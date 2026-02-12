【オイシックス新潟】2026アンバサダー 第8弾発表！ 新たに山田彩乃さんが就任

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、山田彩乃さんに2026アンバサダーに就任いただきますことをお知らせいたします。

昨年小学生を対象に開催した、冬の運動不足を解決するイベントでは、山田彩乃さんが理事長を務めるNPO法人Lily&Marry’Sに多大なご協力をいただきました。

本年からは、子ども食堂でのコラボレーションなど、子どもたちの未来を育む活動においても連携を深め、共に取り組んでまいります。

【PR大使 山田彩乃さん】

プロフィール

新潟大学卒業後、(株)Shitamichi HDに入社し「地域活性化モデル」としての活動をスタート。

地域を盛り上げる活動とともに、2015Miss Earth Japanに挑戦し優勝。

日本代表として地球環境問題を発信していく活動や、美に関する講演やウォーキングレッスン講師なども務める。

また、NPO法人Lily&Marry’Sの理事長を務め、

2021年5月には、毎日営業する子ども食堂「地球の子供食堂と宿題Cafeふるまち本店」

2024年5月には姉妹店の「ひがしく店」をOPEN。

自身がかねてから取り組みたいと考えていた教育分野にも活動を広げる。

コメント

アンバサダーを務めさせていただきます、山田彩乃です。

昨年選手たちが私の運営する子ども食堂に来てくださり、子どもたちと一緒に運動をしたり野球のコツを教えてくれ、参加した子たちがキラキラした笑顔で喜んでいたのがとても印象的でした。野球の楽しさを選手自ら子どもたちに伝えに来てくださったのがとても嬉しかったです。子どもたちに夢や希望を与えてくれる選手やチームの皆さんを今度は私が精一杯応援できたらと思っています。よろしくお願いします！

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。