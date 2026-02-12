日本マーケティング学会「複都市カンファレンス2026」を2026年2月28日に札幌・東京・大阪・福岡にて開催！

日本マーケティング学会

日本マーケティング学会（会長：西川 英彦）は、2026年2月28日（土）に「複都市カンファレンス2026」を、札幌・東京・大阪・福岡の4会場とオンラインで同時開催いたします。

複都市カンファレンス

2025年の「三都市カンファレンス」は東京・大阪・福岡の三都市での実施でしたが、このたび新たに札幌が加わり、「複都市カンファレンス」に改称しました。

マーケティングに関連するさまざまな分野で蓄積された知見を互いに学びあい、研究者と実務家の交流を加速させる場となっています。





会場同士を繋ぐライブビューイングにより、各リアル会場で行われる講演を他の会場やオンラインからリアルタイムで視聴することができます。

各リアル会場では、プログラム終了後に地域の交流を深める懇親会も行います。



好評のリサーチプロジェクト・セッション、サロンセッション、地域懇親会、U24オーラルセッション（対象：24歳以下の会員）に加え、新たに「一般オーラルセッション」および「一般・U24 ポスターピッチセッション」、「地域招待セッション」も開催します。



幅広い分野におけるマーケティングの手法やこれからの課題・可能性に一度で触れられる機会です。マーケティングを学び始めた方、マーケティングに興味のある方、マーケティング従事者のみなさま、ぜひご参加ください。

■ 開催概要

日 時：2026年2月28日（土）9:30-18:10（懇親会は、18:20-20:20）

会 場：＜リアル参加＞札幌会場（小樽商科大学サテライトキャンパス）

東京会場（法政大学 市ケ谷キャンパス 大内山校舎 4階）

大阪会場（武庫川女子大学 中央キャンパス 公江記念館（KM）7階）

福岡会場（福岡大学 2号館 2階および3階）

＜オンライン参加＞Zoom

参加費：早期価格（懇親会含む）7,000円

早期価格（懇親会なし）3,000円

早期価格（オンライン）3,000円

U24早期価格（懇親会含む）4,000円

U24早期価格（懇親会なし）500円

U24早期価格（オンライン）500円

＊2月17日まで早期価格で、翌日より1,000円アップ。

応募締切：2026年2月28日（土）

＊懇親会を含む参加は、2月17日まで。



※別途、当会への入会が必要。

※取材をご希望のメディアの方は、事前申請をいただきますと無料にて参加いただけます。

詳細は下部のメディア向け情報をご覧ください。

■ プログラム

リサーチプロジェクト・セッション

詳細・お申し込み :https://www.j-mac.or.jp/multi_city_conference/

リサーチプロジェクトは、マーケティングをテーマに、各プロジェクトが企画・運営する研究会です。

現在、42のプロジェクトが展開されており、会員は、各自の興味に応じて参加し複数の報告者と議論を交わせる場になっています。複都市カンファレンスでは、12の研究会が参加します。

【札幌会場】

ユーザー・イノベーション研究会

「日常に埋もれた不満がもたらすイノベーションの価値 ― 不満買取センターの事例をもとに ―」

アート・イン・ビジネス研究会

「マンガIP展開の最新動向 ― 講談社の活用事例 ―」

【東京会場】

マーケティング・ツールとしての知的財産研究会

「知財はマーケティングの最強ツールとなりうるのか × サントリーの知財活動」

オムニチャネル研究会

「マーケティングDXの現在地と論点」

ソロモン流消費者行動分析研究会

「人文学が拓くマーケティング研究の新しい地平」

テリトーリオ研究会

「地域イノベーションによるテリトーリオの創造」

健康アセットマーケティング研究会

「健康経営、ISO Well-beingを踏まえた日本のヘルスケア産業の現状と課題、今後の展望」

【大阪会場】

価値共創型マーケティング研究会

「価値共創マーケティングの実践と成果」

マーケティング/PRテクノロジー研究会

「デジタル時代のマーケティング/PRの意義と実践事例 ― 最前線の担当者からの報告 ―」

BtoB営業アート＆サイエンス研究会

「BtoB営業アート＆サイエンス理論体系化への挑戦」

【福岡会場】

プレイス・ブランディング研究会

「地域のみかた ― クリエーターと地域の新たな関係 ―」

医療マーケティング研究会

「地域価値共創としての医療サービス再設計：聖マリア病院×頴田病院の挑戦」

マーケティングサロン

ゲストを招いて、じっくり話せる少人数の座談会形式の研究会です。原則、毎月平日の夜に開催し、気軽に参加できる場になっています。

【札幌会場】

調整中

【東京会場】

「業績拡大継続の布石と秘訣 マーケ諸施策を連携する考え方と実践」

内山 妙子（カンロ株式会社 常務執行役員 マーケティング本部長）

【大阪会場】

「自治体のマーケティング戦略」

森田 浩司（奈良県三宅町 町長）

【福岡会場】

「研究史」

石井 淳蔵（神戸大学 名誉教授 / 流通科学大学 名誉教授）

オーラルセッション

フルペーパー（論文）を準備の上で、理事によるコメンテーターのもと、報告・質疑応答を行います。編集委員会の評価により、一般オーラルセッション（博士課程院生も含む）を対象とした複数のベストオーラルペーパー賞と、U24オーラルセッションを対象にしたU24ベストオーラルペーパー賞を選出します。

ポスターピッチセッション

短時間で研究の要点を紹介するというポスター発表の利点を活かした、スライドによる4分間の口頭報告（質疑なし・ポスター掲示なし）を行います。参加者の評価により、一般ポスターピッチセッションを対象にしたベストポスターピッチ賞と、U24ポスターピッチセッションを対象にしたU24ベストポスターピッチ賞を選出します。

地域招待セッション

複都市カンファレンスの開催地域を拠点に活躍するマーケティング研究者を招き、研究報告を行います。

【札幌会場】

調整中

【福岡会場】

「飲食店の顧客管理技術」

松田 温郎（西南学院大学 教授）

「ブランドに対する消費者の心理的な結びつきの自覚とロイヤルティ」

侯 聡聡（九州産業大学 准教授）

「熊本日本酒のマーケティング」

吉川 勝広（熊本学園大学 教授）

「企業における参加型リサーチの可能性 ― シチズンサイエンスの視点に基づく事例分析 ―」

森田 泰暢（福岡大学 教授）

日本マーケティング学会

日本マーケティング学会は、日本のマーケティング力を培っていくために、理論と実践、そして他分野との深いレベルでの交流を通して「探求と創発」を目指す、2012年に発足した日本学術会議協力学術研究団体です。



3200名を超える研究者や実務家の会員が所属し、学術誌マーケティングジャーナルおよびマーケティングレビューの発行をはじめ、マーケティングカンファレンスや、40を超えるテーマが研究されるリサーチプロジェクト、魅力的なゲストを招くマーケティングサロンなど多様な「探究と創発」の場を提供しています。



設立：2012年8月2日

参加団体：日本学術会議協力学術研究団体

会長：西川 英彦（会長 / 法政大学 経営学部 教授）

URL：https://www.j-mac.or.jp/