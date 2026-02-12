【山崎実業 新商品のお知らせ】 タンブラー付きのマウスウォッシュディスペンサーや、スライドカッター付きラップケースなど、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー

■ミニタンブラー付きマウスウォッシュディスペンサー

生活感を感じさせず、衛生的に使えるタンブラー付きマウスウォッシュディスペンサーです。

光沢のある壁面やタイルにフィルムフックで浮かせて簡単に取り付けできます。

蓋が外せるのでお手入れも簡単で、詰め替えもスムーズ。付属のタンブラーはディスペンサー底面にマグネットで収納でき、すっきりまとまります。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/03795/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTマグネットラップケース タワー スライドカッター付き

■スライドカッター付きラップケース

詰め替え用など市販のラップをセットして使える、スライドカッター付きラップケースです。

ラップの幅に合わせて芯を調節できるので、幅31cm以内のさまざまなサイズのラップに対応しています。

カッターの刃が内側にあるので安全にカットができて、左右どちらからでも簡単に切れるので、毎日の家事に便利です。

本体底面にはシリコーン製の滑り止めがついており、両手で広げてラップを引き出してもグラつかずスムーズに作業できます。

マグネット付きのケースなので、冷蔵庫やキッチンパネルなどに貼り付けてすっきり設置でき、ラップだけでなくアルミホイルにもお使いいただけます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/27786/蓋付きアメニティ&小物収納 リン

■アメニティグッズをまとめて収納できるボックス

木とスチールの組み合わせが美しい蓋付きの収納ボックスです。

仕切り付きで整理しやすく、細々したアメニティもすっきり収納できます。

天然木の温もりと梨地のスチールの上質感が調和したアメニティボックスで、置くだけで洗練された空間を演出します。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/77085/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

山崎実業株式会社

https://www.yamajitsu.co.jp/

アプリ

https://yappli.plus/yamajitsu

Instagram

https://www.instagram.com/yamazaki.home.channel/

X

https://twitter.com/Yamazaki_home

Facebook

https://www.facebook.com/Yamazaki.home.channel/

TikTok

https://www.tiktok.com/@yamazaki_home_channel