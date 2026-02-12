Trip.com、配車アプリ「DiDi」と共同キャンペーンを開始　移動と観光をまとめてお得に楽しめる東京限定プランを2月12日より販売

株式会社Trip.com International Travel Japan

グローバルオンライン旅行サービスプロバイダーのTrip.comは、配車アプリ「DiDi（ディディ）」との共同キャンペーンとして、「東京スカイツリー」および「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ― メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の入場チケットと、DiDiの割引クーポンを組み合わせた東京限定の期間限定プランを、2026年2月12日（木）から2月28日（土）まで販売いたします。

本プランは、観光体験に加え、観光地間や駅から目的地までの移動も含めて快適に楽しんでいただくことを目的とした、Trip.comとDiDiによる共同企画の限定プランです。

Trip.comで対象チケットをご購入いただいたお客様には、DiDiで利用可能なタクシー料金5％オフ（最大500円割引）クーポンを提供し、スムーズな移動をサポートします。

本プランでは、移動と観光を一体で楽しめる体験の提供を目的に、「東京スカイツリー」および

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ― メイキング・オブ・ハリー・ポッター」といった、国内外から高い支持を集める人気観光スポットを対象施設としています。

Trip.comでの購入方法

Trip.comアプリの「遊び・体験」アイコンをクリック

東京スカイツリー、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターとDiDiのクーポンがセットになったプランを購入後、ご登録のメールアドレスにDiDiのクーポンコードが届きます。

DiDiクーポンの使用方法

DiDiアプリのサイドバーにある「クーポン」をタップし、該当のクーポンコードを入力すると、5％オフのクーポンが登録されます。

クーポン適応内容：全タクシー（タクシー、自家用車/タクシーを含む）のご利用に適用されます。 1回の配車サービスにつき5％オフ、最大500円割引。（クーポンは1回1枚のみご利用いただけます）

対象期間： 2026 年 2 月 12 日から 2026 年 2 月 28 日まで。

キャンペーンエリア：東京/大阪/沖縄/京都/北海道/福岡/奈良/神奈川/宮城/埼玉/千葉/山形/富山/石川/長野/山梨/静岡/愛知/三重/兵庫/岡山/広島/香川/佐賀/長崎/山口/大分/熊本/鹿児島、DiDi Japanサービスエリア限定。

クーポン有効期間：受取日より30日間有効です。

注意事項

・上記のクーポンはオンライン決済にのみご利用いただけます。クーポンの利用条件および詳細な利用規則については、ご予約内容とご予約確認メールをご確認ください。

・上記の特典は、他のクーポンやプロモーションとの併用はできません。複数のクーポンをお持ちの場合、割引額が最も高いクーポンがデフォルトで適用されます。割引額が同じクーポンが2枚ある場合は、有効期限が短いクーポンが選択されます。

・クーポンの使用に関する違反が発覚した場合、プラットフォームはクーポンの使用を制限します。

・クーポンは、通行料、高速道路料金、駐車料金など、旅行中に発生した追加費用の相殺には使用できません。

・各クーポンは1回限り有効です。分割、お釣り、譲渡、他人への贈与、他人の支払いへの使用、換金、現金引き出しはできません。一度使用したクーポンは、キャンセルまたは払い戻しできません。

・クーポンを利用した取引の払い戻しは、実際にユーザーが支払った金額（クーポン利用額を除く）のみが払い戻され、クーポン自体は払い戻されません。

・日本のプロモーション活動はDiDiモビリティジャパン株式会社が実施します。その他のご質問は、support.cs@jp.didiglobal.comまでお問い合わせください。

【累計ダウンロード数1,100万 「DiDi（ディディ）」について】

ディディは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分(*1)でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国32都道府県(*2)でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年12月時点で累計1,100万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。ディディは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。

ダウンロード：https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo

(*1)配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2024年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

(*2)対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/をご確認ください。

Trip.com(トリップドットコム)について



Trip.com は、39 の国と地域の 24言語および 35 の現地通貨に対応した国際的なワンストップトラベルサービスプロバイダーです。世界 220 の国と地域にある 150 万軒以上のホテルと、3,400 の空港を発 着する 640 社以上の航空会社のフライト、そして 30 万以上のアトラクションや現地ツアー商品を網羅した 巨大なネットワークを有する Trip.com は、24 時間年中無休の世界水準の多言語カスタマーサービスに 加え、エジンバラ、東京、ソウルに設置されているカスタマーサービスセンターから、世界中の何百万人もの 旅行者が作る「最高の旅行体験」をお手伝いしています。

URL: https://jp.trip.com

航空券検索はこちら(https://jp.trip.com/flights/) ホテル検索はこちら(https://jp.trip.com/hotels/)