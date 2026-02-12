劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』とYURINAN -ゆうりんあん-がコラボ！コラボメニューや限定商品を展開！
キャラクターグッズの企画・販売を手がけるrencontre合同会社(本社所在地：東京都渋谷区)は、どら焼き専門店 YURINAN -ゆうりんあん-の店舗において、アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』とのコラボレーションを実施することを発表いたしました。
■コラボ開催期間
2026年2月20日(金)～4月5日(日)
■コラボ開催店舗
●YURINAN -ゆうりんあん-
住所：東京都渋谷区神宮前1-7-5
営業時間：平日11:00～19:00
※ 商品や特典はYURINAN 本店の10m隣にあります「はなれ」にて提供いたします。
※ 当日の売り切れ情報などはYURINAN -ゆうりんあん-公式X（旧Twitter）にて発表いた
します。
※ 上記の予定は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■コラボフード/ドリンク
■コラボグッズ
■グッズ販売場所：コラボ実施店、rencontre-store
【rencontre-store 特典情報】
rencontre-storeにて3,300円(税込)以上お買い上げ毎に『特典シール』をランダムで１枚プレゼント
・EC販売サイト：https://rencontre-ip.store/
・特典受注期間：2026年2月12日（木）～3月8日（日）
・お届け予定日：2026年6月下旬より順次～
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。
※本イベントで販売される商品はECサイト「rencontre-store」にて受注も開始いたします。
※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
※コラボグッズは、予告なく購入制限を設けさせて頂く場合がございます。
※コラボグッズの事前ご予約やお取り置きは一切承っておりません。
※一部商品は予告なく販売を終了する場合がございます。また、お品切れの場合もございます。
■X・SNSキャンペーン
劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』とどら焼き専門店「YURINAN-原宿竹下通り友竹庵- 」とのコラボレーションを記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。
該当ポストをリポスト & rencontre公式アカウントをフォローすることで、抽選で10名様に「EC購入特典（全６種）コンプリートセット」をプレゼントいたします！
「rencontre 公式Xアカウント」 https://x.com/rencontreLLC
※キャンペーンの応募にはXアカウントが必要となります。
※抽選時にアカウントが非公開・凍結・削除されている場合、または当アカウントのフォローを解除されている場合は抽選対象外とさせていただきます。
※リポストのみを対象とするキャンペーンの場合は設定を「フォロー以外のユーザーからのDMも許可する」に変更をお願いいたします。
※応募はお一人様おひとつのアカウントに限らせていただきます。
※当選者の方へはXのダイレクトメッセージで連絡いたします。当選者以外への連絡はございません。
※お受け取り手続きは、ダイレクトメッセージ送信から1週間以内に行ってください。期間内にお手続きいただけなかった場合、誠に勝手ながら当選権利を放棄したものとさせていただきます。予めご了承ください。
※当選に関するお問い合わせへの回答は致しかねます。ご了承ください。
※応募・発送は日本国内に限ります。
※梱包には細心の注意を払いますが、万が一郵送中の事故により破損した場合でも返品・交換等はお受けいたしかねます。
■ 「銀河特急 ミルキー ☆ サブウェイ」とは
銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。
同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称 ” ミルキー ☆ サブウェイ ” の清掃をすること。
簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める ” ミルキー ☆ サブウェイ ” ！
車内で慌てふためくメンバーたちは、やがて大事件に巻き込まれていってしまう！
意図なし、主義なし、主張なし！ ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル！！
『銀河特急 ミルキー ☆ サブウェイ 各駅停車劇場行き』 🚃
2026 年 2 月 6 日 ( 金 ) 劇場公開！
URL ： https://milkygalacticuniverse.com/movie/
(C)亀山陽平／タイタン工業