ゴールデンウィークまで滑走可能！Hakuba Valley内の55周年を迎えるスキー場や今年注目の新スポット情報をご紹介

HAKUBA VALLEY 索道事業者プロモーションボード

HAKUBAVALLEY索道事業者プロモーションボード（会長:高梨 光）は、国内有数のスキーリゾートであるHakuba Valleyの2026年のおすすめ情報を公開いたします。Hakuba Valleyは長野県北部の北アルプス山麓に位置する、雄大な山々に囲まれた地にあり、個性豊かな10のスキー場からなるスキーリゾートです。1998年長野冬季オリンピックの会場となり、現在は世界中からウィンタースポーツを楽しむ多くの方々が訪れています。

今回はHakuba Valley内で55周年を迎えるスキー場のイベントや、今年注目の新スポット情報などをご紹介します。

Hakuba Valleyの魅力

１. 5月まで楽しめるスキーリゾート

Hakuba Valleyの魅力のひとつは、北アルプス標高3,000m級の山々に囲まれた立地による、国内屈指の積雪量と雪質です。この恵まれた環境により、一部のスキー場ではGWまでウィンタースポーツを楽しむことができます。また、3月以降はよりお得なチケットが各スキー場より販売されるので、春にこそ行きたいスキーリゾートです。

２.個性豊かな10のスキー場から自分にぴったりのスタイルを選択

Hakuba Valleyは、10のスキー場が広大なエリアに点在しています。全山共通リフト券を利用することで、その日の気分やレベルに合わせて自由に山を選べる「マウンテンホッピング」が可能です。

３.2026年は周年イベントや新スポットが満載

2026年は開業55周年を迎えるエイブル白馬五竜や白馬コルチナスキー場をはじめリゾート内の各スキー場で催しが行われています。また白馬岩岳にリニューアルオープンしたベースセンターや、Hakuba 47の最新飲食店など、最新注目スポットもオープンしています。

Hakuba Valley 各スキー場情報

爺ガ岳スキー場（じいがたけすきーじょう）

ゲレンデの大部分が緩斜面で、メインのゲレンデは幅が広く見通しも良いのでゲレンデデビューのファミリー、初心者の方にも最適。キッズパークにある「トロイカ」はリフトに乗れない小さなお子様でも安心して乗車ができます。

住所：長野県大町市平4819

営業時間：8:30～16:00

ナイター営業：金・土・祝前日 17:30～21:00

【おすすめ最新情報】バブリーヒルズ青春滑走

3月1日開催。バブル期に流行したスキー・スノーボードのファッションで集合してみんなで滑りましょう。

【リフト券情報】

春割１日券大人4,000 円 、平日割引大人 3,300 円

※2026年3月1日～3月30日

鹿島槍スキー場 ファミリーパーク（かしまやりすきーじょう）

キッズ＆ファミリーの安心な「雪山デビュー」をサポート！「ポケモンスノーアドベンチャー」は、大人気のスノーチュービングやファミリーで楽しめるアイテムやコンテンツが続々登場！

住所：長野県大町市平20490-4

営業時間：8:30～16:00

【おすすめ最新情報】「ポケモンスノーアドベンチャー」今年もパワーアップして登場！

大人気の「ポケモンスノーアドベンチャー」エリアが大きく生まれ変わり、お客様がより安全で快適に過ごせる環境になりました。

おとな（高校生以上）3,500円、こども（3歳～中学生） 2,900円

※～2026年3月22日予定

【リフト券情報】

1日券 大人 5,900円

White Resort 白馬さのさか（ほわいとりぞーとはくばさのさか）

冬景色の山々と青木湖を一望できる、森に囲まれた自然豊かなスキーリゾート。緩～中斜面中心のコースレイアウトはファミリーやグループにも好評。雪遊びから本格的なスキー・スノーボードまで幅広く体験できる。

