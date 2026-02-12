「東京ディズニーシー（R）・フード＆ワイン・フェスティバル」開催のお知らせ

株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーシーでは、4月15日（水）から6月30日（火）までの間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催します。また、今年初めて、東京ディズニーシーにある2つのパーク一体型ホテルでも連動したプログラムを実施します。

「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」は、春の心地よい陽射しの中、東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる空間で、テーマポート毎の多彩な料理やドリンクを味わいながら巡る“食の旅”をお楽しみいただけるイベントです。開催3年目となる今回は東京ディズニーシー25周年の祝祭感を象徴する“ジュビリーブルー”を取り入れたデコレーションがパーク各所に登場し、より華やかな雰囲気で開催されます。また、今年新たに、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』の雰囲気を感じられるデコレーションやスペシャルメニュー、スペシャルグッズが加わります。

ファンタジースプリングスを含む東京ディズニーシーの8つのテーマポートでは、それぞれの文化や物語に合わせた多彩な料理やスウィーツを販売するほか、約15種類のワインをはじめ、ビールやカクテル、ソフトドリンクなど、バリエーション豊かなドリンクも登場します。気軽に楽しめるサイズのフードを片手にパークを巡りながら、風景や音楽、香りとともに“世界を旅するような食体験”を満喫していただけます。

さらに、スペシャルグッズやフォトロケーションが登場するほか、音楽好きな料理人たちが“食”にまつわる楽曲を奏でる「ザ・グルーヴィ・ジャミン・シェフズ」や、フェスティバルを楽しむゲストを音やパントマイムで楽しませる「ファン・カストーディアル」などのアトモスフィア・エンターテイメントもフェスティバルの賑わいを一層盛り上げます。

「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」で、各テーマポートの味わいを楽しむワクワク感、新たに加わった『レミーのおいしいレストラン』の雰囲気も感じられる25周年の東京ディズニーシーならではの美しい景観と祝祭感を、ぜひご家族やご友人とともにお楽しみください。

特設サイト：https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/foodandwinefestival2026/

添付資料

【スペシャルメニュー】

さまざまな食べ歩き、飲み比べができるメニューなど、「東京ディズニ―シー・フード＆ワイン・フェスティバル」ならではのスペシャルメニューがイベント期間に先立ち、4月8日（水）より各テーマポートに登場します。

食べ歩き、飲み比べのメニュー

各テーマポートでさまざまな食べ歩き、飲み比べができるメニューが今年も登場します。初めてファンタジースプリングスの一部のレストランでもメニューが登場し、すべてのエリアで食の祝祭をお楽しみいただけます。「ホタテガーリックバター」味のポップコーンが昨年に引き続き登場するほか、新たなフードスーベニアが付いたシーズナルグルメチケットセットも登場し、東京ディズニーシー内での食べ歩きをお楽しみいただけます。また、フード＆ドリンクチケットをご利用いただくことで、一部店舗では引き換え時に専用レーンにて優先的にお食事をお受け取りいただけます。

レミーの世界を楽しめるレストラン「ニューヨーク・デリ」

「ニューヨーク・デリ」ではこの時期だけの特別な装飾が施された店内で、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』をテーマにしたお食事をお楽しみいただくことができます。ハニーマスタードでマリネしたハムとタマゴサラダ、ラタトゥイユをサンドした食べ応えのあるサンドウィッチが新たに登場。また、デニッシュサンド、ルーベン・ホットサンドのパッケージにもレミーが描かれ、チーズケーキにはレミーのシルエットの形をしたチョコが添えられます。

シェフズ・イマジネーション

東京ディズニーシーのシェフがイマジネーションを広げて創作したコース料理を提供する「シェフズ・イマジネーション」が今年も登場。今年は「マゼランズ」と「リストランテ・ディ・カナレット」にて、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』をテーマにシェフが構想を練り上げ、東京 ディズニーシーでしか味わうことのできないコースに仕上げました。それぞれの店舗にて、前菜からデ ザートまで、映画の世界観をふんだんに取り入れたコース料理をお楽しみいただけます。シェフのイマジネーションあふれる、「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」ならではの食体験をご堪能ください。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合や、

