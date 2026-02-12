【TBS×TGC】＜1部レポート＞総体感人数のべ約730,500名を記録！『ラヴィット！ファミリー』や村重杏奈、安斉星来ら人気モデルが「SWEET」なコレクションを披露！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO、以下：TGC）と株式会社TBSテレビ（以下、TBS）は、2026年2月11日（水・祝）に「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」を開催いたしました。

■TBSとTGCによる唯一無二の祭典 総体感人数はのべ約730,500名を記録！

「SWEET AKASAKA」をテーマに、バレンタイン直前の赤坂からスウィートな1日をお届け！

第２弾となる本イベントのテーマは「SWEET AKASAKA ―甘くて、ときめく、特別な赤坂へ。―」。今回も、TGCで人気の豪華出演者による「SWEET AKASAKA」をテーマにしたファッションショーや、日本でいちばん明るい朝番組『ラヴィット！』による「ラヴィット！AKASAKA COLLECTION」など、TBSの番組がTGCプロデュースのステージに登場し、様々なコラボレーションが実現しました。総体感人数はのべ約730,500名を記録。(来場者数：のべ約1,800名（赤坂BLITZスタジオ・赤坂サカス広場合計）／視聴者数：のべ約728,700名（TBS公式YouTube、TGC公式X、TGC公式LINE VOOM）)。 TBS公式YouTubeでの生配信のほか、TGC公式X・LINE VOOMで再ライブ配信も行い、バレンタイン直前の赤坂からスウィートな1日をお届けしました。

■TGCに出演する人気モデル村重杏奈、安斉星来、そして山下幸輝（WILD BLUE）らが赤坂のランウェイを彩る！

『ラヴィット！』から青木マッチョ（かけおち）・酒井健太（アルコ&ピース）・ママタルトが会場を盛り上げる！

SWEET AKASAKAをテーマに開催するバレンタインムードのファッションショー「TGC AKASAKA COLLECTION」からスタート！ 1部のショーのテーマは「SWEET PINK」。ボリュー厶やキラキラ感を取り入れた華やかさ全開のショーを繰り広げました。TGCモデルが続々と登場したこのショーのトップバッターを務めたのは、村重杏奈。大歓声のなか、存在感のあるウォーキングで場内を魅了しました。続いて、山下幸輝（WILD BLUE）、安斉星来、MON7A、米澤りあ、小國舞羽、鶴嶋乃愛、樋口幸平、とうあがランウェイに。カラフルなスタイリングで、早速場内をスウィートな色に染め上げました。昨年に引き続き、日本でいちばん明るい朝番組『ラヴィット！』とコラボレーションした「ラヴィット！AKASAKA OLLECTION」では、ラヴィット！ファミリーから青木マッチョ（かけおち）・酒井健太（アルコ&ピース）・檜原洋平（ママタルト）・大鶴肥満（ママタルト）がランウェイに登場し、場内をにぎやかに盛り上げました。そして、フィナーレには全員が再びランウェイに。“甘さ”と“ときめき”がちりばめられた「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」幕開けを華やかにに彩りました。

TBSの人気番組『王様のブランチ』でお馴染みの丸山礼と南後杏子（TBSアナウンサー）が進行を務めるなか、「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」のオフィシャルフレンド、TBSグループキャラクターワクティもステージに。今回がTGC初MCとなる丸山礼は、本イベントについて「バレンタイン直前という季節感もあって、お祭り感にワクワクしています」と意気込みを語りました。また、今年のテーマ「SWEET AKASAKA ー甘くて、ときめく、特別な赤坂へ。ー」にあわせ、ロンドン発のラグジュアリースタイルブランド「モルトンブラウン」で人気の「ピンクペッパー」の香りが場内を包み込んでいることも紹介しました。

