覧会のチケット1枚につき1回までとなります。


※内容は予告なく変更となる場合がございます。


「板垣巴留展」TVCMがTOKYO MX他にて放映スタート！

2月よりTVCMの放映もスタート！


本CMは漫画コマの魅力を生かした迫力あるモーションコミック映像で展覧会の世界観を表現。



さらに、CMの全編動画は展覧会会場のオープニング映像としても上映予定。


ぜひCMをご覧いただき、一足先に展覧会の世界をご体感ください。



■CM概要


放映開始：2026年2月予定


放映地域：TOKYO MX放送エリア 他


※公式HP（https://s.mxtv.jp/paru10th_ex/）でも公開予定。


チケット情報

全て税込、3月7日(土)・8日(日)は日時指定、それ以外は期間中有効、未就学児無料




■前売券■


・［前日内覧会チケット］　7,700円


・［通常入場券］　2,200円


・［限定グッズ付き入場券］　5,500円


※チケット代金にプレイガイドに設定された手数料がかかります。



◇販売期間


2025年12月25日(木)12:00～2026年3月6日(金)23:59


◇購入方法


ぴあ販売ページ：https://w.pia.jp/t/itagakiparu-ex/


★「前日内覧会」の詳細★



以下１.～３.の特典がついてくる特別チケットとなります。


１. 3月6日(金)先行内覧会へのご招待（13:00～19:00 ※最終入場18:30）


２. 限定グッズ1点


（限定グッズ「板垣巴留展開催記念　インビテーション風キャラファインフォリオ」）


３. 入場特典コンプリートセット1セット


（入場特典「板垣巴留展」オリジナルビジュアルカード全11種）



※「前日内覧会」で展覧会にご入場いただけるのは、3月6日(金) 13:00～19:00開催（入場時間指定あり）のみです。入場時間指定外にご来場された場合、入場できない可能性があります。


※特典の「限定グッズ」は、展覧会会場にてお渡しいたします。後日のお渡しや発送等は行いませんので、予めご了承ください。


※「前日内覧会」では物販コーナーにて、一足先にイベントオリジナルグッズも販売予定です。



■当日券■


・［前日内覧会チケット］　7,700円


・［通常入場券］　2,500円


・［限定グッズ付き入場券］　5,800円



◇販売期間


会期中


※販売方法・注意事項等は追って発表します。


限定グッズ

限定グッズは、描きおろし集合キャラクターイラストを高精細に印刷した「板垣巴留展開催記念　インビテーション風キャラファインフォリオ」。


イベントキービジュアルとロゴを使用した招待状風デザインです。






※内容は変更になる場合がございます。


※不良品以外の理由による限定グッズの交換はいたしません。


※限定グッズは会期中のみ、展覧会会場にてお渡しします。事後販売、発送対応は行っておりません。


※限定グッズ付き入場券は数に限りがあり、予告なく販売を終了する場合があります。


※限定グッズの引換は、ご購入された会場のみ有効です。他の会場での引き換えはできません。


入場特典

入場特典は「板垣巴留展」オリジナルビジュアルカード。


板垣巴留先生の描きおろしイラストを使用した本展だけの限定デザインを期間ごとにランダムで1枚プレゼント。


入場時に会場入り口でお渡しします。



【第1弾】 ＜3月7日(土)～3月13日(金)＞


以下の中からランダムで1枚


「BEASTARS」レゴシ、ハル、ルイ


「タイカの理性」タイカ、亜緒


「ボタボタ」真子　




【第2弾】＜3月14日(土)～3月20日(金・祝)＞


以下の中からランダムで1枚


「SANDA」三田一重、サンタクロース


「ウシミツガオ」恵味、ゴウさん


「BEASTARS」レゴム(板垣巴留先生)　




