販売部数No.1雑誌『ハルメク』、「朝日新聞Reライフフェス2026」に出展アクティブシニア8,000人にハルメクの世界を体感できる企画を展開

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数No.1（※1）雑誌『ハルメク』を発行する株式会社ハルメク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮澤 孝夫、株式会社ハルメクホールディングス100%子会社）は、2026年2月22日（日）と23日（月・祝）に東京国際フォーラムにて開催される、朝日新聞社主催の “大人の文化祭” 「朝日新聞Reライフフェス2026」で、阿木燿子さんトークショーとブース出展することをお知らせします。

（※1）日本ABC協会発行社レポート(2025年1月～6月)

「朝日新聞Reライフフェス」は、今回で開催10周年を迎え、2026年は規模を拡大し、延べ約8,000人の来場が見込まれるアクティブシニア世代向けの大型イベントです。ハルメクは、「50代からの女性がよりよく生きることを応援します。」を経営理念として、雑誌・物販・講座イベントなどを展開しており、主要なお客様が多く来場する本イベントで、ハルメクの商品・サービスを紹介します。

会場内のブースでは、雑誌『ハルメク』の試し読みをはじめ、オリジナル商品の見本展示、20年以上愛され続ける「ハルメク 人参ジュース」の試飲、「ハルメク おみせ」全店に設置している足圧測定体験など、ハルメクの世界をまるごと体感していただけます。

また、23日（月・祝）にはロイヤルステージにて、雑誌『ハルメク』4月号（3月10日発売）に登場予定の阿木燿子さん（作詞家・プロデューサー）による500名限定のトークショーを開催。「言葉が導く、人生の次の扉 ―阿木燿子が語る、生きる歓びの見つけ方―」と題し、輝く人生を送るヒントをお届けします。

ハルメクは今後もこうした取り組みを通じて、より多くの方にハルメクを知っていただく機会を広げていきます。

「朝日新聞Reライフフェス2026」の概要

・開催日時：2026年2月22日（日）10:00～18:00／2月23日（月・祝）10:00～17:00

・会場 ：東京国際フォーラム ホールE（東京都千代田区丸の内3丁目5-1）

・参加費 ：入場無料 ※トークショーは抽選・事前応募制で、すでに受付を終了しています。

・主催 ：朝日新聞社

▼「朝日新聞Reライフフェス2026」の詳細は、以下のURLよりご覧いただけます。

https://www.asahi.com/ads/relifefes/2026/

販売部数No.1雑誌「ハルメク」をはじめ多角的なサービスを展開するハルメクグループ

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。 また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログを同封し、オリジナル商品を主として販売。カタログの他、自社通販サイトや百貨店を中心とした店舗展開など、幅広いチャネルを展開しています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

雑誌「ハルメク」公式サイト：https://maglp.magazine.halmek.co.jp/ab/07

■会社概要

商号 ：株式会社ハルメク

代表者 ：代表取締役社長 宮澤 孝夫

本社所在地 ：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号

設立 ：2012年7月24日

事業内容 ：出版ならびに通信販売業

会社サイト ：https://www.halmek-holdings.co.jp/company/group/halmek/