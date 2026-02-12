グランベルホテルグループ、北海道・東北の4施設が楽天トラベルアワード2025を受賞

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）の子会社である株式会社グランベルホテルおよび株式会社グランベル北海道が運営するグランベルホテルグループの4施設が、「楽天トラベル 日本の宿アワード2025 TOP47」、「楽天トラベル 日本の宿アワード2025」、「楽天トラベル ゴールドアワード」、「楽天トラベル シルバーアワード」、「楽天トラベル ブロンズアワード」を受賞しました。

ホテル瑞鳳定山渓ビューホテル

グランベルホテルグループ公式HP…https://granbellhotel.com/

グランベルホテルグループは、「その街に集うすべての人にご満足いただける、その街のスタイルホテル」というコンセプトの下、2006年に誕生しました。

今回の受賞および皆さまへの感謝の意を込め、「秋保グランドホテル」「定山渓ビューホテル」「ニュー阿寒ホテル」の3施設にて期間限定の記念プランをご用意しました。ぜひこの機会に、各施設ならではの空間やお料理、極上のおもてなしをご堪能いただき、心に残る旅のひとときをお過ごしください。

【受賞ホテル・宿 / 受賞タイトル】

ホテル瑞鳳 楽天トラベル Hotel & Ryokan of the Year 2025 全国総合5位

（2年連続）

楽天トラベル 日本の宿アワードTOP47、楽天トラベル ゴールドアワード

ホテル瑞鳳 迎賓館 櫻離宮 楽天トラベル 日本の宿アワード、楽天トラベル ゴールドアワード

秋保グランドホテル 楽天トラベル 日本の宿アワード、楽天トラベル ゴールドアワード

定山渓ビューホテル 楽天トラベル シルバーアワード

ニュー阿寒ホテル 楽天トラベル ブロンズアワード

■グランベルホテルグループ 営業推進室室長 丸山英男のコメント

この度、楽天トラベルアワード2025にて、グループ4施設が栄誉ある賞を受賞致しましたこと、大変光栄で喜ばしく存じます。日頃より各施設をご愛顧いただいておりますお客様、地域の皆様、日々お客様満足に真摯に向き合う当社メンバーに、心から感謝申し上げます。

今回受賞の4施設が所在する秋保温泉、定山渓、阿寒湖の各エリアは、いずれも景観・景勝地に恵まれ、誇るべき自然と旅の魅力に溢れる地域です。地域の魅力と当施設でのご滞在を通じて、お客様お一人お一人にとって忘れられない思い出作りをお手伝いできますよう、今回の受賞を励みに一層精進を重ねてまいります。

今後も変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■「楽天トラベルアワード」とは

「楽天トラベルアワード」とは、楽天トラベルが年間の宿泊実績や顧客評価、販売実績、サービス品質等を総合的に評価し、優れた宿泊施設を表彰する制度です。国内宿泊業界における権威ある表彰の一つとされています。

■記念プラン概要

秋保グランドホテル

プラン名：【ゴールドアワード2025】2年連続受賞！☆限定醸造「純米大吟醸 磊光ＧＯＬＤ 」

☆お土産付プラン！

宿泊期間：2026年2月21日（土）～2026年6月30日（火）※対象外の日程がございます。

客 室：本館和洋室10帖・12帖、別館和室10帖、別館デラックス和洋室、別館スーペリア和洋室

料 金：13,750円～ ※4名1室1名あたり

予約方法：https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/15098/6412027



定山渓ビューホテル

プラン名：【楽天シルバーアワード受賞記念】広々とした新館部屋へ無料UPグレード！

プール＆ビュッフェを大満喫♪

宿泊期間：2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）※対象外の日程がございます。

客 室：【新館】洋室ツイン・【新館】和室10畳・【新館】和洋室

料 金：13,200円～ ※2名1室1名あたり

予約方法：https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/11270/5404578 (https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/11270/5404578)



