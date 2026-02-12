新生活の食卓を心地よく。暮らしを豊かにするKEYUCAアイテムシワになりにくいランチョン、やさしい色合いの箸が新登場

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売するライフソリューションブランドKEYUCA(社名:河淳株式会社、所在地:東京都中央区、代表:河崎淳三郎)は、ソーシャルプロダクツ・アワード2024受賞の「Landリサイクルシリーズ」に新色を追加するほか、お手入れが簡単な「シワになりにくいダブルランチョン」、やさしい色合いの「食洗ハーモニーカラー三膳箸」を2026年2月6日(金)に発売いたします。

デザイン性と使い勝手を両立した、やわらかな色合いが心地よいアイテムがラインアップ

KEYUCAでは新生活の食卓を心地よく彩る多彩なアイテムを取り揃えています。このたび、洗濯してもシワになりにくいポリエステル生地を使用した、リネンライクのランチョンマット「シワになりにくいダブルランチョン」や、春の空気をまとったようなニュアンスカラーが心地よい調和を生み出す三膳セット「食洗ハーモニーカラー三膳箸」を新発売します。

さらに、使われなくなった食器を原料の一部に使用した人気シリーズ「Land リサイクルシリーズ」の「Land リサイクルマグ」、「Land リサイクルボウル」、「Land リサイクルプレート」、「Land [吉陽1.1]リサイクル茶碗」、「Land リサイクルスープカップ」に、新色のミネラルピンクが登場。どのアイテムもやわらかな色合いで、新生活の食卓にそっと寄り添うデザインです。

使いやすさとデザイン性を両立させた、新しい暮らしを豊かにするKEYUCAのアイテムで、毎日の食卓を彩ってみてはいかがでしょうか。

【人気の「Land リサイクルシリーズ」に新色ミネラルピンクが登場】

「Landリサイクルシリーズ」は、岐阜県東濃地方の取り組みで生産されるリサイクルセラミック(再生利用材を約20％含む)を使用したアイテムです。電子レンジ、食器洗い乾燥機を使用できるタフさや、手軽な価格などが特徴です。産地環境への配慮と使いやすさを両立したデザインが評価され、2024年4月には、一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進委員会が主催する「ソーシャルプロダクツ・アワード2024」にて、ソーシャルプロダクツ賞を受賞。販売から約1年10か月で累計販売数2万6,000個を売り上げる人気シリーズの一つです。

この度、「Landリサイクルシリーズ」の「Land リサイクルマグ」、「Land リサイクルボウル」、「Land リサイクルプレート」、「Land リサイクル茶碗」、「Land リサイクルスープカップ」に、新色のミネラルピンクが登場します。

■Land リサイクルマグ

大きめのハンドルで持ちやすく、男女問わず使いやすいのがポイントです。自然から着想した落ち着いたカラーで食卓やインテリアにもしっくりとなじみ、さまざまなシーンで活躍します。

商品概要

商品名：Land リサイクルマグ

価格 ：\790（税込\869）

カラー ：ストーングレー、クリスタルグリーン、

【新色】ミネラルピンク（2月6日発売）

サイズ ：W12.5×D8.5×H8.5cm、満水容量＝370ml、

適正容量＝300ml

材質 ：磁器（リサイクルセラミック約20％配合）

生産国 ：日本（美濃焼）

※電子レンジ使用可

※食器洗い乾燥機使用可

商品URL：

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s1101732&cat=001002004(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s1101732&cat=001002004)

■Land リサイクルボウル／プレート

サラダや副菜に、プレートはパスタやカレーライスを盛るのにちょうど良い大きさの器です。深さがしっかりあるので料理を盛りつけやすく、献立を選ばず毎日頼れる1枚です。

商品概要

商品名 ：Land リサイクルボウル18cm

価格 ：\790（税込\869）

カラー ：ストーングレー、クリスタルグリーン、

【新色】ミネラルピンク（2月6日発売）

サイズ ：W17.5×D17.5×H4.8cm、満水容量＝600ml、

適正内量＝400ml

材質 ：磁器（リサイクルセラミック約20％配合）

生産国 ：日本（美濃焼）

※電子レンジ使用可

※食器洗い乾燥機使用可

商品URL：

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s1101755&cat=001002002(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s1101755&cat=001002002)