イベント終了後も販売する場合があります。

※「マゼランズ」はみずほ証券株式会社が提供しています。

【エンターテイメントプログラム】

アメリカンウォーターフロントでは、「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を盛り上げる2つのアトモスフィア・エンターテイメントを実施します。

「ザ・グルーヴィ・ジャミン・シェフズ」

音楽が大好きな料理人たちが集まってバンドを結成し、演奏のフルコースをゲストに振る舞います。ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』の楽曲や、ディズニー映画『美女と野獣』の楽曲「Be Our Guest」をはじめとする、“食”にまつわる世界各国の音楽をお楽しみください。

「ファン・カストーディアル」

カストーディアルキャストが、愉快な音を出しながら不思議で可笑しいマジックやパフォーマンスを突如繰り広げます。イベント期間中は「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」にちなんだパフォーマンスが加わり、フェスティバルを盛り上げます。

※エンターテイメントプログラムは、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

【スペシャルグッズ】

「東京ディズニ―シー・フード＆ワイン・フェスティバル」ならではのスペシャルグッズをイベント期間に先立ち4月8日（水）より販売します。ミッキーマウスが旅をしながら食を楽しむ様子が描かれた グッズのほか、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』に登場するレミーがデザインされたグッズが登場します。レミーのくっつきぬいぐるみやカチューシャなど、食の旅をより楽しめる グッズでパークを巡ってみてはいかがでしょうか。

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります。

【デコレーション】

「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」に訪れるゲストを迎えるデコレーションが、各レストランの店頭やアメリカン・ウォーターフロントを中心に登場します。25周年の祝祭感を表す “ジュビリーブルー”をアクセントに取り入れた装飾が加わり、パーク全体がより華やかな雰囲気に包まれます。

フェスティバルの中心となるアメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアでは、春の訪れを感じさせる色とりどりの花々や、ワイン樽をモチーフにしたデコレーションに加え、ディズニーの仲間たちがフェスティバルを楽しむ様子を描いたバナーがエリアを彩ります。

また、ミッキーマウスが旅先で食を楽しむ姿を描いたフォトスポットのほか、レミーが料理のアイデアをひらめくシーンをイメージしたバナーも登場し、フェスティバルならではのワクワク感をより一層高めます。

【その他】

期間中、紅茶やスパイスなどの知識を通して、食の世界をお楽しみいただけるプログラムを今年も開催します。

また、株式会社ジェーシービーが「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」のオフィシャルカードとして協賛します。詳細は、「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」特設サイト（https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/foodandwinefestival2026/）をご確認ください。

◆ディズニーホテル◆

東京ディズニーシーにある2つのパーク一体型ホテルで、今年初めて「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」と連動したプログラムを実施します。2026年4月15日（水）から6月19日（金）までの一部日程でシェフこだわりの料理とソムリエが厳選したワインのペアリングをご体験いただけます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ(R)のオチェーアノ（地中海料理）では、春らしい食材を用いたコース料理とワインのペアリングをご堪能いただき、優雅なひとときをお過ごしいただけます。そのほかにも、宴会場では一夜限りの特別なディナーが開催され、ゲストの皆さまの心に残る食体験をご提供します。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのファンタジースプリングス・レストラン（ブッフェ）では、ブッフェスタイルの料理に加え、月替わりでヨーロッパ各国のテイストを取り入れたアミューズやメインディッシュをご用意し、ゲストの皆さまの“食の旅”に彩りを添えます。また、ご自身で料理に合わせたワインをお選びいただき、自分だけのペアリングをお楽しみいただけます。

シェフが伝える料理のこだわりやソムリエが紹介するワインの魅力に耳を傾けながら、おいしさを見つける旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

※ホテルやプログラムによって実施日が異なります。

※各プログラムの参加には事前のお申し込みが必要です。詳細は特設サイト（https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/memory/dh/foodandwinefestival2026/）をご覧ください。