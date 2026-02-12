TESSグループ、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会「地域こども支援ネットワーク事業」への協力金に係る贈呈式に参加

テスホールディングス株式会社

テスホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：山本 一樹、以下「当社」）は、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会（以下「大阪市社会福祉協議会」）が行う、「社会全体でこどもを支える仕組みづくり-こどもたちの幸せのために-」をミッションに掲げた「地域こども支援ネットワーク事業」へ協力金の寄附を行い、2026年１月30日（金）、大阪市立社会福祉センターで執り行われた贈呈式に参加いたしましたのでお知らせいたします。

贈呈式の様子（左から大阪市社会福祉協議会：堀江氏、吉村氏、テスホールディングス(株)：吉田、日本生命保険相互会社：藤川氏）

「地域こども支援ネットワーク事業」では、こどもに関する課題を「他人事」ではなく一人ひとりが「我が事」として捉え、こどもたちが身近に集うことができる居場所づくり（こどもの居場所活動）を推進することで、「みんなでこどもを育てる」社会を目指しております。

この度、当社はこの取り組みに賛同し、社員及び会社の共同募金活動を通して17万円の協力金を贈呈いたしました。贈呈式には当社のESG・女性活躍推進担当取締役である吉田麻友美が出席し、大阪市社会福祉協議会より当社の社会貢献活動に対する感謝状を頂戴いたしました。

今後も、社会貢献活動等を通して持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

※ 「地域こども支援ネットワーク事業」の詳細は以下よりご確認ください。

https://www.osaka-sishakyo.jp/project/child-network/