【第3弾】＜3月21日(土)～3月29日(日)＞


第1弾・第2弾で配布した全11種の中からランダムで1枚




※入場特典は会場にてお渡しいたします。受け取り忘れのないようご注意ください。


※数に限りがあります。配布予定枚数に達し次第、配布終了となります。


※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。


※配布スケジュールは変更になる可能性があります。予めご了承下さい。


※配布期間前、または終了となっている特典は配布いたしません。予めご確認ください。


※不良品以外の理由による入場特典の交換はいたしません。


開催概要

「BEASTARS」、「SANDA」、「タイカの理性」などを手掛ける大人気漫画家・板垣巴留先生の


画業10周年を記念して、2026年3月、原画展が開催決定！


本展では「BEASTARS」をはじめ各作品より選出された多数の貴重な原画展示など


画業10年間の軌跡を堪能できるような内容を予定しております。


展覧会物販コーナーではイベントオリジナルグッズも販売予定です。



■イベント名


板垣巴留展～「BEASTARS」「SANDA」から「タイカの理性」まで パルの創造の世界～



■会期


2026年3月7日(土)～2026年3月29日(日)



■開催時間


10:00～19:00（最終入場は閉場の30分前まで）


※3月14日(土)のみ閉場時間は16:00(15:30最終入場)となります



■会場


寺田倉庫　G3-6F


住所：〒140-0002　東京都品川区東品川2-6-10　


◇交通


りんかい線 天王洲アイル駅 B出口より徒歩4分　


東京モノレール羽田空港線 天王洲アイル駅 中央口より徒歩5分



■本イベントに関するお問合わせ


ＫＡＤＯＫＡＷＡ イベントサポート


https://kdq.jp/kdevent


※かならずイベント名をご明記ください。


※対応は土日祝日を除く平日となります。


※電話の場合は、平日10時～18時に「0570-002-001」にて承ります。


※サポートは日本国内に限ります。



■公式 HP


https://s.mxtv.jp/paru10th_ex/



■公式Xアカウント


@paru10th_ex



■主催


板垣巴留展実行委員会



■特別協力


秋田書店



■協力


講談社、小学館、日本文芸社、animate LA、紀伊國屋書店



■翻訳


木村智子



■協賛


寺田倉庫株式会社、はなまるうどん、ぴあ株式会社、Prime Video


板垣巴留 プロフィール

●いたがき・ぱる／1993年生まれ。東京都出身。漫画家。


2016年3月、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）にて4号連続の読み切り作「BEAST COMPLEX」を掲載し漫画家としてデビュー。同年9月、同誌にて初連載となる「BEASTARS」の連載を開始した。その後、第21回文化庁メディア芸術祭マンガ部門・新人賞、第11回マンガ大賞・大賞、第22回手塚治虫文化賞・新生賞など、主要のマンガ賞を受賞した。また、2021年1月より「週刊少年チャンピオン」にて「SANDA」の連載が開始され、2025年10月にＴＶアニメ化。


現在は2024年10月より「ウシミツガオ」（「チャンピオンクロス」秋田書店）、2025年1月より最新作「タイカの理性」（「週刊少年チャンピオン」秋田書店）も連載中。



(C)板垣巴留（秋田書店）


作品情報

◆「BEAST COMPLEX」


板垣巴留デビュー作として、2016年週刊少年チャンピオンにて読み切り掲載された「BEASTARS」の原点となる作品。


「BEASTARS」の連載開始後にも同誌および別冊少年チャンピオンにて、短期集中連載も実施。全4巻完結。



(C)板垣巴留（秋田書店）







◆「BEASTARS」


肉食動物と草食動物が共存する世界。


本能と理性の狭間で揺れる動物たちの心を描いた青春群像劇。


第21回文化庁メディア芸術祭マンガ部門・新人賞など、主要マンガ賞を多数受賞。2016年～2020年「週刊少年チャンピオン」で連載。全22巻完結。



(C)板垣巴留（秋田書店）2017






◆「SANDA」


超少子化が進んだ社会で子どもたちは「国の宝」として扱われ、


大人たちの管理のもと全寮制の学園で保護されていた。


大黒愛護学園に通うごく普通の少年・三田が抱えるある秘密とは…？2021年～2024年「週刊少年チャンピオン」で連載。


全16巻完結。



(C)板垣巴留（秋田書店）2021






◆「タイカの理性」


少子化対策のために“ペットのヒト化”を推進する近未来の日本が舞台。「ヒト化手術」を施され人語を話すようになった飼い犬・タイカと、その飼い主・亜緒が織りなす人獣共生サスペンス。


