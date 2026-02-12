VLCセキュリティグループWebサイト刷新のお知らせ

株式会社VLCセキュリティ

株式会社VLCセキュリティ（東京都港区、代表取締役社長兼CEO 石原 紀彦、以下「当社」）は、VLCセキュリティグループの事業会社を含むグループ全体(株式会社VLCセキュリティコンサルティング、株式会社VLCセキュリティアリーナ、株式会社VLCセキュリティラボ)の情報を一つのWebサイトから網羅的に発信させていただくことができるよう、統合し、内容を追加・刷新したことをお知らせいたします。

VLCグループのWeb構成

今回の刷新により、VLCセキュリティグループ各社からの情報発信、サイバージムのオープントレーニングお申し込み、v-cloudへのログイン等も含め全てhttps://vlcsecurity.comに一元化し、利便性を向上いたしました。なお、刷新前の各事業会社サイトURLへのアクセスは適宜リダイレクトにより新サイトへと遷移いたします。

主な追加・刷新コンテンツ

グループ会社全体のサービスページ

お客様のセキュリティ課題に多角的にアプローチ・サービス提供するというVLCセキュリティグループの特性を生かし、グループ全社のサービスがひとつのサイトで横断的に閲覧できるようになりました。

お客様の課題からサービスを見つけられる動線：FIND YOUR SOLUTION

セキュリティに関するお悩みの対応化に対応できるよう、お客様課題に応じてソリューションを見つけることができる動線をご用意いたしました。

情報提供動線の統合

グループ各社からの発信として日々のインシデント情報やコラム、各種資料をご提供するダウンロードページを統合いたしました。

各事業会社情報

グループ各社の企業情報ページをご用意いたしました。

VLCセキュリティグループでは、あらゆるセキュリティ課題に対して、柔軟に情報およびソリューションをご提案しております。お困りの際には、ご遠慮なくWEBサイトよりお問い合わせください。

VLCセキュリティグループについて

株式会社VLCセキュリティ（旧：株式会社バルクホールディングス）

・あらゆる課題に応じた、企業・組織のサイバーセキュリティ/

情報セキュリティを総合支援

・グループ各社の管理・運営・営業支援、グループ全体の

マーケティング・ブランディング

株式会社VLCセキュリティコンサルティング(旧：株式会社バルク)

NIST Cybersecurity Framework(CSF)、サイバーセキュリティ経営ガイドラインなどの業界スタンダードにのっとったサイバーセキュリティ対策の課題可視化と解決に導くコンサルティング、ISO27001・ISO27017・Pマークなどの認証新規取得から運用・更新支援を通して、 組織のセキュリティ態勢強化を支援

株式会社VLCセキュリティアリーナ(旧：株式会社サイバージムジャパン)

最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニングを専用施設で提供し、高度化・多様化するサイバー脅威に、現場で即対応できる人材育成を支援

株式会社VLCセキュリティラボ(旧：株式会社CEL)

AIをはじめとする最先端技術の活用、高度な知識を持ったホワイトハッカーによるインシデントレスポンス、侵入テスト／攻撃者対策の構築、セキュリティ製品提供と導入や運用を通して、企業のサイバーセキュリティ態勢の全体最適化を技術面から支援