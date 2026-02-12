【吸血鬼すぐ死ぬ2×ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズ第3弾、リニューアル販売決定！！
TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ2』×ヴィレッジヴァンガードのコラボ第3弾が、
ラインナップを見直してリニューアル登場！
ドラルクが病院の先生となり、
看護師姿のジョン、ヒナイチ、半田に囲まれて
健康診断を受けるロナルドをテーマにした描き下ろしイラスト。
病院モチーフアイテムやトレーディングアイテムなど…
世界観たっぷりのグッズをお届け◎
ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて期間限定受注販売！
"再診"のチャンスをお見逃しなく！！
■販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/22142
商品詳細
■キャラクタースタンド 全5種 各1,980 円(税込)
【サイズ】ロナルド：約H130×W50mm
ドラルク：約H104×W75mm
ジョン：約H89×W80mm
ヒナイチ：約H115×W33mm
半田 桃：約H123×W58mm
【素 材】アクリル
■クリアファイル 1種 770 円(税込)
【サイズ】H310×W220mm
【素 材】PP
■アクリルジオラマ 1種 4,400 円(税込)
【サイズ】約H70×W115mm
【素 材】アクリル
■トレーディングステッカー 全13種 ≪単品≫550 円(税込) ≪セット≫7,150 円(税込)
【サイズ】約H110×W90mm程度
【素 材】PET
※画像は監修中につき、実際の商品とは異なる場合があります。
■トレーディングアクリルキーホルダー 全5種 ≪単品≫1,100 円(税込) ≪セット≫5,500 円(税込)
【サイズ】約H60×W54mm
【素 材】アクリル・鉄
■トレーディング缶バッジ 全10種 ≪単品≫550 円(税込) ≪セット≫5,500 円(税込)
【サイズ】直径57mm
【素 材】ブリキ
■トートバッグ 1種 3,300 円(税込)
【サイズ】H370×W360mm(持ち手含まず)
【素 材】綿
■Tシャツ 1種 3,850 円(税込)
【サイズ】身丈78×身幅58×袖丈24×肩幅53cm(フリーサイズ)
【素 材】綿
■マグカップ 1種 1,980 円(税込)
【サイズ】H61×W91mm
【素 材】陶器
■トレーディングアクリルバッジ 全5種 ≪単品≫970 円(税込) ≪セット≫4,850 円(税込)
【サイズ】H50×W75mm
【素 材】アクリル・鉄・プラスチック
■ボールペン 1種 660 円(税込)
■ネームストラップ付名札 全5種 各1,650 円(税込)
【サイズ】ケース入れ：W113×H90mm
カードサイズ：W100×H60mm
紐の長狭：約500mm
【素 材】ポリエステル・紙
(C)盆ノ木至(秋田書店)/製作委員会2すぐ死ぬ
