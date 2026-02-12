「ロートレアモン」「ビアッジョブルー」が POP UP STOREを神戸阪急で開催
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「LAUTREAMONT(ロートレアモン)」と「Viaggio Blu(ビアッジョブルー)」は、2月15日（日）～24日（火）の期間、神戸阪急本館２階 パティオステージ2でPOP UP STORを開催いたします。限定の特典もございます。
シンプルから華やかまで。神戸発の２ブランドが、大人女性の日常を彩るエレガントなスタイルを提案します。
POP UP SHOP概要
◎開催期間｜2月15日（日）～2月24日（火）※最終日は午後6時終了
◎開催場所｜神戸阪急本館２階 パティオステージ2
LAUTREAMONT（ロートレアモン）について
毎日を“情熱的に”生きる女性たち一人一人を、自分らしく輝かせる服で、シンプルながら女性が美しく見えるデザインと、トレンドを取り入れた洗練されたスタイルを提案し、様々なシーンで自分らしく輝ける大人の女性を応援しています。
コート 44,000円
シャツ 23,100円
パンツ 26,400円
Viaggio Blu（ビアッジョブルー）について
“AFFORDABLE LUXURY”と“旅”をテーマに、大人の女性が華やぐエレガントで上質なスタイルを提案。高品質な素材と美しいシルエット、色・柄にこだわった、リゾートのような華やかさとリラックス感を兼ね備えたファッションが特徴です。
シャツ 36,300円 スカート 39,600円
カーディガン 35,200円
ワンピース 57,200円
販売について
▶LAUTREAMONT公式オンラインストア
https://www.j-lounge.jp/pages/lautreamont
▶Viaggio Blu 公式オンラインストア
https://www.j-lounge.jp/pages/viaggio-blu
▶JAVA CORPORATION 公式オンラインストア 「 J Lounge 」
https://www.j-lounge.jp/
ブランドオフィシャルメディアについて
▶LAUTREAMONT ブランドサイト : https://lautreamont-official.com/
▶LAUTREAMONT 公式Instagram : https://www.instagram.com/lautreamont_insta/
▶Viaggio Blu ブランドサイト：h(https://java-corporation.co.jp/pages/viaggio-blu)ttps://java-corporation.co.jp/pages/viaggio-blu
(https://java-corporation.co.jp/pages/viaggio-blu%E2%96%B6Viaggio)▶Viaggio Blu 公式Instagram : https://www.instagram.com/viaggioblu_/?hl=ja
＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞
ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ
ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開