住所：長野県北安曇郡白馬村神城458

営業時間： 8:00～16:15

【おすすめ最新情報】新エリア誕生「しらゆき平」

しらゆき平はゲレンデ中腹に新設された多目的エリアです。青木湖を眺める絶景スポットや雪遊び、スノーシューハイキングなどの体験ができます。

スノーフレンズパーク 入場料 1,500円

パーク入場券付き第2リフト往復券 大人2,500円 小人1,700円

※さのさかシーズン券、さのさか1日券（大人）利用者は入場無料、小学生は1日券B 1,900円 の利用で入場できます。

【リフト券情報】

1日券 大人5,400円

エイブル白馬五竜（えいぶるはくばごりゅう）

3つのゲレンデに15コース！アルプス平ゲレンデは、GWまで滑れる長いシーズンが自慢、また雪質と北アルプスを望む眺望の良さで人気のエリア。今年で開業55周年を迎え、特別イベントも開催中。

住所：長野県北安曇郡白馬村神城22184-10

営業時間：8:00～16:50

早朝営業時：7:00～16:50

※1月～3月下旬の土・日・祝日

ナイター営業：18:00～21:30

※12月27日～3月下旬

【おすすめ最新情報】55周年記念スペシャル:ラッピングゴンドラ登場

創業55周年を記念して、82台ある、五竜ゴンドラ「テレキャビン」の中1台に特別なラッピングゴンドラが登場！ゴンドラには、秘密のサービスもご用意。

【リフト券情報】（五竜・47共通券）

春スキー1日券 大人8,500円（デポジット500円込）

※2026年3月9日～シーズンクローズ

Hakuba 47 Winter Sports Park （はくばふぉーてぃーせぶん）

エリアの中でも抜群の人気を誇るスノーパークがあり、本格的なキッカーをはじめ、大小様々なアイテムが揃っている。滑って楽しいのは当然ですが、スノーパークを滑るライダーを見ているだけでも十分に楽しめるのは大きな魅力。

住所：長野県北安曇郡白馬村神城24196－47

営業時間：8:00～16:00 ※時期により、営業時間は変更になります

【おすすめ最新情報】新店舗「白兎」(はくと)がオープン！

大レストラン「アリス」内に新店舗「白兎」がオープン！抹茶ラテをベースとしたカフェや2020年のHakuba 47の30周年を記念してHakuba Brewing Companyとコラボして誕生した47BEERをはじめとするクラフトビールが楽しめます。

【リフト券情報】（五竜・47共通券）

春スキー1日券 大人8,500円（デポジット500円込）

※2026年3月9日～シーズンクローズ

白馬八方尾根スキー場（はくばはっぽうおねすきーじょう）

1998年長野冬季オリンピックの開催地でもある日本スキーの聖地白馬八方尾根スキー場。山頂と山麓の標高差が1,000ｍを超え、国内屈指のパウダースノーが楽しめる。また、最長滑走距離8,000ｍのロングクルージングが楽しめる事も大きな魅力。

住所：長野県北安曇郡小谷村大字北城八方

営業時間：8:00 ～17:00

【おすすめ最新情報】こたつカフェやDJイベントの限定イベント開催中！

白馬八方尾根の雄大な北アルプスの絶景を目の前に望むことができる絶景スポット。北尾根高原エリアでは雪原の中のこたつで暖まるこたつカフェや、うさぎ平OAKLEY TERRACEではDJイベントなど様々なイベントを開催中。

【リフト券情報】

春スキー1日券 大人5,500円

※2026年3月16日～5月6日

白馬岩岳スノーフィールド（はくばいわたけすのーふぃーるど）

北アルプスを一望出来る”HAKUBA MOUNTAIN HARBOR”の絶景カフェ&テラスや、絶景ブランコなどは観光としても人気。初心者から上級者向けの斜面なども十分に整っている、オールラウンドのスノーフィールド。

住所：長野県北安曇郡白馬村北城12056

営業時間：8:00～17:00

【おすすめ最新情報】ベースセンターがリニューアル！

2025年12月リニューアルオープン！白馬岩岳マウンテンリゾートの玄関口総合ショップ。ベースセンターにある総合売店では、岩岳オリジナルグッズの他に白馬の名産物やお菓子、漬物、キーホルダーなどの各種お土産もの、スノースポーツに必要な用品を取り揃えております。

