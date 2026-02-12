四季の住まい株式会社、事業承継に関するお知らせ

スリーエスキャピタル株式会社

スリーエスキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：古川 峻／高山 駿）は100%子会社である住まい創造パートナーズ株式会社（本社：群馬県高崎市、代表取締役：柴 洋介）を通じて、2026年1月、群馬県高崎市を拠点に自然素材の注文住宅を手がける四季の住まい株式会社（本社：群馬県高崎市、代表取締役：悴田 勝利）の事業承継を実施いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件事業承継後も、代表取締役を含む経営体制および事業運営体制に変更はなく、従来どおりの体制で事業を継続いたします。

事業承継に至った背景と経営理念の継続について

四季の住まいは1989年の創業以来、群馬県および近隣地域において、無垢材や漆喰などの自然素材を用いた注文住宅・リフォームを提供してきました。「お客様の『後悔のない住まいづくり』をお手伝いしたい」という理念のもと、設計・施工・アフターサービスまでを一貫して自社で担い、住む人の健康や心地よさ、そして長く住み続けられる住まいの本質を追求し続けています。

その姿勢は、お客様一人ひとりとの丁寧な対話、素材や施工品質への妥協のないこだわり、そして地域に根差した誠実な事業運営として、長年にわたり群馬の地で信頼を積み重ねてきました。住宅は、建てた瞬間が完成ではなく、そこから何十年も続く暮らしを支える存在です。四季の住まいは、住宅会社もまた、地域とともに長く続いていく存在であるべきだと考えてきました。

創業から35年以上が経過する中で、これまで大切にしてきた理念や家づくりの姿勢を、どのように次の世代へ引き継いでいくか。その問いに真摯に向き合う中で、今回の事業承継という選択に至りました。

スリーエスキャピタルは、地域に根差した企業の持つ価値や歴史を尊重し、その強みを未来につなげていくことを大切にしています。宿泊施設の運営を含む実業経験を通じて、「住まい」や「暮らし」が人の人生に与える影響の大きさを実感してきたことから、四季の住まいが長年築いてきた家づくりの思想に深く共感しました。幾度となく対話を重ねる中で、理念や価値観を共有できるパートナーとしての信頼関係が築かれ、今回の事業承継が結実しています。

本件事業承継後も、四季の住まいの社名、家づくりに対する考え方、地域密着の事業スタイルはいずれも変わりません。これまでと同様、現場を大切にし、社員一人ひとりが誇りを持って家づくりに向き合える環境を守りながら、より長く、より強く、地域に根差した住宅会社として歩みを進めてまいります。四季の住まいはこれからも、群馬の地で暮らす人々の人生に寄り添う住まいをつくり続けていきます。

（左から、スリーエスキャピタル 高山 駿、古川 峻、四季の住まい 悴田 勝利）

（四季の住まい 本社モデルハウス）

四季の住まい株式会社 代表取締役 悴田 勝利 のコメント

四季の住まいは、1989年の創業以来、「後悔のない住まいづくり」を信念に、自然素材を活かした家づくりに向き合ってまいりました。家は建てて終わりではなく、そこから何十年も続く暮らしの器であり、お客様の人生に深く関わるものだと考えています。

一方で、私自身の年齢や今後の会社の持続的な成長を見据えたとき、これまで大切にしてきた理念や品質、社員、お客様との関係性を、確かな形で次世代へ引き継ぐことが必要だと感じていました。

スリーエスキャピタルの皆様とは、単なる条件面だけでなく、家づくりに対する考え方や、地域企業を長期で支えていく姿勢について、何度も率直な対話を重ねてきました。その中で、「この方々であれば、四季の住まいを安心して託せる」と確信し、今回の決断に至りました。

今後も四季の住まいの家づくりの軸は変わりません。これまでと同様、社員一丸となって、お客様にとって本当に価値のある住まいを提供し続けてまいります。

スリーエスキャピタル株式会社 代表取締役 古川 峻／高山 駿 のコメント

四季の住まい様は、自然素材の住宅という分野において、高い技術力と強い信念を持ち、地域のお客様から長年にわたり信頼を積み重ねてこられた稀有な企業だと感じています。

私たちは、短期的な成果を追求する投資ではなく、事業の本質や想いを尊重しながら、次の世代へと価値をつないでいく事業承継を志向しています。その点において、四季の住まい様はまさに私たちの考えと強く重なる存在でした。

四季の住まい様が築かれてきた長年の実績を信頼しており、その根幹である家づくりに対する考え方や事業スタイルを変えることはありません。現場の皆様がより家づくりに専念できる環境を整えるため、経営基盤の強化や組織づくりといった領域を支援してまいります。また、深刻な人手不足や職人の高齢化に伴う技術承継の難しさといった建設業界が直面する課題に対しても、DXの活用等を通じ、現場の皆様と取り組んでまいります。これらにより、四季の住まい様が群馬県を代表する企業として、ひいては北関東エリアの皆様にその家づくりの魅力を広く届けていけるよう、全力で伴走してまいります。

＜四季の住まい株式会社について＞

四季の住まい株式会社は、群馬県高崎市を拠点に、自然素材を活かした注文住宅・リフォームを手がける住宅会社です。無垢材や漆喰を用いた家づくりを通じて、「後悔のない住まいづくり」を理念に掲げ、地域に根差した住環境の提供を続けています。

会社名：四季の住まい株式会社

本社所在地：群馬県高崎市中豊岡町824-1

設立日：1989年9月1日

代表者：代表取締役 悴田 勝利

事業内容：住宅新築工事、リフォーム事業、エクステリア事業

会社HP：https://shikinosumai.net/

＜スリーエスキャピタル株式会社について＞

スリーエスキャピタル株式会社は、企業の持つ想いや強みを尊重しながら、次の世代へとつないでいく事業承継・成長支援に取り組む会社です。地域企業と伴走し、持続的な発展を支えることを目指しています。

会社名：スリーエスキャピタル株式会社

本社所在地：東京都千代田区丸の内2丁目7-2

設立日：2017年8月1日

代表者：代表取締役 古川 峻／高山 駿

事業内容：コンサルティング事業、総合商社事業、インキュベーション事業

会社HP：https://3s-capital.co.jp/