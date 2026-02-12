ECCと学習塾の浜学園が業務提携を締結

株式会社ECC

総合教育・生涯学習機関の株式会社ECC（本社：大阪市北区、代表取締役社長：花房雅博）は、関西を中心に難関中学受験指導で定評のある株式会社浜学園（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：竹森勝俊）と業務提携を締結いたしました。

本提携により、両社の強みを融合させた新たな教育事業の創出を目指します。第一弾の取り組みとして、2026年4月よりECCが運営する「ECC学童スクール」および「ECCの個別指導塾ベストワン」において、浜学園の教材等を導入し、さらなる教育内容の充実と顧客満足度の向上を図ります。

1．業務提携の背景

ECCは、1962年の創業以来、「総合教育・生涯学習機関」として、語学教育を中心に多彩な教育サービスを提供してきました。現在では、ECC外語学院、ECCジュニアといった全国展開の語学スクール・英会話教室をはじめ、ECC日本語学院、ECC法人向けサービスなど、語学分野を中心に幅広い教育ブランドを展開。2008年からはECCの個別指導塾ベストワン、2015年にはECC学童スクールを開設するなど、語学だけにとどまらない教育需要への対応にも力を入れ、子どもから大人まで、年間数十万人規模の学習者に学びの機会を提供しています。

浜学園は、1959年に兵庫県尼崎市にて「英語数学塾」の名称で創設以来、関西圏を中心に教室を展開、「常在戦場」を標語に掲げ、難関中受験においてその知名度は全国区のものとなっております。さらにICTを活用した教育にも力を入れており、顧客に対する手厚いサポート体制を構築しています。

近年、教育業界においては、少子化に対応するため教育各社ともエリアの拡大や集客力のあるメニュー開発を行い、経営体制の強化や業容拡大、シナジー効果を期待した業務提携や資本提携の動きが見られ、業界再編が進行しております。生徒・保護者の教育ニーズは多様化していますが、英語教育および受験指導に対するニーズは依然根強いものがあります。こうしたニーズに応え、顧客サービスをさらに向上するべく、英語教育に強みを持つECCと、私立中学受験に強みを持つ浜学園が互いのノウハウを持ち寄ることで、シナジー効果を創出することを狙いとして本業務提携の締結に至りました。

2．業務提携の内容

（1）ECC学童スクールに浜学園の自学自習教材「はま道場」を導入

（2）ECCの個別指導塾ベストワンに浜学園の映像講座を導入

（3）両社の教育資源およびノウハウを活かし、次世代型の学習サービスを共同で開発

（4）教材・テスト作成ノウハウの共有

（5）その他

（6）上記項目を推進するための人材交流

両社のシナジー効果創出のため、業務提携委員会（以下、「当委員会」と言います）を発足いたします。

（1）および（2）の項目に関しては、2026年4月より実施予定です。（3）～（5）の項目につきましても、当委員会の中で実施に向けて具体化を進めてまいります。

3．提携先企業の概要

商号：株式会社浜学園

本店所在地：兵庫県西宮市甲風園一丁目5番24号

代表者：代表取締役 竹森勝俊

資本金：43,850千円

主な事業内容：学習塾の展開、通信教育、出版など

設立年月日：昭和51年4月26日

PDF版プレスリリース：

https://prtimes.jp/a/?f=d16929-191-fd0b9ff57e5b652c0b25279343428b71.pdf

■ 株式会社浜学園 https://www.hamagakuen.co.jp/

浜学園は、1959年の創立以来、難関国私立中学受験指導を専門とする進学塾として、長年にわたり高い合格実績と学習指導力を築いてきました。独自の「復習主義」を軸とした学習メソッド、体系化された教材、経験豊富な講師陣による指導を通じて、子どもたちの学力向上と自立した学習姿勢の育成を支援しています。また、ICTを活用したオンライン学習サービスや個別指導、幼児向け教育プログラムなど、多様なニーズに応える教育環境を提供しています。

■ 株式会社ECC https://www.ecc.co.jp/

ECCは1962年の創業以来、60年以上にわたり、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資質を兼ね備えた人材を育てることをECCの使命としています。