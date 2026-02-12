新感覚※の“かるふわクリーム”質感×ほっぺと一体化するフィット力誰でもじゅんわりツヤほっぺに！

株式会社伊勢半


キス　ビーマイリアルチーク


全５色　３g　各\１,５００（税込\１,６５０）


＊表示価格はメーカー希望小売価格です。


２０２６年２月２７日（金）一部企業先行発売


２０２６年３月２３日（月）全国発売



ＫｉＳＳより、かるふわクリーム質感で、まるでほっぺと一体化したようなじゅんわりツヤほっぺを叶える「ビーマイリアルチーク」が登場。
エアリークリーム処方で、ベタつかず肌に溶け込むようになじみ、ヨレにくく快適なつけ心地を叶えます。


さらにラスティングキープ成分配合で、ムラになりにくく美しい仕上がりが持続。
かわいらしいハート型ミニパフ付きで、狙った位置にのせやすい設計です。



※キス ブランド内で


【商品特長】


新感覚 のかるふわクリーム質感×密着


誰でもじゅんわりツヤほっぺに！



新感覚※！エアリークリーム処方


◇軽やかなテクスチャーで、ベタつかないのにリアルなツヤを作り出します。







ラスティングキープ成分配合でヨレにくい！


◇ピタッと肌に密着し、肌に溶け込むようになじむためムラにもなりにくい。



ハート型のミニパフ付き！顔にフィットし塗りやすい


◇ほほ全体はもちろん、目の下、鼻先・あご先にも使いやすいハート型のミニパフ付き