【リフト券情報】

春スキー割引 1日券 大人・シニア 5,300円

※2026年3月16日～3月29日

【グリーンシーズン情報】

今年は2026年4月23日より営業開始！

リゾート入場料 大人 2,900円

料金にはゴンドラリフト往復、5線サウスリフト往復が含まれております。

つがいけマウンテンリゾート（つがいけまんてんりぞーと）

3,000ｍ級の北アルプスを背景に、広大なスケールと豊富な降雪量が魅力。横幅1,200mに及ぶ大緩斜面はファミリーやビギナーに最適。山頂まで行ける長さ4,000ｍのゴンドラリフトで約5kmのロングクルージングを楽しめます。

住所：長野県北安曇郡小谷村栂池高原

営業時間： 8:00 ～16:00

【おすすめ最新情報】SNOW WOW! HAKUBA TSUGAIKE

バギークルージングやスノーバイク、スノーレーサーなど多種多様なアクティビティが大集合！今期よりスノーモービルツアーも新登場！

【リフト券情報】

春割 割引1日券 大人6,100円（窓口）

※2026年3月23日～5月6日

白馬乗鞍温泉スキー場（はくばのりくらおんせんすきーじょう）

目の前に迫る北アルプス最北の絶景。幅広いワイドなゲレンデは、初心者や家族連れも安心して滑れる優しいコースから、上級者も満足の最大斜度38度のバーン、そしてモーグルコースとバリエーションも豊富。

住所：長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12851

営業時間：8:30 ～16:00

第３リフトのみ8:00～16:00

【おすすめ最新情報】ジムビーム ウィンターフェス

白馬乗鞍温泉スキー場では、ジムビームとコラボしたイベントを開催。毎日16時よりスキー場ベースエリアにて実施。焚き火やDJによる音楽演出とともに、特別な一杯を楽しめる空間を創出します。

【リフト券情報】（白馬乗鞍・コルチナ共通券）

春スキー料金 1日券 大人4,500円

※2026年3月16日～4月5日

白馬コルチナスキー場（はくばこるちなすきーじょう）

エリア屈指の降雪量を誇り、ツリーランと非圧雪斜面が人気。併設するホテルグリーンプラザ白馬はエリア最大規模のホテルで温泉施設が充実。スキーの後の温泉は至福のひとときです。

住所：長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12860-1

営業時間： 8:30～16:30

ナイター営業：土曜・祝前日17:00～21:00

※2月までの営業

【おすすめ最新情報】貸し切りナイター

白馬コルチナスキー場は開業55周年を迎えました。その周年特別イベントの一つとして、550,000円にて貸し切りナイターを実施。料金に＋55,000円で真っ白なゲレンデとの対比が美しい打ち上げ花火もお楽しみいただけます。

※ホテルグリーンプラザ白馬の特別宿泊プランをお申し込みの方限定

【リフト券情報】（白馬乗鞍・コルチナ共通券）

春スキー料金 1日券 大人4,500円

※2026年3月16日～3月30日

Hakuba Valley内のスキー場をはしごできる全山共通リフト券！車なしでスキー場を移動可能なHakuba Valleyシャトルバス＆ナイトバスも大好評運行中！

Hakuba Valleyは10のスキー場が点在しています。そのスキー場を巡るための全山共通リフト券の販売と、エリア内の各スキー場間や、宿泊エリアとゲレンデを繋ぐ便利なシャトルバスを運行しております。これらを活用して複数の魅力的なスキー場をお楽しみください。

◆全山共通リフト券

「Hakuba Valley全山共通リフト券」とは、Hakuba Valleyエリア（大町市・白馬村・小谷村）にある10のスキー場を1枚のパスでご利用いただける、お得なリフト券です。

1日券：大人10,400円、小人6,000円

詳細は以下のリンクをご確認ください。

https://www.hakubavalley.com/ticket/

◆シャトルバス

全10カ所のスキー場が、Hakuba Valleyシャトルバスで繋がっています。

Hakuba Valley全山共通券（シーズン券・日数券）をお持ちの方は無料でご利用いただけます。

※2026年3月29日までの運行

詳細は以下のリンクをご確認ください。

https://www.hakubavalley.com/access/shuttlebus/

◆白馬ナイトバス

神城（五竜エリア）と白馬中心部の間を運行しています。

白馬には、本格的な日本料理から洋食、ファインダイニング、キッチンカーが集まるナイトマーケットまで、多彩な飲食店が揃っています。※2026年2月22日までの運行

詳細は以下のリンクをご確認ください。

https://www.hakubavalley.com/access/shuttlebus/