その後、ステージにはファッションショーに登場した、村重杏奈、青木マッチョ（かけおち）・酒井健太（アルコ&ピース）・檜原洋平（ママタルト）・大鶴肥満（ママタルト）が加わり、村重杏奈が「いつものTGCと違ってキッズが多いんですよ。さすが『ラヴィット！』」と早速『ラヴィット！』ポーズを披露しました。そんな村重杏奈は、普段とはひと味違うスタイリングに酒井健太（アルコ&ピース）が「ファッションに疎い方なんですけど、これなんですかね？」とちょっと不安げな表情を見せると、「ドットとチェックはハイセンスですよ！」とすかさずフォロー。そして、昨年に引き続きの出演となった青木マッチョ（かけおち）は「2回目なので、安心感がある。実家に帰ってきた感じ。ただいまー！」と声をかけ、場内と「おかえりー！」とコール＆レスポンスを楽しみ、初出演のママタルトは檜原洋平が「『最後にスウィート感をアップしますね』と言われて、6年生を送る会みたいなフワフワをつけてもらいました」と、胸元にピンクのコサージュをあしらうペアコーデを改めて紹介。さらに、村重杏奈にランウェイでの歩き方をレクチャーしてもらった大鶴肥満（ママタルト）は、実際にそのウォーキングを披露して場内を盛り上げました。その後、ワクティに起きたハプニングをゲスト全員が全力でフォローするにぎやかな場面もありつつ、最後は「盛り上がっていけますか！」と村重杏奈が客席と声を交わして、会場の熱気をさらに高めました。

30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド「Cath Kidston」。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことを起源に、手描きのプリントを施した遊び心あふれるさまざまな商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。そんな「Cath Kidston」のステージでは、ブランドを代表するノスタルジックな花柄や緻密に配置されたプリント柄などのアイテムを身にまとったフェミニンかつ上品なスタイリングで、TGC出演者からなごみ、鈴木ゆうか、市川美織、土方エミリ、瀬川陽菜乃、希空が登場。ラストには、トートバッグを客席に投げ込むファンサも！笑顔満載のスウィートなランウェイを披露しました。

■劇場アニメ『パリに咲くエトワール』×TBSラジオ『超ときめき(ハート)宣伝部の超ときめくときを。』

ＴＢＳラジオ「超ときめき(ハート)宣伝部の超ときめくときを。」が番組公開収録を実施！番組としても初の試みとなる今回の公開収録では、超ときめき(ハート)宣伝部のメンバーから小泉遥香と吉川ひよりが出演し、20世紀初頭を舞台に、異国の空の下で憧れを追いかけた少女たちを描いた劇場アニメ「パリに咲くエトワール」から當真あみ・嵐莉菜をゲストに迎え、スペシャルトークを繰り広げました。

一足先に本作を観た吉川ひよりが「約100年前のお話。常識を覆したり、夢を切り拓いたりした子たちがいたからこそ、今の時代があるのかなと思いました」と感想を語るなか、それぞれの役どころについて、當真あみが「演じたフジコは、パリで画家を目指す女の子。明るくてはつらつとしているので、そのエネルギーを感じられるように意識しました」、嵐莉菜が「薙刀の名家の一人娘として生まれたけど、バレエに心を奪われていくという女の子。物静かなので、自分のテンションをおさえて演じていきました」と説明しました。コーナーの最後には、嵐莉菜が「20世紀初頭のパリを舞台に、画家とバレリーナ、それぞれの夢をひたむきに追いかける友情と成長の物語です」、當真あみが「背中を押してくれるシーンやセリフがたくさんあって、年齢性別問わずいろんな方に観ていただきたい作品です。ぜひ劇場で観ていただけたらうれしいです」と改めて作品をアピールしました。

