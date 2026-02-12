【イオンの衣料品レンタル専門店】ＬＵＬＵＴＩ（ルルティ）より黒留袖からうまれた着物ドレス３着をレンタル開始

イオン株式会社



イオンリテールは２月１２日（木）より、“リアルとオンライン”での衣料品レンタル事業「ＬＵＬＵＴＩ（以下、ルルティ）」から、リフォームスタジオ株式会社が黒留袖からアップサイクルしてつくったドレス３着をＷＥＢ限定でレンタル開始します。

ルルティは、シェアリングエコノミーの広がりに対し、オンラインで借りられ、リアル店舗でも試着できることを強みとしたレンタル専門事業として、２０１８年４月にイオンリテールが立ち上げました。結婚式や成人式、パーティーなどの特別なシーンで活躍するドレスを中心としたファッションアイテムを取り扱っています。

今回はルルティ初の試みとして、サステナブルな観点から手放された黒留袖からうまれたドレスのレンタルを開始します。一度役目を終えた品に、リフォームスタジオが手を加え、新しい用途を与えた“アップサイクル”商品になります。

着物地の柄や風合いを生かしなら、洋風ドレスに作り替えました。上品でフォーマルな黒留袖からうまれたため、マザードレスとして親族の会食などのフォーマルやパーティーに活用できます。

これからもルルティは、お客さまの変化する価値観に対応し、レンタルサービスを通じて、ファッションの楽しさを提供してまいります。

【販売概要】

開始日：２０２６年２月１２日（木）

ＷＥＢサイト：https://luluti.jp/

価格：３泊４日 本体２５,０００円（税込２７,５００円）

【ドレス一覧】

■着物リメイクスクエアネックドレス

カラー：ブラック

サイズ：M

首元を美しく見せるスクエアネックとやわらかな裾のラインが、優美な花柄を上品に際立たせるロングドレスです。黒地に穏やかに映える花柄は歩くたびに揺れ、写真にも上品なニュアンスを与えます。付属のサッシュは、ウエストマークのほかに、首元に巻いてスタイリッシュな表情を楽しむことも可能です。後ろファスナーと滑りの良い裏地で着心地も快適です。

■着物リメイクスリット入りスリーブドレス

カラー：ブラック

サイズ：Ｍ

すっきりとしたクルーネックとストレートラインに、袖口のスリットとフレアがさりげない動きを添えるロングドレスです。鶴の柄は「長寿」と「夫婦円満」を象徴する吉祥の意匠になり、青を基調とした柄が黒地に映えています。付属のサッシュやお手持ちのベルトでウエストにメリハリが生まれ、外せばまっすぐなシルエットで着用できます。

■着物リメイクレースケープドッキングドレス

カラー：ブラック

サイズ：Ｍ

レースのケープが肩から二の腕をやさしく覆い、黒地に咲く梅と舞う鶴の意匠を品よく引き立てるロング丈のストレートドレスです。透け感が軽さを生み重たくならず、首元のケープラインが顔周りをすっきりと見せます。黒留袖に描かれた梅は「まごころ」と「忍耐強さ」を、鶴は「長寿」と「夫婦円満」を象徴する吉祥柄で、黒地の艶に彩り豊かな柄は、写真映えも抜群です。

【リフォームスタジオの取り組みについて】

ホームページ：https://reform-s.com/sdgs/mission/

リフォームスタジオ株式会社は、洋服・バッグのお直しを行う「マジックミシン」、靴・バッグの修理を行う「リアット！」など全国に６６８ 店舗（２０２５年２月末現在）を展開するイオングループの企業です。

リフォームスタジオでは、衣料品のリフォーム（仕立て直し）やリペア（修理）を、創業当初から行ってきました。年間で延べ約２７０万人のお客さまの愛用のお品物を長く使うお手伝いをさせていただき、その量は衣料品・靴・バッグなど年間１,２００トンにのぼります。（洋服１着当たり、靴・鞄１点当たりの平均の重量に、年間の受注点数を乗じて算出しております）私たちは当社の各種サービスを通じて廃棄量の削減に取り組んでおります。

