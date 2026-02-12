グローバルな感覚を育む機会の創出に向けたアドバイザリーボード（第１回）の開催について
東京都




　東京都は、子供たちが将来、世界を舞台に活躍する未来を描けるよう、早くから多文化に親しみ、豊かな国際感覚を育む機会の創出に向けて「グローバルな感覚を育む機会の創出に向けたアドバイザリーボード」を設置することとしました。


　以下のとおり第１回会議を開催しますのでお知らせします。



１　日　時　 　令和８年２月16日（月曜日）16時30分から18時00分まで



２　場　所　　　東京都庁第一本庁舎７階　大会議室


　　　　　　　　


３　委員等　　　知事及び別紙１「グローバルな感覚を育む機会の創出に向けたアドバイザリーボード　　


　　　　　　　　委員等名簿」のとおり


https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6457-45594b3dbb6a6b9f0be307be46e2145e.pdf


４　テーマ　　　将来の活躍を見据え、育むべき「グローバルな素養」


　　及び議事　　１. 知事挨拶


　　　　　　　　２. プレゼンターによる発表


　　　　　　　　３. 意見交換



５　取材について


- 会議はフルオープンとなります。取材を希望される方の事前申込みは不要です。
- 取材は会場の都合上、ムービーは１系列局１台、スチールは１社１名となります。
- 当日の取材受付は、第一本庁舎７階ホール（別紙２参照）で行います。
【受付時間：15時50分から16時10分まで】
- 取材位置は受付順です。取材の際は、自社腕章を必ず着用してください。
- 会議の様子は、子供政策連携室ホームページにてインターネット中継します。
(https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/suisin-team/global)

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6457-1304362c6b242c84e084ac4d7b37cdb9.pdf
子供政策連携室HP

- 会議出席者への個別取材は御遠慮ください。
- 取材可能エリアは７階大会議室のみとなります。
- 会議終了後の知事の囲み取材はありません。
- 会議終了後、会議の資料を子供政策連携室ホームページにて公開します。


本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


戦略１　子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」



▲2050東京戦略