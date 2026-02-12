若手社員のための「実践コミュニケーション力強化セミナー」3月10日開催。株式会社マーケティング研究協会
2026年3月10日開催 実践コミュニケーション力強化セミナー
仕事で成果を上げるうえで欠かせないのが、コミュニケーション力です。
「伝えたつもりが伝わっていない」
「報告したのに意図がズレている」
そんな小さな行き違いが、信頼や評価に影響してしまうことは少なくありません。
本セミナーでは、若手社員が現場で直面しやすい場面を題材に、ワークを通じて自分のコミュニケーションの癖や課題を可視化します。自らのタイプを理解したうえで、相手の意図を的確に汲み取り、要点を整理して伝える力、信頼関係を築く話し方・聴き方を実践的に身につけます。
「できているつもり」から一歩踏み出し、自分の課題に気づき、翌日からの行動が変わる――そんな変化を生み出す1日です。
https://www.marken.co.jp/seminar/006572post_208.php
講師：田中 和義
（株）リクルートをはじめ、人材ビジネス企業数社で、営業職、営業マネージャー、営業企画マネージャー、事業統括マネージャー、取締役営業本部長を経験。
人材ビジネス業界経験30年以上、そして管理職経験25年以上の経験を持つ。
リクルートグループ各社では営業表彰20回以上、全社営業MVP表彰2回。（株）リクルート、（株）リクルートフロムエー2社でトップセールスクラブの殿堂入り、そして10年連続4半期目標達成の記録を持つ。
（株）クイック（東証一部）においては、名古屋支店長として看護師斡旋事業立ち上げに係り、5年間で年間売上を6倍以上に拡大。これらの高業績を作るために、組織づくりとメンバーの活性化に努めてきた。
2016年に独立起業し、現在、講師として、企業研修やセミナー、講演にて全国で活動中。他にも、全国各地の企業の顧問を務め、人材採用支援と営業力強化コンサルティングを行っている。顧問契約社数は累計で41社にわたる。
【著書】「相手に本音を語らせて、思うように動かす技術」
プログラム：
１．成果を生むコミュニケーションを「見える化」する
～Beforeセッション 自分の課題を知る～
１）若手に求められる“伝える・聴く・考える”力
２）自分のコミュニケーションタイプを知り、強みと課題を明確化
３）伝わらない原因を理解し、行動改善へのヒントを掴む
２．「聴く力」で上司や顧客から信頼を獲得する
～相手理解と共感で信頼関係を築く～
１）「聞く」と「聴く」の違いを体感する
２）上司・お客様が“話したくなる”聴き方とは
・アクティブリスニングの3原則
３）相手の意図をくみ取り、的確に応える質問スキル～オープンクエスチョンの使い方～
【実践ワーク】共感とリアクションで信頼を深める実践ワーク
オープンクエスチョントレーニング
３．短くてわかりやすい「伝える」力を磨く
１）話が伝わらない人の共通点を知る
２）わかりやすく、納得感を生む伝え方の型を習得
・PREP話法（短時間で説得力ある話し方）
・FABE話法（特徴・利点・利益の整理）
・５W１H・課題→提案→効果の構成法
【実践ワーク】1分プレゼンワーク（PREP＋FABE）：
講師＆参加者フィードバック
４．相手とチームを動かす「巻き込み力」を身につける
～周囲を動かすための考え方と行動を学ぶ～
１）「巻き込む」とは何かを理解する
２）巻き込み、協力を得る人の思考法とアプローチ
３）日常行動で信頼を積み上げるための実践ポイント
５．まとめ＆明日から変わるアクションプラン
～Afterセッション 行動が変わるアクションプラン～
１）Beforeとの振り返り（気づきの整理理）
２）明日から取り組むコミュニケーション改善ポイントを明確にする
３）個人アクションプランの発表＆共有
開催概要：
開催日時：2026年3月10日(火) 9:30～16:30
会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館 会議室
受講料：お一人様 49,500円 （税込）