ニュー阿寒ホテル

プラン名：【楽天ブロンズアワード受賞記念】部屋無料UPグレード＆館内利用券付！

80種以上の北海道ビュッフェ

宿泊期間：2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）※対象外の日程がございます。

客 室：シャングリラ館 和室【眺望指定なし】・シャングリラ館 湖側和室

料 金：11,000円～ ※4名1室1名あたり ※館内利用券 おひとり様につき500円分プレゼント

予約方法：https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/9568/6413958

■受賞ホテル概要

【ゴールドアワード受賞ホテル】

ホテル瑞鳳

「ホテル瑞鳳」は、華やかで開放感あふれる空間と、数寄屋造りの客室が魅力の温泉リゾートです。全117室の客室は、磊々峡（らいらいきょう）や秋保の街並みを望む和室や、シモンズ社製ベッドを備えた洋室など多彩なタイプをご用意しております。日本庭園に佇む6種の露天風呂では、四季の自然に癒されながら、心も体もリフレッシュできます。

公式HP：https://www.zuiho.jp/

ホテル瑞鳳 迎賓館 櫻離宮

仙台・秋保温泉の静けさに包まれるように佇む、ホテル瑞鳳の離れ宿。全客室に温泉露天風呂を備え、日常からそっと離れ、心を解きほぐす私的な空間が広がります。数寄屋造りのやわらかな佇まいに現代の感性を重ねた客室は、凛とした美しさとあたたかな安らぎを兼ね備え、眼下に広がる磊々峡の渓谷美とともに、穏やかなひとときを演出します。ホテル瑞鳳の大浴場やプールも利用でき、離れの静寂と本館の豊かな寛ぎが調和した、上質なひとときをお楽しみいただけます。

公式HP：https://www.sakurarikyu.com/

秋保グランドホテル

「秋保グランドホテル」は、磊々峡を望む絶好のロケーションに位置し、四季折々の自然が楽しめる温泉ホテルです。全140室の客室には、東北産の手作り家具や遊び心のあるインテリアを取り入れ、快適で贅沢な時間をお過ごしいただけます。露天風呂では、渓流のせせらぎや鳥のさえずりに癒されながら、自然との一体感を味わえます。レストランでは、お子様からお年寄りまでご堪能いただけるように、朝食・夕食ともビュッフェ形式でご提供します。

公式HP：https://www.akiugrand.com/

【シルバーアワード受賞ホテル】

定山渓ビューホテル

道内屈指の人気温泉地定山渓温泉に位置する北海道最大級の温泉リゾート。道内最大級の全天候型温水プール「ラグーン」、絶景の露天温泉や2024年にリニューアルオープンしたサウナなどの多彩な温浴施設やレストランが充実。家族揃って楽しめる癒しの温泉ステイをご提供します。

公式HP：https://www.jozankeiview.com/(https://www.jozankeiview.com/)

【ブロンズアワード受賞ホテル】

ニュー阿寒ホテル

神秘の湖「阿寒湖」のほとりに佇むリゾートホテル。全370室の客室は、森や湖の美しい自然に囲まれており、心地よい非日常のひとときを堪能できます。インフィニティ・エッジ・スパや、地上30mから雄大な景色をのぞむことができる展望大浴場など癒しの空間を満喫できます。

公式HP：https://www.newakanhotel.co.jp/

■ホテル運営会社概要

会社名 ：株式会社グランベルホテル

（株式会社ベル―ナ100％子会社）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：東京都中央区京橋2丁目13-10 京橋MIDビル 5F

公式ＨＰ：https://www.granbellhotel.com/

会社名 ：株式会社グランベル北海道

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：札幌市南区定山渓温泉東2丁目111番２

公式ＨＰ：https://www.granbellhotel.com/

■ベルーナ会社概要

ベルーナグループでは 、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、今後もワンランク上のおもてなしを皆様にご提供してまいります。

会社名 ：株式会社ベルーナ

（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業

グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業

アパレル・雑貨事業/その他の事業

データベース活用事業