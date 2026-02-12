【吸血鬼すぐ死ぬ2×ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズ第3弾、リニューアル販売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ2』×ヴィレッジヴァンガードのコラボ第3弾が、

ラインナップを見直してリニューアル登場！



ドラルクが病院の先生となり、

看護師姿のジョン、ヒナイチ、半田に囲まれて

健康診断を受けるロナルドをテーマにした描き下ろしイラスト。





果たしてロナルドは、今回こそ無事に診察を終えられるのか！？病院モチーフアイテムやトレーディングアイテムなど…世界観たっぷりのグッズをお届け◎ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて期間限定受注販売！"再診"のチャンスをお見逃しなく！！■販売ページhttps://vvstore.jp/feature/detail/22142

商品詳細

■キャラクタースタンド 全5種 各1,980 円(税込)

【サイズ】ロナルド：約H130×W50mm

ドラルク：約H104×W75mm

ジョン：約H89×W80mm

ヒナイチ：約H115×W33mm

半田 桃：約H123×W58mm

【素 材】アクリル



■クリアファイル 1種 770 円(税込)

【サイズ】H310×W220mm

【素 材】PP



■アクリルジオラマ 1種 4,400 円(税込)

【サイズ】約H70×W115mm

【素 材】アクリル



■トレーディングステッカー 全13種 ≪単品≫550 円(税込) ≪セット≫7,150 円(税込)

【サイズ】約H110×W90mm程度

【素 材】PET

※画像は監修中につき、実際の商品とは異なる場合があります。



■トレーディングアクリルキーホルダー 全5種 ≪単品≫1,100 円(税込) ≪セット≫5,500 円(税込)

【サイズ】約H60×W54mm

【素 材】アクリル・鉄



■トレーディング缶バッジ 全10種 ≪単品≫550 円(税込) ≪セット≫5,500 円(税込)

【サイズ】直径57mm

【素 材】ブリキ



■トートバッグ 1種 3,300 円(税込)

【サイズ】H370×W360mm(持ち手含まず)

【素 材】綿



■Tシャツ 1種 3,850 円(税込)

【サイズ】身丈78×身幅58×袖丈24×肩幅53cm(フリーサイズ)

【素 材】綿



■マグカップ 1種 1,980 円(税込)

【サイズ】H61×W91mm

【素 材】陶器



■トレーディングアクリルバッジ 全5種 ≪単品≫970 円(税込) ≪セット≫4,850 円(税込)

【サイズ】H50×W75mm

【素 材】アクリル・鉄・プラスチック



■ボールペン 1種 660 円(税込)



■ネームストラップ付名札 全5種 各1,650 円(税込)

【サイズ】ケース入れ：W113×H90mm

カードサイズ：W100×H60mm

紐の長狭：約500mm

【素 材】ポリエステル・紙

(C)盆ノ木至(秋田書店)/製作委員会2すぐ死ぬ

