【開催報告】「キッズラインアワード2026」ダイジェスト動画を公開

全国47都道府県で24時間スマートフォンから依頼できるベビーシッター・家事代行サービス「キッズライン」を運営する株式会社キッズライン（本社：東京都港区／代表取締役社長：福田太樹）は、2026年1月31日（土）に港区立産業振興センターにて「キッズラインアワード2026」を開催いたしました。このたび、当日の様子をまとめたダイジェスト動画を公開し、当日の感動をお届けいたします。

開催概要

「キッズラインアワード」は、日頃より活動いただいているサポーターの皆様へ感謝を込めて実施する、年に一度の表彰イベントです。

今年は、全国5,000名以上のサポーターの中から、特に優れた活動実績を持つ6名を表彰。受賞者の皆様には会場にてトロフィーを授与しました。

また当日の授賞式の模様はリアル会場での開催に加え、YouTubeライブ配信を同時実施し、全国のサポーター・ユーザーの皆様にもご視聴いただきました。

開催日： 2026年1月31日（土）

開催場所： 港区立産業振興センター

イベントの様子

当日は、ベビーシッターや家事サポーターとして活躍する方々、働き方に関心のある方など、総勢約90名の皆様にご参加いただきました。

また会場開催とあわせてYouTubeライブ配信も実施し、オンラインでも多くの方にご視聴いただきました。



授賞式では、ユーザー様から寄せられた感謝のメッセージや心温まるエピソードが紹介され、会場は一気に感動の渦に。受賞者からは、日々のサポートに込めた想いや今後の目標が語られ、参加者の共感を集めました。

また授賞式後には、普段は個人で活動するサポーター同士が直接言葉を交わせる懇親会の場を設けました。トークテーマを通じてさまざまな話題で交流を深めていただき、お菓子を囲みながら、和やかな雰囲気の中で知識の共有やスキルアップのヒントにつながる有意義な時間となりました。

当日の様子は、以下のダイジェスト動画よりご覧いただけます。

参加者から寄せられた感想

参加アンケートでは以下のような感想をいただきました。一部を抜粋してご紹介します。

受賞者の方々の実際のエピソードや、ユーザー様の声を聞くことができたのが印象的でした。仕事に対する姿勢やホスピタリティに触れ、「良い仕事だな」と改めて実感するとともに、今後のモチベーション向上にもつながりました。（ベビーシッターとしてご活躍の方）

デビューして間もないため不安もありましたが、今回のイベントでは関心のある内容ばかりで大変勉強になりました。特に受賞者の方々の具体的なお話や日々の工夫を知ることができ、自分の活動にもすぐに取り入れていきたいと感じました。（ベビーシッターとしてご活躍の方）

活動プロフィール作成についてのお話がとても参考になり、早速見直してみようと思える良いきっかけとなりました。具体的な事例やサポートの工夫を知ることで、自身のサービスの見せ方や伝え方を改めて考える機会になりました。（ベビーシッターとしてご活躍の方）

他の地域で活躍されている受賞者の方の工夫や実体験を聞くことができ、とても参考になりました。トップサポーターの方々の姿勢や取り組みを知ることで、自分自身の今後の活動へのモチベーションにもつながる貴重な時間となりました。（家事サポーターとしてご活躍の方）

普段は一人で活動しているため、他のサポーターさんのお話を直接聞ける機会はとても新鮮でした。プロフィールの工夫やユーザー様とのコミュニケーションの取り方など、すぐに意識していきたい学びが多く、自分自身もアップデートしていこうと前向きな気持ちになりました。（家事サポーターとしてご活躍の方）

受賞者の方々のリアルな体験談や仕事に対する想いを聞くことができ、大変勉強になりました。インタビューを通して人柄やユーザー様から支持される理由も伝わり、これからの活動に活かしていきたいと感じる良い機会となりました。（家事サポーターとしてご活躍の方）

キッズラインではユーザー・サポーターの輪を広げる友達紹介制度を実施中

受賞者集合写真受賞総評をご覧になり、嬉しそうな表情を浮かべるサポーターの皆様ユーザー様からのサンクスメッセージに思わず涙受賞者インタビューで仕事について語る表情は、生き生きと輝いています日頃の取り組みやサポートの工夫は多くのサポーターの皆様の参考となりましたフォトブースでの撮影も楽しんでいただきました普段は一人で活動するサポーター同士が交流できる、活動の情報交換テーブルも人気でした全国47都道府県に活動サポーターがいるキッズラインならでは。遠方エリアからもサポーターが来場しまし

当日の様子や参加者のご感想などにも表れているように、キッズラインはユーザー様同士、サポーター様同士、ユーザー様とサポーター様などのつながりで、支えられています。

キッズラインでは、新たなつながりの輪を広げるべく、友達紹介制度を設けています。

お近くにご自身のスキルを生かしてベビーシッターや家事サポーターとして働きたい方がいらっしゃれば、ぜひご紹介ください。

＜サポーター様を紹介＞

お友達がサポーター活動を始めると「お友達」に10,000円

「紹介した方」がユーザー様の場合は、10,000ポイントプレゼント

「紹介した方」がサポーター様の場合は、10,000円プレゼント

春のキャリアチェンジを後押しする”キャリアチェンジ応援キャンペーン”を実施！

サポーター様紹介｜詳細はこちらから :https://kidsline.me/information/referral_2023_user

本キャンペーンでは、対象期間中にベビーシッター選考へ、エントリーおよび一次選考を受験し、デビューされた方全員に【10,000円】のデビュー応援特典をプレゼント。

さらに、友達紹介キャンペーンを併用することで、最大【20,000円】の特典を受け取ることができます。

加えて、キャンペーン期間中は毎月先着5名様に「キッズライン限定エプロン（非売品）」をプレゼント。

◼︎対象期間

エントリー＆一次選考受験期間：2026/2/12(木) ～ 4/30(木)

デビュー期間：エントリーから2ヶ月以内

新しい働き方に挑戦する一歩を、キッズラインが応援します。

キッズラインとは

キャンペーン｜詳細はこちらから :https://kidsline.me/information/bs_spring_2026

「キッズライン」は、スマートフォンから簡単に利用できるベビーシッターおよび家事代行のマッチングプラットフォームです。現在、全国47都道府県で活動するサポーターは5,200名以上（2025年12月現在）。利用者は事前にサポーターの詳細なプロフィールや口コミ評価を確認して、24時間オンラインで手配できます。

サービスに登録できるベビーシッターは、特定の資格や研修（※1）をクリアし、弊社の面接および研修に合格した者のみとなっています。

家事サポーターは、整理収納アドバイザー資格を有する方や飲食店勤務経験者、豊富な主婦経験を持つ方が選考を通過し、活動しています。

累計依頼件数は260万件を突破し、全国各地の自治体とも連携。法人経由では4,000社以上の従業員の方に、育児や家事のサポートをご利用いただいています。また、安心してサービスを利用いただくために「安心安全対策10箇条」（※2）を策定しています。

詳しくは、公式サイトをご覧ください。

（※1）＜該当する資格・研修＞

保育士(保母は対象外)／看護師／准看護師／子育て支援員研修(地域保育コース)／家庭的保育者等研修／全国保育サービス協会(ACSA)認定ベビーシッター／全国保育サービス協会(ACSA)ベビーシッター養成研修＋現任研修／全国保育サービス協会(ACSA)居宅訪問型基礎研修

（※2）キッズライン「安心安全対策10箇条」

＜キッズラインサポーターの活動エリア＞

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

▶本プレスリリースのお問い合わせ先

株式会社キッズライン 広報担当

