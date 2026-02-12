【2/17発売】角質ケアで、メイクのりUP！『ロゼットゴマージュ』から、ピールマスク＆ピールセラムが新登場
ロゼット株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：藤井 敬二）は、角質ケアブランド『ロゼットゴマージュ』から、３つの新商品「ロゼットゴマージュ ピールマスク」「ロゼットゴマージュ ピールセラム ポア」「ロゼットゴマージュ ピールセラム ブライト」を2026年2月17日(火)より発売いたします。
3つの新商品は、肌のザラつき、ごわつきをケアして肌を整えメイクのりUPをサポートする“洗い流さない”新たな角質ケアアイテムです。
『ロゼットゴマージュ』は角質ケアに着目して1998年に誕生したブランドです。古い角質を絡めとるピーリングジェルは、発売以来28年にわたりロングセラーとして支持され、多くのお客様に選ばれ続けています。
近年の角質ケアニーズの高まりを背景に、もっと手軽に毎日使える角質ケアアイテムとして、1分貼って拭きとるタイプのシート マスクと、スキンケア前に使用する角質ケア導入美容液2種を新たに展開いたします。
角質つるつるメイクのりUP！1分*1で、うるおいのあるつるつる垢抜け肌へ
ロゼットゴマージュ ピールマスク[シートマスク]
1分貼って拭きとる“角質ケアシートマスク”が登場！
肌磨きシートで、ザラつく不要な角質をつるんとオフ。セラミド*2やヒアルロン酸*3を配合し肌を整え、うるおいのあるつるつる垢ぬけ肌へ導きメイクのりUPをサポートします。
*1 貼付する時間
*2 セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＥОＰ[保湿成分]
*3 アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ[保湿成分]
●1分*1で完了！貼って拭きとるシートマスク
STEP1：貼る
洗顔後の清潔な肌にご使用ください。目鼻口の位置を合わせて密着させ、1分程度おいてからマスクをはがします。
STEP2：拭きとる
シートを折りたたんでやさしく顔全体を拭きとります。その後、普段通りのスキンケアをおこなってください。

●不要な角質を絡めとる、肌磨きシート採用
古い角質をしっかりと絡めとる肌磨きシートを採用。不要な角質をつるんと拭きとりキメを整えることで、メイクのりをサポートします。
●3種の角質ケア成分配合！ザラつき・ごわつき肌もつるつる
AHA(フルーツ酸)*4、サリチル酸*5、マンデル酸*5を配合。キメを整え、つるつるな肌触りへ仕上げます。
*4 乳酸、クエン酸、リンゴ酸[整肌成分]
*5 整肌成分
●うるおいケア成分配合！
3種のセラミド*2と3種のヒアルロン酸*3を配合。角質層をうるおいで満たします。
*2 セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＥОＰ[保湿成分]
*3 アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ[保湿成分]
肌悩み別で選べる、角質ケア導入美容液でメイクのりUP
ロゼットゴマージュ ピールセラム ポア[美容液]
ロゼットゴマージュ ピールセラム ブライト[美容液]
スキンケア前にプラスワンする、簡単角質ケア導入美容液が登場！
3秒*6導入ケアでキメの整ったつるつる垢抜け肌に導き、メイクのりUPをサポートします。
*6 塗布する時間
●ポイント
Point1. ぐんぐん浸透*7
べたつかずさらっとした使い心地で、角質層のすみずみまでぐんぐん浸透*7。すばやくうるおいを与え、肌のキメを整えます。
Point2. スキンケアの肌なじみUP
導入として洗顔後にプラスワンケアすることで、次に使うスキンケアが浸透*7しやすい、なめらかな肌へ整えます。
*7 角質層まで
ロゼットゴマージュ ピールセラム ポア
つるつる毛穴レス*8で、メイクのりUP！
毛穴悩みにアプローチする、角質ケア導入美液。アゼライン酸*5、グリシルグリシン*5、AHA(フルーツ酸)*4を配合。角質層にうるおいを与え、肌のキメを整えます。つるつる毛穴レス*8肌で、メイクのりUP！

*5 整肌成分
*8 うるおいによる肌印象
配合成分
ロゼットゴマージュ ピールセラム ブライト
すべすべ透明感*8で、メイクのりUP！
くすみ悩みにアプローチする、角質ケア導入美容液。ビタミンC誘導体*9、グルタチオン*5、 AHA(フルーツ酸)*4を配合。角質層にうる おいを与え、肌のキメを整えます。すべすべ 透明感*8のある肌で、メイクのりUP！

*5 整肌成分

*9 アスコルビルグルコシド[製品の抗酸化剤]
配合成分
肌と向き合う小さな習慣が、毎日の自信につながる。その小さな習慣を、もっと手軽に、もっと確かに続けられるように、私たちは角質ケアの重要性を追求し、製品づくりを続けています。
ブランドサイトはこちら↓
