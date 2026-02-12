【2月21日～23日開催】ＫＩＴＴＥ大阪で日本酒を味わい尽くす3日間！ 元NMB48・高野祐衣が運営する「ゆい酒店」出張イベントを開催

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）が運営するお酒専門メディア「nomooo（ノモー）」は、2026年2月21日（土）から23日（月・祝）までの3日間、ＫＩＴＴＥ大阪2階特設スペースにて開催される日本酒イベント「出張ゆい酒店 in ＫＩＴＴＥ大阪」に、企画協力として参画いたします。

本イベントは、元NMB48で唎酒師・SAKE DIPLOMAの資格を持つ高野祐衣さんが運営する日本酒専門店「ゆい酒店」による期間限定企画。大阪の日本酒を中心に、“飲んで・知って・巡れる”体験型イベントです。

大阪の酒蔵2蔵が出展。地元日本酒の魅力を発信

イベントブースには、大阪を代表する酒蔵「秋鹿酒造」「山野酒造」の2蔵が出展。米作りからこだわる酒造りを行う秋鹿酒造と、原酒を中心に酒本来の味わいを追求する山野酒造の日本酒を、試飲を通して飲み比べることができ、その場で購入も可能です。

また、イベント期間中は高野祐衣さん本人も来場予定。日本酒初心者から愛好家まで、気軽に相談しながら自分に合った一本を見つけることができます。

アンテナショップと連動したペアリング企画を展開

イベントブースでは、ＫＩＴＴＥ大阪2階に集まる各地のアンテナショップと連動したペアリング提案企画も実施。高野祐衣さんが実際に試飲・試食して選定した、日本酒とおつまみのおすすめペアリングを、イベントブースにて紹介いたします。紹介商品は同フロア内のアンテナショップで購入可能となっており、ＫＩＴＴＥ大阪ならではの楽しみ方となっています。

購入者限定企画としてガラポン抽選会を実施

イベント期間中の3日間、会場ブースおよびＫＩＴＴＥ大阪2階アンテナショップにて商品を購入された方を対象に、ガラポン抽選会も実施します。「ゆい酒店」オリジナルお猪口のほか、日本酒が当たる特典もご用意し、来場者体験の充実を図ります。

日本酒をきっかけに、大阪と全国の魅力を再発見

日本酒を味わい、大阪の酒蔵を知り、アンテナショップを巡りながら全国各地の食の魅力に出会える「出張ゆい酒店 in ＫＩＴＴＥ大阪」。本イベントは、日本酒をきっかけに、大阪と全国の魅力を再発見できる機会を提供します。

会場は大阪駅直結という利便性の高い立地により、買い物の合間や仕事帰りにも気軽に立ち寄れる点も特長のひとつです。日本酒愛好家はもちろん、これから日本酒を楽しんでみたい方にもおすすめの3日間となっています。

■開催概要

イベント名：『ほろ酔い、ゆい気分。～ゆい酒店と旅するＫＩＴＴＥ大阪巡り～』

開催日程：2026年2月21日（土）～23日（月・祝）

会場：ＫＩＴＴＥ大阪 2階 特設スペース

時間：各日11:00～17:00（予定）

■試飲・購入可能銘柄は下記の通りです

【秋鹿酒造】

・秋鹿 純米大吟醸 レトロラベル

・秋鹿 生もと 雄町 火入原酒

・秋鹿 純米多酸生原酒

【山野酒造】

・片野桜 山廃雄町 生原酒

・かたの桜 生もと純米 愛山 火入れ原酒

・くらわんか うすにごり

※開催場所：北陸三県アンテナショップ／富山・石川・福井情報発信拠点 「HOKURIKU+」（ホクリクプラス）と新潟県アンテナショップ／新潟三昧 越の蔵 雪國商店 の間に設置する特設スペースでの開催となります

