【宮崎県限定】「宮崎県出店30周年記念フェア」を開催！鶏の炭火焼おむすびや観光名所『鬼の洗濯板』を表現したパンなど5商品を期間限定発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、2月13日（金）から26日（木）までの14日間、「宮崎県出店30周年記念フェア」を宮崎県内のセブン‐イレブン208店舗（2026年1月末時点）で開催します。

宮崎県へのセブン-イレブン出店30周年を記念した本フェア。親鳥の炭火焼を醤油ベースのタレが絡むごはんで包んだ「鶏の炭火焼おむすび（柚子こしょう入り）」、別添えのタルタルソースが決め手の「チキン南蛮カレー」、4種のチーズをトッピングした「とまとチーズラーメン」、ジューシーでコクのある鶏もも肉を使用した「鶏もも炭火焼 柚子こしょう付」、宮崎県の観光名所をパンで再現した「鬼の洗濯板みたいなパン デーリィ牛乳使用」という、宮崎県に馴染みの深いメニューや地域の原材料を使用した限定5品を発売いたします。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/myzk30th/

1996年の宮崎県初出店以来、セブン‐イレブンは宮崎県の皆様に支えていただきながら、地域に根差したお店としてサービス向上に努めてまいりました。2008年には宮崎県と 『地域活性化包括連携協定』 を締結し、地産地消商品の発売など様々な取り組みを続けております。「宮崎県出店30周年記念フェア」では、宮崎県の豊かな食文化を活かした商品の発売や、地域活性化に繋がる取り組みを通じ、これまでのご愛顧への感謝を形にしてお届けいたします。

商品ラインアップ

■鶏の炭火焼おむすび（柚子こしょう入り）

価格：238円（税込257.04円）

発売日：2月13日（金）～順次

販売エリア：宮崎県

地元で愛される親鳥の炭火焼を、醤油ベースのタレで混ぜたまだら飯で握った見た目にも新しいおむすび。香ばしい炭火の風味と噛み応えのある鶏肉の食感、さらに、アクセントとして柚子こしょうの爽やかな風味が加わった、宮崎のソウルフードを大胆にアレンジした自信作です。

■チキン南蛮カレー 別添タルタルソース

価格：680円（税込734.40円）

発売日：2月13日（金）～順次

販売エリア：宮崎県

フルーツと野菜の甘み、旨味がぎっしりと詰まった欧風カレー。ルーに含まれた隠し味のケチャップは、南蛮タレで和えたチキンと別添のタルタルソースとの相性が良く、後引くおいしさを実現しました。また、工場内製のタルタルソースは玉子の自然な味わいとともに新鮮なたまねぎの食感や風味が感じられる、専門店さながらの品質となっています。

■とまとチーズラーメン

価格：560円（税込604.80円）

発売日：2月13日（金）～順次

販売エリア：宮崎県

モチモチと弾力のあるモッツァレラ、濃厚なチェダー、香り高いパルメザン、とろけるチーズソースという4種類のチーズをトッピング。2種類の鶏ガラをベースにイタリア産ダイストマトを加えたスープに、九州産小麦粉を主に使用したしなやかな細麺がよく絡みます。鶏ガラのコクとトマトの酸味、チーズの旨味により、最後まで飲み干したくなるような一杯です。

■鶏もも炭火焼 柚子こしょう付

価格：390円（税込421.20円）

発売日：2月13日（金）～順次

販売エリア：宮崎県

宮崎で馴染み深い、鶏の炭火焼を品揃え。鶏もも肉のみを使用しており、炭火の香ばしさを帯びた鶏肉の、ジューシーでコクのある旨味と噛み応えを、柚子こしょうとともにお楽しみください。

■鬼の洗濯板みたいなパン デーリィ牛乳使用

価格：200円（税込216円）

発売日：2月13日（金）～順次

販売エリア：宮崎県

青島周辺と日南海岸に広がる人気観光スポット『鬼の洗濯板』。泥岩と砂岩が織りなす凸凹とした地形をパン生地とチョコで再現しました。さらに、地元で馴染みの「デーリィ牛乳」を使用したクリームをサンドしたことで、サクッとした食感とともにクリーミーな口当たりも楽しめる一品に仕上げました。

