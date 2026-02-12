【名古屋・大須】KOMEHYO名古屋本店の外装が「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」に合わせて変貌！

株式会社コメ兵ホールディングス

株式会社コメ兵（所在地：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：山内祐也、以下「KOMEHYO」）は、Ｊリーグが2月7日から開催する特別開催リーグにおいて名古屋グランパスを応援するため、KOMEHYO名古屋本店本館の外装を特別仕様に。名古屋を代表するスポーツチームのひとつ、名古屋グランパスを応援することを通して、より地域の皆様と一体となり、地元大須商店街を盛り上がりを創出することを目指します。

Jリーグは2026-27シーズン（2026年8月開幕）より、従来の「春（2月）開幕・冬（12月）閉幕」から、世界標準である「秋（8月）開幕・翌年5月閉幕」へ移行することとなっており、その移行期にあたる今年は、2025シーズンと2026-27シーズンとの間に、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を特別開催。優勝クラブは、AFCチャンピオンズリーグエリート2026/27の出場枠を獲得できます。

いつもは夏に登場する名古屋グランパス仕様の特別ラッピングですが、今年はこの特別リーグの開催を祝して、２月13日からも実施。外装ラッピング上には、オリジナルフォトフレームや、読み取ると選手やグランパスくんと一緒に記念撮影ができるAR機能実装のＱＲコードが掲出されています。

店舗の外壁を使って、地元の大須商店街を訪れる方々とともに、名古屋グランパスを応援。街と、街を訪れる人々とともに地元チームをサポートする楽しみを分かち合い、地域活性化に貢献していきたいと考えています。

■取り組みの背景

KOMEHYO名古屋本店本館、万松寺通り入口イメージ※2026年2月13日（金）～3月5日（木）までの特別仕様です

KOMEHYOは、名古屋グランパスのパートナー企業として、大須商店街と三位一体となりながら、地域の活性化に取り組んできました。昨年も「鯱の大祭典2025」の開催に合わせ、KOMEHYO名古屋本店本館の外装を、特別仕様のラッピングで装飾しました。今年も引き続き、名古屋グランパスを応援することを通して、コメ兵発祥の地である大須を盛り上げていきたいと考えています。

■店舗外装ラッピングの実施場所と日程

場所：KOMEHYO 名古屋本店本館（本町通り側と万松寺通り側の2か所）

期間：2026年2月13日（金）～3月5日（木）

■明治安田Jリーグ百年構想リーグ

Jリーグは2026-27シーズン（2026年8月開幕）より、従来の「春（2月）開幕・冬（12月）閉幕」から、世界標準である「秋（8月）開幕・翌年5月閉幕」へ移行します。そのため、2025シーズンから2026シーズンの間には通常より長く期間が空くため、2026年春だけは「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を特別開催。PK戦による完全決着方式の、真剣勝負が売り広げられ、優勝クラブは、AFCチャンピオンズリーグエリート2026/27の出場枠を獲得できます。

地域リーグ ラウンド 2月6日(金)～5月24日(日)

プレーオフ ラウンド 第1戦：5月30日(土)・31日(日) 第2戦：6月6日(土)・7日(日)

■鯱の大祭典・応援キャンペーン

１.「オリジナルフォトフレームで撮影！」応援の輪を広げよう！

店舗外観に設置されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、AR機能でグランパスくんやグランパスの選手たちと一緒に撮影できる、スマートフォン専用のオリジナルフォトフレームをお楽しみいただけます。誰と出会えるかはその時のお楽しみ。撮影した写真は、ぜひハッシュタグを付けてSNSに投稿し、名古屋グランパスへの応援の気持ちを、オンラインでも一緒に盛り上げていきましょう。

掲出場所：KOMEHYO 名古屋本店本館 万松寺通り側

ハッシュタグ：#百年構想リーグ開幕 #challengeforthetop ＃グランパス ＃KOMEHYO

２.「選手なりきりパネル」を設置。

豊田スタジアムで行われる下記の試合会場に、「鯱の大祭典2025」版の「選手なりきりパネル」を設置いたします。

豊田スタジアムで行われる下記の試合会場に、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」版の「選手なりきりパネル」を設置いたします。

2月8日（日）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第1節 清水エスパルス＠豊田スタジアム

2月21日（土）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第3節 V・ファーレン長崎＠豊田スタジアム

3月14日（土）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第6節 ヴィッセル神戸＠豊田スタジアム

3月18日（水）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第7節 サンフレッチェ広島＠豊田スタジアム

4月4日（土）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第9節 セレッソ大阪＠豊田スタジアム

4月19日（日）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第11節 アビスパ福岡＠パロマ瑞穂スタジアム

4月29日（水・祝）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第13節 ファジアーノ岡山＠パロマ瑞穂スタジアム

5月6日（水・休）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第15節 ガンバ大阪＠豊田スタジアム

5月10日（日）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第16節 京都サンガＦ.Ｃ.＠豊田スタジアム

■企画者の声

「今年、特別に開催される『百年構想リーグ』を共に盛り上げたいという想いから、この度、名古屋本店にて特別ラッピングを実施いたします。

全試合引き分けなしという、目が離せない真剣勝負が繰り広げられる中、特別な舞台で名古屋グランパスが躍動する姿を、地域の皆様と一体となって応援したいと考えております。

地域一体となって、名古屋グランパスへ熱いエールを届けるきっかけになれば幸いです。

装飾は期間限定ですので、ぜひこの機会に足をお運びいただき、今しか味わえない高揚感をお楽しみください。」

株式会社コメ兵 マーケティング部 石川諒

■株式会社コメ兵 会社概要

会 社 名 : 株式会社コメ兵

代 表 者 : 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地 : 愛知県名古屋市中区大須3丁目25番31号

U R L : https://komehyo.co.jp

事業内容 :『リレーユースを思想から文化に』のビジョン実現のため、全国にリユースの販売および買取店舗を展開。

専門の鑑定士とAIなどのリユーステックによる真贋判定や品質チェック、商品メンテナンスなどを丁寧におこなうことで、独自に仕入れた商品に信用をのせ市場に提供しています。