若手社員のための「実践コミュニケーション力強化セミナー」3月10日開催。株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年3月10日開催 実践コミュニケーション力強化セミナー

仕事で成果を上げるうえで欠かせないのが、コミュニケーション力です。

「伝えたつもりが伝わっていない」

「報告したのに意図がズレている」

そんな小さな行き違いが、信頼や評価に影響してしまうことは少なくありません。

本セミナーでは、若手社員が現場で直面しやすい場面を題材に、ワークを通じて自分のコミュニケーションの癖や課題を可視化します。自らのタイプを理解したうえで、相手の意図を的確に汲み取り、要点を整理して伝える力、信頼関係を築く話し方・聴き方を実践的に身につけます。



「できているつもり」から一歩踏み出し、自分の課題に気づき、翌日からの行動が変わる――そんな変化を生み出す1日です。

講師：田中 和義

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006572post_208.php

（株）リクルートをはじめ、人材ビジネス企業数社で、営業職、営業マネージャー、営業企画マネージャー、事業統括マネージャー、取締役営業本部長を経験。

人材ビジネス業界経験30年以上、そして管理職経験25年以上の経験を持つ。

リクルートグループ各社では営業表彰20回以上、全社営業MVP表彰2回。（株）リクルート、（株）リクルートフロムエー2社でトップセールスクラブの殿堂入り、そして10年連続4半期目標達成の記録を持つ。

（株）クイック（東証一部）においては、名古屋支店長として看護師斡旋事業立ち上げに係り、5年間で年間売上を6倍以上に拡大。これらの高業績を作るために、組織づくりとメンバーの活性化に努めてきた。

2016年に独立起業し、現在、講師として、企業研修やセミナー、講演にて全国で活動中。他にも、全国各地の企業の顧問を務め、人材採用支援と営業力強化コンサルティングを行っている。顧問契約社数は累計で41社にわたる。

【著書】「相手に本音を語らせて、思うように動かす技術」

プログラム：

１．成果を生むコミュニケーションを「見える化」する

～Beforeセッション 自分の課題を知る～

１）若手に求められる“伝える・聴く・考える”力

２）自分のコミュニケーションタイプを知り、強みと課題を明確化

３）伝わらない原因を理解し、行動改善へのヒントを掴む

２．「聴く力」で上司や顧客から信頼を獲得する

～相手理解と共感で信頼関係を築く～

１）「聞く」と「聴く」の違いを体感する

２）上司・お客様が“話したくなる”聴き方とは

・アクティブリスニングの3原則

３）相手の意図をくみ取り、的確に応える質問スキル～オープンクエスチョンの使い方～



【実践ワーク】共感とリアクションで信頼を深める実践ワーク

オープンクエスチョントレーニング

３．短くてわかりやすい「伝える」力を磨く

１）話が伝わらない人の共通点を知る

２）わかりやすく、納得感を生む伝え方の型を習得

・PREP話法（短時間で説得力ある話し方）

・FABE話法（特徴・利点・利益の整理）

・５W１H・課題→提案→効果の構成法

【実践ワーク】1分プレゼンワーク（PREP＋FABE）：

講師＆参加者フィードバック

４．相手とチームを動かす「巻き込み力」を身につける

～周囲を動かすための考え方と行動を学ぶ～

１）「巻き込む」とは何かを理解する

２）巻き込み、協力を得る人の思考法とアプローチ

３）日常行動で信頼を積み上げるための実践ポイント

５．まとめ＆明日から変わるアクションプラン

～Afterセッション 行動が変わるアクションプラン～

１）Beforeとの振り返り（気づきの整理理）

２）明日から取り組むコミュニケーション改善ポイントを明確にする

３）個人アクションプランの発表＆共有

開催概要：

開催日時：2026年3月10日(火) 9:30～16:30

会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館 会議室

受講料：お一人様 49,500円 （税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006572post_208.php

株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/