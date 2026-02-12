【東北・祭畤温泉かみくら】Restaurant ON シェフSHOTA監修「ガトーショコラ」販売開始 ― ECサイトでも展開

株式会社ニア

かみくらガトーショコラ

岩手県一関市・栗駒山麓に佇む「祭畤温泉かみくら」（運営：株式会社ニア）は、Restaurant ON シェフSHOTAが監修する「ガトーショコラ」の販売を開始いたしました。

本商品は、当館が提案する“Japanese French”の思想を体現する一品として開発。

東北の風土に寄り添いながら、フレンチ技法を用いて丁寧に焼き上げました。

シェフSHOTA

口に含むと、カカオの香りが静かに広がり、しっとりと濃厚な余韻が続きます。甘さは控えめに仕上げ、大人が楽しめる上品な味わいを追求しました。

黒ガトーショコラ白ガトーショコラ

温泉旅の記憶を持ち帰る一品として、またご自宅での特別な時間を彩るスイーツとしてもお楽しみいただけます。

さらに、本日よりECサイトでの販売も開始。

全国への発送に対応し、遠方のお客様にもかみくらの味をお届けいたします。

パッケージ

祭畤温泉かみくらでは、宿泊体験にとどまらず、食を通じて地域の魅力を発信する取り組みを進めています。

本商品の発売を通じて、温泉宿発の新たなスイーツブランドとしての展開を目指してまいります。

かみくら外観

▼販売ページ

https://near-online.com/products/detail/14

--------------------------------

施設名：祭畤温泉 かみくら

所在地：岩手県一関市厳美町字祭畤32

客室数：全7室（1室あたり1～4名利用可）

宿泊料金：1泊2食付 25,000～40,000円

料理監修：Grand Chef SHOTA（千葉翔太）

着物体験：着物レンタル＋簡易着付け（5分程度）

公式Webサイト：https://m-kamikura.com

--------------------------------