■現在放送中のTBS火曜ドラマ『未来のムスコ』から塩野瑛久・吉村界人・天野優が登場！

現在放送中の火曜ドラマ『未来のムスコ』から塩野瑛久・吉村界人・天野優が登場！3人そろって、ランウェイトップでは指ハートを作ってニッコリ。その後のトークパートでは、シークレットゲストとなった颯太役の天野優が「面白かった！」と、早速ランウェイの感想を。さらに、今回のテーマ「SWEET AKASAKA」にちなみ、撮影中のSWEET & BITTERなタレコミエピソードのトークを展開しました。まずは、塩野瑛久が「優くんが顔をあわせると、ワーッと駆け寄ってきてくれるのがSWEETなんですが、ハグすると頭がちょうどみぞおちにガンと当たるのがBITTER」と語ると、吉村界人は「昼休憩も劇団員役の男性陣が自然と同じ楽屋に集まってくる。本当に仲良しなんです」とSWEETなエピソードを披露しました。さらに塩野瑛久と吉村界人には、共演者からのタレコミも！志田未来から「役に入り込みすぎているのがBITTER。その一方で優くんといつもじゃれあっているのがSWEET」と、小瀧望から「裏でまとめ役になっているのと趣味のカメラで誰かを撮影している横顔がBITTER。見つめ合うシーンで思わず照れてしまうくらい顔がSWEET！」とタレコミされた塩野瑛久は、「劇団の座長という役なので気合いが入ってしまっているんですよね」と照れ笑い。また、吉村界人も兵頭功海から「『兵頭はとがっているからな』といじられるんですけど、ご飯を食べに行ったときに『兵頭はダメなところなんてない』と言ってくれたのがうれしかった」というエピソードが届き、「普通に言うことじゃないですかね」と照れくさそうな笑顔を見せました。そして、トークパートの最後には塩野瑛久が「今日はお会いできたいい機会なので、これをきっかけに『未来のムスコ』を観ていただければ。この物語の優しさに触れてください」と、吉村界人が「途中からでも楽しめる作品ですので、ぜひ観てください」と、改めて作品をPR。さらに、天野優が「ばいばーい。ドラマ観てね～！」と笑顔を見せ、スウィートな余韻を残しました。

■ARTIST LIVE：しなこ

1部のアーティストライブには、原宿系動画クリエイターで、小中学生をはじめ若者から絶大な人気を誇るZ世代のカリスマ・しなこが登場。2024年3月に発売したアーティストデビュー曲『しなこワールド』、そして2025年10月にリリースした『ユニコーンパーティ』を「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」のオフィシャルフレンド、TBSグループキャラクターワクティとともスペシャルパフォーマンス。しなこらしいポップでカラフルな世界観で会場を染め上げました。

「SWEET PINK」をテーマにした豪華なファッションショーを始め、日本でいちばん明るい朝番組『ラヴィット！』や、劇場アニメ『パリに咲くエトワール』×TBSラジオ『超ときめき(ハート)宣伝部の超ときめくときを。』のコラボステージ、さらに人気ドラマ『未来のムスコ』のスペシャルステージなど、盛りだくさんとなった1部。１部の感想を山下幸輝（WILD BLUE）が「バレンタイン直前ということで、甘いスウィートなランウェイを歩けたのかなと思います」と、樋口幸平が「こういう形のTGCが初めてだったんですけど、かわいい衣装を着られてうれしかったです」と語り、笑顔で1部を締めくくりました。

【 TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC 開催概要 】

イベント名称：TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC

開催日時：２０２６年２月１１日（水・祝）

1部：午後１：００～午後２：００

２部：午後４：００～午後５：００

会場：TBS赤坂BLITZスタジオ・赤坂サカス広場

入場：無料

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/tbstgc2026/

主催：株式会社TBSテレビ

企画プロデュース：東京ガールズコレクション実行委員会

＜ステージ・出演者＞

イベントMC：丸山礼・南後杏子（TBSアナウンサー）※１部・２部共通

オフィシャルフレンド：TBSグループキャラクターワクティ

１部

【TGC AKASAKA COLLECTION】

安斉星来、市川美織、小國舞羽、鈴木ゆうか、瀬川陽菜乃、鶴嶋乃愛、とうあ、なごみ、希空、樋口幸平、土方エミリ、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、米澤りあ ※５０音順

【ラヴィット！AKASAKA OLLECTION】

青木マッチョ（かけおち）、酒井健太（アルコ&ピース）、檜原洋平（ママタルト）、大鶴肥満（ママタルト）

【劇場アニメ『パリに咲くエトワール』×TBSラジオ『超ときめき(ハート)宣伝部の超ときめくときを。』】

當真あみ、嵐莉菜

小泉遥香（超ときめき(ハート)宣伝部）、吉川ひより（超ときめき(ハート)宣伝部）

【火曜ドラマ『未来のムスコ』】

塩野瑛久、吉村界人、天野優

【ARTIST LIVE】

しなこ