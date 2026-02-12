新感覚※の“かるふわクリーム”質感×ほっぺと一体化するフィット力誰でもじゅんわりツヤほっぺに！
株式会社伊勢半
ＫｉＳＳより、かるふわクリーム質感で、まるでほっぺと一体化したようなじゅんわりツヤほっぺを叶える「ビーマイリアルチーク」が登場。
さらにラスティングキープ成分配合で、ムラになりにくく美しい仕上がりが持続。
キス ビーマイリアルチーク
全５色 ３g 各\１,５００（税込\１,６５０）
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
２０２６年２月２７日（金）一部企業先行発売
２０２６年３月２３日（月）全国発売
エアリークリーム処方で、ベタつかず肌に溶け込むようになじみ、ヨレにくく快適なつけ心地を叶えます。
かわいらしいハート型ミニパフ付きで、狙った位置にのせやすい設計です。
※キス ブランド内で
【商品特長】
キス ビーマイリアルチーク
全５色 ３g 各\１,５００（税込\１，６５０）
新感覚 のかるふわクリーム質感×密着
誰でもじゅんわりツヤほっぺに！
新感覚※！エアリークリーム処方
◇軽やかなテクスチャーで、ベタつかないのにリアルなツヤを作り出します。
ラスティングキープ成分配合でヨレにくい！
◇ピタッと肌に密着し、肌に溶け込むようになじむためムラにもなりにくい。
ハート型のミニパフ付き！顔にフィットし塗りやすい
◇ほほ全体はもちろん、目の下、鼻先・あご先にも使いやすいハート型のミニパフ付き
※キス ブランド内で