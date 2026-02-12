【産前クライシス調査】95%が悩む、ベビーグッズ選び「ママ任せ」が夫婦の溝に!?

BEFFY Inc.

「ママもパパも毎日を心から楽しめる、ハッピーな世界を創出する」をビジョンに掲げるBEFFY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：金木 りな）は、妊婦・経産婦およびそのパートナーを対象に「ベビーグッズ選びと夫婦の関係性」に関するアンケート調査を実施いたしました。

調査の結果、95%もの人がベビーグッズ選びに悩んだ経験があり、ベビーグッズの情報収集の約9割をママが一人または主導で担っているという実態が浮き彫りになりました。

育児期のママパパで「産前から出産準備をパートナーとともに行うことが、産後の夫婦関係に影響する」と答えた方は90%以上。妊娠期の協力体制の欠如が夫婦間の温度差を招き、産後ならぬ「産前クライシス」の一因となっていることが示唆されています。

■ 調査結果のトピックス

■ 調査詳細：なぜ出産準備中に産前クライシスは起きるのか

- ベビーグッズ選びに悩んだ人は95%！ 理由は「何を信用していいか分からない」が最多。- ベビーグッズの情報収集の“ママ任せ”が浮き彫りに。ママ主導が約90%に対し、夫婦共同はわずか10%。- 「産前の準備が産後の関係を左右する」と92%が回答。 ベビーグッズ選びは、産後を見越した夫婦の価値観合わせに不可欠。- 「産前クライシス」の兆候。 日々身体も変化していく中で、パートナーに「もっと自分事としてベビーグッズ選びを一緒にしてほしい」というプレママの切実な声が多数。

妊娠中期（安定期以降）から本格化するベビーカーや抱っこ紐選び。今回の調査では、情報収集をママが主導した割合が約90%に達した一方、パパが主導・または夫婦共同で行ったのはわずか10%でした。

購入の意思決定フェーズではパパの参加率が25%まで上がるものの、「膨大な情報から自分たちの来スタイルにあったものを絞り込むストレス」をママ一人が抱え、パパは「最後の判断だけを行う」という構図が浮きぼりになりました。

「当事者意識をもって、ベビーグッズの情報収集時から積極的に携わって欲しい」という気持ちが不信感に変わるケースもあり、夫婦間の子育てに対する温度差＝産前クライシスを生む要因となっています。

【ベビーグッズ選びの悩みランキング】

1位：何を信用していいか分からない（51%）

2位：パートナーにもっと当事者意識をもってほしい（40%）

3位：情報がまとまっていない（32%）

【妊婦・経産婦の声(一部抜粋)】

■ ベビーグッズの口コミサイト「Babiew（べビュー）」が、ママパパになるふたりの“はじめての共同作業”を円滑にサポート

- 「二人の子供なんだから、自分事として一緒に考えてほしい（涙）」- 「知識がないのはお互い様。一緒に勉強して、買ったほうがよいアイテムの提案を一緒にしてほしい」- 「なんでもいいの答えじゃなく一緒に考えて欲しかった。」- 「グッズどころかブランドも知らないので1からどころか0から説明するのはとても大変だったので、少しはベビーグッズの知識を勉強してから聞いてほしいです。」

「Babiew」」(https://www.babiew.com/ ) は、はじめてベビーグッズを選ぶ時でも、最新の商品情報が1.7万件以上のリアルな口コミとともにひと目で見れるプラットフォームです。気になる商品を保存してリストを作成し、パートナーと共有することもできるので、これからママパパになるふたりの”はじめての共同作業”をスムーズに進めることができます。

- はじめてでも分かりやすいランキング形式：毎週更新の最新ランキングをアイテム別に掲載。まずは人気のアイテムとその理由を理解するだけでも、選ぶ基準が見えてきます。- 信用できる口コミのみを掲載： 実際に使用した経験に基づくステマのない「本音」の口コミのみを掲載しているため、二人で安心して参考にすることができます。- リスト作成・共有機能： 気になるアイテムを保存し、パートナーに手軽に共有。情報収集のプロセスを分かち合うことで、互いのコミュニケーションコストを軽減します。

今回の調査で、ベビーグッズ選びを夫婦で協力して行ってきた方からは、パートナーへの感謝の気持ちや、ともに選んだその時間を大切に想うコメントが寄せられました。

- 「（ベビーグッズ選びを）夫が同じモチベーションで前向きにいてくれる気持ちが本当に嬉しかったです！」- 「今振り返ると、妊娠中に夜中にスマホ片手に一緒に悩んだことや店頭で「これどう思う？」と話し合ったこと、意見が割れて揉めた時間（笑）、それら全てひっくるめて、きちんと親になる準備の時間だったなと思います。」

「産前から準備を共に行うことが、産後の夫婦関係に影響する」と答えた人は92%。べビューから始める出産準備が、パートナーとの絆を強くし、ママとパパになる意識をともに高め、産前・産後クライシスの防止に貢献していくよう、これからもより使いやすいサイト運営を目指します。

これから出産準備を始める方は、ぜひべビューを活用して、ママとパパ一緒にベビーグッズ選びをしてみてくださいね。

＜調査概要＞

調査タイトル：ベビーグッズ選びに関するアンケート

調査方法：インターネットリサーチ

調査期間：2026年2月5日～2月8日

調査対象：パートナーと子育てをされている方、パートナーと妊娠期を過ごされている方 185人

■「Babiew（べビュー）」とは

「Babiew」(https://www.babiew.com/) は、今最も参考にされている*1 ベビーグッズの口コミサイト。

ベビーグッズ選びを通して、妊娠期からママとパパが同じ目線で育児に携わることができるよう、ベビーグッズ選びの大変さを身をもって感じていた現役ママが立ち上げました。「ステマなし」「ランキングの広告操作一切なし」を一貫してポリシーに掲げ、日々投稿される実際の使用経験に基づいた口コミは、ユーザーからの信頼が熱く、出産準備やベビーグッズを買い足す際に多くのママ・パパに支持されています。サービス名の「Babiew」は、「誰もがベビーグッズ(Baby Goods)を簡単に検討・レビュー(Review)できるように」という思いを込めた造語です。

「Babiew(べビュー)」サービスサイト：https://www.babiew.com/

＜べビュー公式SNS＞

・Instagram (@babiew.ranking)

https://www.instagram.com/babiew.ranking/

・X(旧Twitter)

https://twitter.com/Babiew_com

■BEFFY株式会社について

「ママもパパも毎日を心から楽しめる、ハッピーな世界を創出する」をビジョンに掲げ、日本初となるベビーグッズ専門のランキング・口コミサイト「Babiew」を運営する。ママ・パパにベビーグッズ選びをはじめとした妊娠期・子育て期の悩みを解決する情報を提供するとともに、ママ・パパをターゲットとした様々な商品やサービスを展開する企業に対してマーケティング支援も行う。BabyTech(R) Awards 2023 Qualified賞受賞。週刊東洋経済「すごいベンチャー100」2024年版に選出。

社名：BEFFY株式会社(BEFFY Inc.)

URL：https://www.beffy.jp



代表取締役CEO：金木 りな

設立：2022年10月

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

※1

Google検索において「ベビーグッズ 口コミ」1位 2025年1月～2025年12月

調査期間・対象

2026年2月5日～8日 BEFFY株式会社 オンラインアンケート 対象者 185名 (パートナーと子育てをされている方、パートナーと妊娠期を過ごされている方)