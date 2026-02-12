「第４９回上杉雪灯篭まつり」の会場近くに有料駐車場を開設します

山形県米沢市

第49回上杉雪灯篭まつりの開催にあたり、来場者の皆さまの利便性向上および会場周辺道路の混雑緩和を目的として、会場近くに「akippa（アキッパ）」を活用した事前予約制の有料駐車場を開設いたします。上杉雪灯篭まつりの会場に、最も近い有料駐車場となりますので、ぜひ本駐車場のご利用をご検討ください。

■利用時間・料金

本駐車場は「時間帯ごとの入替制」となります。

【第1部】

利用時間：11:00～15:00

料 金：1台 2,000円

【第2部】

利用時間：16:00～21:00

料 金：1台 3,000円

※まつり開催日に終日（11:00～21:00）駐車を希望される場合は、第１部、第２部両方の予約が必要となります。

■駐車場情報

場 所：上杉雪灯篭まつり会場 おまつり広場 特設駐車場(https://www.google.com/maps/place/37%C2%B054'36.6%22N+140%C2%B006'22.0%22E/@37.9100455,140.10362,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d37.9101556!4d140.1061198?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

利用可能台数：各日６０台

（第１部：３０台、第２部：３０台）

利用方法：事前予約制

（当日現場での受付はいたしません）

■予約方法

アキッパ公式サイトより予約してください（下のリンクから予約可能です）

第１部予約ページ(https://www.akippa.com/parking/ee171f552a1cb27cc86eb56221a4e7ef) 第２部予約ページ(https://www.akippa.com/parking/5a959348a9206ec2e50d58e602be8c74)

■お問い合わせ先

米沢四季のまつり委員会

TEL：０２３８-２２-９６０７