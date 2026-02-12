【吸血鬼すぐ死ぬ2×ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズ第3弾、リニューアル販売決定！！

写真拡大 (全17枚)

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ2』×ヴィレッジヴァンガードのコラボ第3弾が、
ラインナップを見直してリニューアル登場！

ドラルクが病院の先生となり、
看護師姿のジョン、ヒナイチ、半田に囲まれて
健康診断を受けるロナルドをテーマにした描き下ろしイラスト。

果たしてロナルドは、今回こそ無事に診察を終えられるのか！？

病院モチーフアイテムやトレーディングアイテムなど…
世界観たっぷりのグッズをお届け◎

ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて期間限定受注販売！
"再診"のチャンスをお見逃しなく！！

■販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/22142



商品詳細



■キャラクタースタンド　全5種　各1,980 円(税込)




【サイズ】ロナルド：約H130×W50mm


　　　　　ドラルク：約H104×W75mm


　　　　　ジョン：約H89×W80mm


　　　　　ヒナイチ：約H115×W33mm
　　　　　半田 桃：約H123×W58mm
【素　材】アクリル



■クリアファイル　1種　770 円(税込)




【サイズ】H310×W220mm
【素　材】PP



■アクリルジオラマ　1種　4,400 円(税込)




【サイズ】約H70×W115mm
【素　材】アクリル



■トレーディングステッカー　全13種　≪単品≫550 円(税込)　≪セット≫7,150 円(税込)




【サイズ】約H110×W90mm程度
【素　材】PET


※画像は監修中につき、実際の商品とは異なる場合があります。



■トレーディングアクリルキーホルダー　全5種　≪単品≫1,100 円(税込)　≪セット≫5,500 円(税込)




【サイズ】約H60×W54mm
【素　材】アクリル・鉄



■トレーディング缶バッジ　全10種　≪単品≫550 円(税込)　≪セット≫5,500 円(税込)




【サイズ】直径57mm
【素　材】ブリキ



■トートバッグ　1種　3,300 円(税込)




【サイズ】H370×W360mm(持ち手含まず)
【素　材】綿



■Tシャツ　1種　3,850 円(税込)




【サイズ】身丈78×身幅58×袖丈24×肩幅53cm(フリーサイズ)
【素　材】綿



■マグカップ　1種　1,980 円(税込)




【サイズ】H61×W91mm
【素　材】陶器



■トレーディングアクリルバッジ　全5種　≪単品≫970 円(税込)　≪セット≫4,850 円(税込)




【サイズ】H50×W75mm
【素　材】アクリル・鉄・プラスチック



■ボールペン　1種　660 円(税込)






■ネームストラップ付名札　全5種　各1,650 円(税込)










【サイズ】ケース入れ：W113×H90mm


　　　　　カードサイズ：W100×H60mm


　　　　　紐の長狭：約500mm
【素　材】ポリエステル・紙




(C)盆ノ木至(秋田書店)/製作委員会2すぐ死ぬ




----------------------------------
ヴィレッジヴァンガードオンライン
https://vvstore.jp/?utm_source=press
【X（旧Twitter）】
https://twitter.com/vgvd
【instagram】
http://instagram.com/village_vanguard
---------------------------------