2025年1月より「週刊少年チャンピオン」にて現在も絶賛連載中。


第4巻まで刊行。


　


(C)板垣巴留（秋田書店）2025






◆「ウシミツガオ」


そこそこ霊感が強い妊活中の恵味と毎夜丑三つ時に現れる幽霊との


関係を描いたホラーセクシャルストーリー。


2024年10月より「チャンピオンクロス」にて現在も絶賛連載中。


第2巻まで刊行。



(C)板垣巴留（秋田書店）2025






◆「ボタボタ」


主人公・氷刈真子は、極度の潔癖症で、汚いものに触れると鼻血が出るという特異体質を持つ。故に男女の触れ合いは困難。そんな彼女が愛を求める物語。2021年「週刊漫画ゴラク」で連載。


全1巻完結。



(C)板垣巴留／日本文芸社






TVアニメ情報

◆アニメ「BEASTARS ビースターズ」シリーズ　


シリーズの完結作となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part2が2026年3月7日にNetflixで独占配信決定。


ハルとの恋の行方や、メロンとの対峙など物語はいよいよクライマックスへ。


それぞれの因縁と向き合うレゴシとルイ。それでも、2匹なら。



K-POP のみならず、世界のポップミュージックシーンを代表する13人組グループSEVENTEENが務めるEDテーマ「Tiny Light」にも要注目。



獣たちの青春群像劇、ついに完結。






＜スタッフ／キャスト＞


原作：板垣巴留「BEASTARS」（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）



監督：松見真一


脚本：樋口七海


制作：オレンジ



レゴシ：小林親弘


ハル：千本木彩花


ルイ：小野友樹



メロン：沖野晃司



公式サイト：https://bst-animation.com/


公式X（旧Twitter）：https://x.com/bst_anime


公式YouTube：https://www.youtube.com/@TOHOanimation　


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bst_anime




(C)板垣巴留（秋田書店）／東宝


(C)板垣巴留（秋田書店）／BEASTARS製作委員会




◆TVアニメ「SANDA」


Prime Videoにて世界独占配信中、また現在BS日テレにて毎週日曜23時より再放送中。


さらに、板垣巴留先生描きおろし4コマ漫画を収録した特製ブックレット付Blu-ray全2巻が好評発売中。



【Blu-ray第1巻】


価格：22,000円（税込）


収録：第1話～第6話


特典：


・霜山朋久監督描きおろしジャケット


・特製ブックレット（板垣巴留先生描きおろし4コマ漫画も収録）


・映像特典（ノンテロップOP／PVその1／オーディオコメンタリー（第1話）


村瀬歩（三田一重役）×庄司宇芽薫香（冬村四織役）×霜山朋久（監督）







【Blu-ray第2巻】


価格：22,000円（税込）


収録：第7話～第12話


特典：


・霜山朋久監督描きおろしジャケット


・特製ブックレット（板垣巴留先生描きおろし4コマ漫画も収録）


・映像特典（ノンテロップOP／PVその2／オーディオコメンタリー（第12話）


東地宏樹（サンタ役）×関俊彦（大渋一二三役）×霜山朋久（監督）







＜スタッフ／キャスト＞


原作：板垣巴留『SANDA』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）



監督：霜山朋久


シリーズ構成・脚本：うえのきみこ


アニメーション制作：サイエンスSARU



三田一重：村瀬 歩


サンタクロース：東地宏樹


冬村四織：庄司宇芽香



メインPV：https://youtu.be/PG9F1afLT-Y


公式サイト：https://sanda.red　


公式X（旧Twitter）：https://x.com/sanda_anime　


公式YouTube：https://www.youtube.com/@sanda_anime　


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sanda.anime




(C)板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会