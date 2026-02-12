グローバルな感覚を育む機会の創出に向けたアドバイザリーボード（第１回）の開催について

東京都

東京都は、子供たちが将来、世界を舞台に活躍する未来を描けるよう、早くから多文化に親しみ、豊かな国際感覚を育む機会の創出に向けて「グローバルな感覚を育む機会の創出に向けたアドバイザリーボード」を設置することとしました。

以下のとおり第１回会議を開催しますのでお知らせします。

記

１ 日 時 令和８年２月16日（月曜日）16時30分から18時00分まで



２ 場 所 東京都庁第一本庁舎７階 大会議室

３ 委員等 知事及び別紙１「グローバルな感覚を育む機会の創出に向けたアドバイザリーボード

委員等名簿」のとおり

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6457-45594b3dbb6a6b9f0be307be46e2145e.pdf

４ テーマ 将来の活躍を見据え、育むべき「グローバルな素養」

及び議事 １. 知事挨拶

２. プレゼンターによる発表

３. 意見交換

５ 取材について

- 会議はフルオープンとなります。取材を希望される方の事前申込みは不要です。- 取材は会場の都合上、ムービーは１系列局１台、スチールは１社１名となります。- 当日の取材受付は、第一本庁舎７階ホール（別紙２参照）で行います。【受付時間：15時50分から16時10分まで】- 取材位置は受付順です。取材の際は、自社腕章を必ず着用してください。- 会議の様子は、子供政策連携室ホームページにてインターネット中継します。(https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/suisin-team/global)https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6457-1304362c6b242c84e084ac4d7b37cdb9.pdf子供政策連携室HP- 会議出席者への個別取材は御遠慮ください。- 取材可能エリアは７階大会議室のみとなります。- 会議終了後の知事の囲み取材はありません。- 会議終了後、会議の資料を子供政策連携室ホームページにて公開します。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」

▲2050東京戦略