商品概要

商品名 ：Land リサイクルプレート22cm

価格 ：\1,090（税込\1,199）

カラー ：ストーングレー、クリスタルグリーン、

【新色】ミネラルピンク（2月6日発売）

サイズ ：W21.5×D21.5×H4.5cm、満水容量＝790ml、

適正容量＝580ml

材質 ：磁器（リサイクルセラミック約20％配合）

生産国 ：日本（美濃焼）

※電子レンジ使用可

※食器洗い乾燥機使用可

商品URL：

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s1101757&cat=001002001(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s1101757&cat=001002001)

商品概要

商品名 ：Landリサイクル茶碗

価格 ：\690（税込\759）

カラー ：ストーングレー、クリスタルグリーン、

【新色】ミネラルピンク（2月6日発売）

サイズ ：W12×D12×H6.5cm、満水容量＝350ml、

適正容量＝240ml

材質 ：磁器（リサイクルセラミック約20％配合）

生産国 ：日本（美濃焼）

※電子レンジ使用可

※食器洗い乾燥機使用可

商品URL：

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s1101939&cat=110003002(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s1101939&cat=110003002)

商品概要

商品名：Land リサイクルスープカップ

価格 ：\990（税込\1,089）

カラー ：ストーングレー、クリスタルグリーン、

【新色】ミネラルピンク（2月6日発売）

サイズ ：W14×D11×H6.5cm、満水容量＝400ml、

適正容量＝300ml

材質 ：磁器（リサイクルセラミック約20％配合）

生産国 ：日本（美濃焼）

※電子レンジ使用可

※食器洗い乾燥機使用可

商品URL：

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s1102122&cat=110003002(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s1102122&cat=110003002)

■シワになりにくいダブルランチョン

洗濯してもシワになりにくいポリエステル生地を使用した、リネンライクなランチョンマットです。水が染み込みにくい加工をしているため、サッと拭いてお手入れできます。表生地、裏生地からなる二枚仕立てのため、しっかりとした厚みがあるのが特長です。雰囲気のよさと使いやすさのバランスがいいアイテムです。

商品概要

商品概要

商品名：シワになりにくいダブルランチョン

発売日：2026年2月6日（金）[AI3.1]

価格：\590（税込\649）

カラー：ピンク、イエロー、ライトブルー

サイズ：W45×D30cm

材質：ポリエステル

商品URL：

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000380&cat=110003009(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000380&cat=110003009)

■食洗ハーモニーカラー三膳箸

やさしい色合いが新生活の食卓にそっと寄り添う「ハーモニーカラー三膳箸」シリーズ。春の空気をまとったようなニュアンスカラーの組み合わせで、心地よい調和を生み出す三膳セットです。「ピンク系」はやさしさを食卓に添えるフェミニンカラーのセット。テーブルを上品で可憐な印象に仕上げます。「グリーン系」は透明感のある爽やかなニュアンスカラーで、清潔感があり北欧テイストの食器ともよく馴染みます。「ナチュラル系」は落ち着きを添えるアースカラー。どんな食器にも合わせやすく、食卓を上品にまとめてくれます。食器洗い乾燥機も使用可能です。

商品概要

商品名：食洗 ハーモニーカラー三膳箸

発売日：2026年2月6日（金）[AI4.1]

価格：\1,800（税込\1,980）

カラー：ピンク、グリーン、ナチュラル

サイズ：23cm

材質：天然木（ポリエステルウレタン塗装）

商品URL：

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000481&cat=110003007(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000481&cat=110003007)

左から：ピンク、グリーン、ナチュラル■ソーシャルプロダクツ・アワードについて

エコ(環境配慮)、オーガニック、フェアトレード、寄付(売り上げの一部を通じた寄付)、地域の活力向上、伝統の継承・保存、障害者支援、復興支援などに関連する人や地球にやさしい商品・サービスの総称で、生活者が持続可能な社会づくりに関連する行動や団体とつながる事ができるものを表彰する制度です。

https://www.apsp.or.jp/socialproducts/

■日本最大の食器産地・岐阜県東濃地方の食器メーカーと共同企画「Land リサイクルシリーズ」

東濃地方では、SDGsの観点から使われなくなった食器を回収・粉砕したものを原料に含む”リサイクルセラミック”の生産に力を入れており、KEYUCAとしても産地の環境に配慮した商品開発は、大切なテーマと捉えています。そこで、今回KEYUCAの取り組みの一つとして現地の食器メーカーと、リサイクルセラミックを使用した商品を共同企画しました。

ブランド概要KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp