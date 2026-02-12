【無料ウェビナー開催】「2026年度 東大二次試験 分析速報」2月27日(金)に開催！英語塾 J PREP が英語・数学の分析速報をライブ配信！

株式会社J Institute

小学生・中学生・高校生対象の英語塾 J PREP を運営する株式会社 J Institute（本社：東京都渋谷区、代表取締役：斉藤 淳）は、2026年度 東大二次試験翌日の2月27日(金)に分析速報セミナーを無料開催します。

今年の東大二次試験の傾向は？「共通テスト試験分析セミナー」に続き、分析速報をライブ配信

1月に開催した「共通テスト試験分析セミナー」に続き、東大二次試験を徹底解剖する J PREP 主催のオンラインセミナーを今年も開催します。

J PREP で築き上げてきた計量分析手法を最大限に活かして入試問題データを分析し、国内大学受験対策コースの講師陣が2026年度 東大二次試験の問題について解説します。

こんな方にご参加いただきたいセミナーです

・ 東京大学を受験予定の中学生・高校生、保護者の皆さん

・ 最難関大学のための英語・数学の勉強方法を知りたい方

・ 英語教育・数学教育に携わる実務家の方

※J PREP 東京大学合格者実績：2025年度 13名 、2018～2024年度 58名

【 セミナー概要 】

◆ 日時：2026年2月27日(金)

数学試験解説／18:00 - 19:15

英語試験解説／19:30 - 20:45

◆ 対象：小学校高学年～高校生、保護者

◆ 参加費：無料

◆ 会場：Zoomウェビナー

本セミナーはオンラインにて実施し、Zoomウェビナーを使用します。

Zoomリンクはセミナーの前日にメールにてお知らせします。

◆申込方法：専用サイトより申込

東大二次試験分析セミナー申し込みはこちら :https://jprep.jp/lp/lp03.html?utm_source=btn&utm_medium=pr&utm_campaign=pr20260212< 講師プロフィール ＞桂 侑司（国内大学受験部 統括責任者）Tom McCormack（国内大学受験部 英語主任講師）那須 英和（国内大学受験部 数学主任講師）

桂 侑司（Yuji Katsura）

J PREP 斉藤塾 国内大学受験部 統括責任者。

早稲田大学国際教養学部卒業。在学中より大手予備校英語講師を歴任し、現在 J PREP 国内大学受験コースのカリキュラム・テキスト作成を担当。東大・京大・早慶・医学部をはじめとする国内最難関大学へ生徒を合格に導く。



Tom McCormack（トム・マコーマック）

J PREP 斉藤塾 国内大学受験部 主任講師。

Trinity College（トリニティ・カレッジ）英文学修士、Lancaster University（ランカスター大学）TESOL英語教授法・修士修了。2008年にJETプログラムで来日以降、高校生の英語教育に従事。日本の教育・大学入試事情に精通し、J PREP では授業と進路指導を担当。



那須 英和（Hidekazu Nasu）

J PREP 斉藤塾 国内大学受験部 数学主任講師。

東京大学理科三類入学、東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。大手企業就職を経て、塾業界に転身。国内最難関大学・医学部指導を行い、様々なバックグラウンドを持つ生徒を合格に導いてきた。現在 J PREP の数学コースのカリキュラム作成を担当。

◆2026年度 入塾説明会 お申し込み受付中！

J PREP の特徴は「英日ハイブリッド指導」。英語母語講師と日本語母語講師双方から指導します。

J PREP は、日本の学校に通いながら世界のトップ大学で通用する英語の総合力を養成する塾として、東京都内7校（渋谷、自由が丘、吉祥寺、四谷、茗荷谷、三田、成城）と神奈川県内2校（横浜、あざみ野）で展開、2025年時点で在籍生徒数は10,000名を超えます。

J PREP で学んだ生徒たちは東大、京大といった国内の難関大学や、ケンブリッジ大学、イェール大学など海外の名門大学に進学・留学しています。

現在、2026年度 新規入塾希望者を対象とした入塾説明会のお申し込み受付中です。



■ 開催日程：土日を中心に開催（詳細は J PREP ウェブサイト）

■ 会場：J PREP 渋谷校、自由が丘校、吉祥寺校、四谷校、横浜校、あざみ野校、茗荷谷校、オンライン

■ 申込方法：J PREP ウェブサイトから予約

J PREP入塾説明会の申し込みはこちら :https://jprep.jp/juku/info-sessions?utm_source=btn&utm_medium=pr&utm_campaign=pr20260212渋谷校本館 J PLAZA自由が丘校 J Site吉祥寺校四谷校横浜校あざみ野校茗荷谷校三田校成城校（2026年3月開校）【 会社情報 】

商号：株式会社 J Institute

https://j-inst.co.jp/

事業内容：小中高生対象の英語塾運営、英語教材販売、アプリ開発

創業：2012年4月

設立：2013年7月

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-1-1 青山ファーストビル 3階

【お問い合わせ先】

株式会社 J Institute 広報マーケティング課

電話：050-6861-5155 メールアドレス：press@jprep.jp