第4回せとうち中高生のための教育ミライ会議　エントリー受付中！

特定非営利活動法人みんなの進路委員会

特定非営利活動法人みんなの進路委員会は、2026年3月14日（土）に「第4回せとうち中高生のための教育ミライ会議 KAGAWA TANKYU FES.2026」を開催することを決定いたしました。あわせて、香川県内の小学4年生から高校3年生を対象に、探究活動の発表者募集を開始いたします。

本イベントは、学校や個人で取り組んできた探究活動を発表する舞台として開催されるもので、動画審査を経て選ばれたファイナリスト10組が当日発表を行います。優秀者には「KAGAWA TANKYUアワード」および企業賞が授与されます。

KAGAWA TANKYU FESとは？

KAGAWA TANKYU FESは、香川県内の小学校4年生～高校3年生を対象にした探究活動の発表イベントです。学校の授業、部活動、個人で続けてきた研究、地域や社会の中で感じた疑問―― テーマは自由。完成度よりも「問い」と「考えてきたプロセス」を大切にします。

応募者の中から選ばれたファイナリスト10名が、イベント当日にステージで探究を発表。教育・研究・ビジネスの第一線で活躍する豪華コメンテーターから直接フィードバックを受けることができます。

【詳細】

こちらのページからご確認ください こちら(https://www.hammeracademy-edu.com/kagawatankyufes)

日程：2026年3月14日(土) 13:00~18:00

場所：高松南部３町商店街

問い合わせ：info@minnanoshinro.com

【募集内容】

対象：香川県在住・在学の小学4年生～高校3年生 チームでの応募可

審査：動画選考を行い、ファイナリスト10組が当日現地で発表を行います。

【アワード・企業賞】

最優秀発表チームには「KAGAWA TANKYU アワード」を進呈いたします。

他にも、優秀な探究発表を行ったチームには企業賞授与などもございます。

【主催代表：谷村一成よりコメント】

香川で個性豊かな探究に取り組む子どもたちが躍動する場にしたいと思います。企画そのものも、たかまつ探究部メンバーの小中高生たちが準備しています。ぜひ3月14日は高松南部３町商店街にお越しください。商店街が子どもたちの探究であふれる時間になることをご期待ください。

【応募方法】

こちらのGoogleフォームからご応募ください。

→こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScujtJmjBdwektRvkN8_Se0gpUtS-_y39jheMoYa_BoF5Iigg/viewform)

主催：特定非営利活動法人みんなの進路委員会

後援：香川県教育委員会

協力：濱川学院・一般財団法人多田野奨学会・高松探究塾・福本文照堂・高松南部３商店街プロジェクト

なお、同日に連動企画として以下のイベントも初開催いたします。

「AI時代に地方の受験生が挑む、“大学受験戦略会議”」

AIが台頭し、大学に進学する意味合いも大きく変わってきたこの時代。さらに、現代は学習者が自身の学習活動に能動的に関わり、自らの学習を調整するという「自己調整学習」の重要性がフォーカスされています。濱川学院の受験生が、「正解のない時代に、大学に進学する意味とは」「一般入試から総合型選抜入試まで、数多くある受験方式の中でどれを選択すべきか」「大都市圏の受験生に負けない理想の年間学習勉強工程とは」について、複数グループに分かれてディスカッションを行います。各グループによる発表の後、濱川学院の卒業生や生成AIからフィードバックをもらい、これからの受験勉強に活かしていく現代の受験戦略イベントです。

日時：３月１４日(土) １６：００～１８：００

場所：コワーキングスペース「BRIC」（香川県高松市常磐町１-６-６）