【2/17発売】角質ケアで、メイクのりUP！『ロゼットゴマージュ』から、ピールマスク＆ピールセラムが新登場

ロゼット株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：藤井 敬二）は、角質ケアブランド『ロゼットゴマージュ』から、３つの新商品「ロゼットゴマージュ ピールマスク」「ロゼットゴマージュ ピールセラム ポア」「ロゼットゴマージュ ピールセラム ブライト」を2026年2月17日(火)より発売いたします。

3つの新商品は、肌のザラつき、ごわつきをケアして肌を整えメイクのりUPをサポートする“洗い流さない”新たな角質ケアアイテムです。

『ロゼットゴマージュ』は角質ケアに着目して1998年に誕生したブランドです。古い角質を絡めとるピーリングジェルは、発売以来28年にわたりロングセラーとして支持され、多くのお客様に選ばれ続けています。

近年の角質ケアニーズの高まりを背景に、もっと手軽に毎日使える角質ケアアイテムとして、1分貼って拭きとるタイプのシート マスクと、スキンケア前に使用する角質ケア導入美容液2種を新たに展開いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32125/table/156_1_1c99b51d340c5afb4bb4d1bf7fbc698e.jpg?v=202602120451 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/32125/table/156_2_b419646acf869d4eb8a6505a0cce7d4c.jpg?v=202602120451 ]

角質つるつるメイクのりUP！1分*1で、うるおいのあるつるつる垢抜け肌へ

ロゼットゴマージュ ピールマスク[シートマスク]

1分貼って拭きとる“角質ケアシートマスク”が登場！

肌磨きシートで、ザラつく不要な角質をつるんとオフ。セラミド*2やヒアルロン酸*3を配合し肌を整え、うるおいのあるつるつる垢ぬけ肌へ導きメイクのりUPをサポートします。

*1 貼付する時間

*2 セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＥОＰ[保湿成分]

*3 アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ[保湿成分]

●1分*1で完了！貼って拭きとるシートマスク

※画像内の注釈No.と本文テキストの注釈は異なります。STEP1：貼る

洗顔後の清潔な肌にご使用ください。目鼻口の位置を合わせて密着させ、1分程度おいてからマスクをはがします。

STEP2：拭きとる

シートを折りたたんでやさしく顔全体を拭きとります。その後、普段通りのスキンケアをおこなってください。

*1 貼付する時間

●不要な角質を絡めとる、肌磨きシート採用

古い角質をしっかりと絡めとる肌磨きシートを採用。不要な角質をつるんと拭きとりキメを整えることで、メイクのりをサポートします。

●3種の角質ケア成分配合！ザラつき・ごわつき肌もつるつる

AHA(フルーツ酸)*4、サリチル酸*5、マンデル酸*5を配合。キメを整え、つるつるな肌触りへ仕上げます。

*4 乳酸、クエン酸、リンゴ酸[整肌成分]

*5 整肌成分

●うるおいケア成分配合！

※画像内の注釈No.と本文テキストの注釈は異なります。

3種のセラミド*2と3種のヒアルロン酸*3を配合。角質層をうるおいで満たします。

*2 セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＥОＰ[保湿成分]

*3 アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ[保湿成分]

肌悩み別で選べる、角質ケア導入美容液でメイクのりUP

※画像内の注釈No.と本文テキストの注釈は異なります。ロゼットゴマージュ ピールセラム ポア[美容液]ロゼットゴマージュ ピールセラム ブライト[美容液]

スキンケア前にプラスワンする、簡単角質ケア導入美容液が登場！

3秒*6導入ケアでキメの整ったつるつる垢抜け肌に導き、メイクのりUPをサポートします。

*6 塗布する時間

●ポイント

※画像内の注釈No.と本文テキストの注釈は異なります。

Point1. ぐんぐん浸透*7

べたつかずさらっとした使い心地で、角質層のすみずみまでぐんぐん浸透*7。すばやくうるおいを与え、肌のキメを整えます。

Point2. スキンケアの肌なじみUP

導入として洗顔後にプラスワンケアすることで、次に使うスキンケアが浸透*7しやすい、なめらかな肌へ整えます。

*7 角質層まで

ロゼットゴマージュ ピールセラム ポア

つるつる毛穴レス*8で、メイクのりUP！

毛穴悩みにアプローチする、角質ケア導入美液。アゼライン酸*5、グリシルグリシン*5、AHA(フルーツ酸)*4を配合。角質層にうるおいを与え、肌のキメを整えます。つるつる毛穴レス*8肌で、メイクのりUP！

*4 乳酸、クエン酸、リンゴ酸[整肌成分]

*5 整肌成分

*8 うるおいによる肌印象

ロゼットゴマージュ ピールセラム ブライト

配合成分※画像内の注釈No.と本文テキストの注釈は異なります。すべすべ透明感*8で、メイクのりUP！

くすみ悩みにアプローチする、角質ケア導入美容液。ビタミンC誘導体*9、グルタチオン*5、 AHA(フルーツ酸)*4を配合。角質層にうる おいを与え、肌のキメを整えます。すべすべ 透明感*8のある肌で、メイクのりUP！

*4 乳酸、クエン酸、リンゴ酸[整肌成分]

*5 整肌成分

*8 うるおいによる肌印象

*9 アスコルビルグルコシド[製品の抗酸化剤]

配合成分※画像内の注釈No.と本文テキストの注釈は異なります。

肌と向き合う小さな習慣が、毎日の自信につながる。その小さな習慣を、もっと手軽に、もっと確かに続けられるように、私たちは角質ケアの重要性を追求し、製品づくりを続けています。

