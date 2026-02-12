新感覚※の“かるふわクリーム”質感×ほっぺと一体化するフィット力誰でもじゅんわりツヤほっぺに！

株式会社伊勢半

キス ビーマイリアルチーク

全５色 ３g 各\１,５００（税込\１,６５０）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

２０２６年２月２７日（金）一部企業先行発売

２０２６年３月２３日（月）全国発売

ＫｉＳＳより、かるふわクリーム質感で、まるでほっぺと一体化したようなじゅんわりツヤほっぺを叶える「ビーマイリアルチーク」が登場。

エアリークリーム処方で、ベタつかず肌に溶け込むようになじみ、ヨレにくく快適なつけ心地を叶えます。

さらにラスティングキープ成分配合で、ムラになりにくく美しい仕上がりが持続。

かわいらしいハート型ミニパフ付きで、狙った位置にのせやすい設計です。

※キス ブランド内で

【商品特長】

キス ビーマイリアルチーク

全５色 ３g 各\１,５００（税込\１，６５０）

新感覚 のかるふわクリーム質感×密着

誰でもじゅんわりツヤほっぺに！

新感覚※！エアリークリーム処方

◇軽やかなテクスチャーで、ベタつかないのにリアルなツヤを作り出します。

ラスティングキープ成分配合でヨレにくい！

◇ピタッと肌に密着し、肌に溶け込むようになじむためムラにもなりにくい。

ハート型のミニパフ付き！顔にフィットし塗りやすい

◇ほほ全体はもちろん、目の下、鼻先・あご先にも使いやすいハート型のミニパフ付き

※キス ブランド内で