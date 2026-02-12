JCB キャッシュバックキャンペーンin 東京ディズニーシー（R）・フード&ワイン・フェスティバルを実施

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、2026年4月8日（水）から6月30日（火）まで、「JCB キャッシュバックキャンペーンin 東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を実施します。

JCBは東京ディズニーシーで2026年4月15日（水）から6月30日（火）までの間、“食で世界を巡る”をテーマとして開催されるスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」のオフィシャルカードとして本イベントに協賛します。

イベント期間中の東京ディズニーシーのレストランやフードワゴン（ポップコーンワゴンなど）にて、参加登録したJCBカードを利用すると、ご利用合計金額から20%（上限500円相当）をキャッシュバックします。イベント限定の多彩なフードやドリンクを、JCBカードでよりおトクにお楽しみいただけます。

キャンペーンについて

JCBカードは、東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバルのオフィシャルカードです。[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1343_1_79a6db7d5fe2e6c074a55e07aef240dc.jpg?v=202602120451 ]

▶キャンペーンの詳細および注意事項はこちら(https://www.jcb.jp/promotion/c25-037tdscashback/brand.html?tk_id=jp_otot_c25_037tdscashback_3)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1343-a9132d565a4c94ddb7a5c0a8f455f902.pdf