RIZAPグループ、2026年3月末の株主優待内容を決定 驚異の利回り63％超※1を維持し、株主還元の最大化へ挑戦
https://digitalpr.jp/table_img/2574/128151/128151_web_1.png
RIZAPグループ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：瀬戸 健）は、2026年3月末の権利確定分における株主優待制度の詳細を決定いたしました。 今期はchocoZAP事業の爆発的な利益成長により、グループ全体の収益基盤の確立を完遂しました。この強固な経営基盤を背景に、「株主還元総額の最大化」を基本方針とし、豪華優待の継続と待望の「復配」※2実現に向けた取組を推進してまいります。
※1：利回りは2026年2月2日終値（200円）を基準に算出しております。株価は変動するため、実際の利回りは投資時点の株価により異なります。※本数値は税金・手数料等を考慮しておりません。
※2：復配は現時点における通期業績予想の見通しを前提としたものであり、今後の業績動向等により変更となる場合があります。
■瀬戸 健（代表取締役社長）からのメッセージ
私たちは今、chocoZAPを単なるジムから、日本を支える「健康の社会インフラ」へと進化させています。 今回の優待拡充と復配への挑戦は、私たちの収益モデルが完成し、次の再成長ステージに入ったことの証明でもあります。 株主の皆様には、この成長の果実を、資産形成と心身の健康の両面で実感していただきたいと考えています。
■2026年3月期：株主還元の「4大トピックス」
1. 【還元総額の最大化】利回り63.4％の維持と「復配」への挑戦
chocoZAP事業の黒字化定着と収益力向上を背景に、現時点での業績見通しに基づき「復配」を目指す方針を決定いたしました。※2圧倒的な優待利回りを維持したまま、配当を含めたトータルでの還元最大化を追求します。
※2：復配は現時点における通期業績予想の見通しを前提としたものであり、今後の業績動向等により変更となる場合があります。
2. 【chocoZAP優待】自分、そして大切な人へ「健康」を贈る
セルフエステ、セルフ脱毛、カラオケ、マッサージチェア等が利用できる「オールインクルーシブ型」のコンビニジムchocoZAP体験を優待価格で提供します。 400株以上の場合、ご本人だけでなくご家族やご友人も含めて最大4名まで1年間半額でご利用いただけます。
※chocoZAPのサービスおよび関連設備は店舗により異なり、取扱いのない店舗もございます。詳しくはwebサイトの店舗ページ（https://chocozap.jp/studios/search/area）でご確認ください。カラオケは一部店舗限定です。
3. 【ポイント優待】73万点から選べる「届く楽しみ」
400株以上の保有で、500種類・73万点以上の圧倒的なラインナップから自由に交換できるポイントを付与します。 美容家電やキッチン雑貨など、日常生活を彩る実用的なアイテムを「選ぶ楽しみ」を提供します。
4. 【デジタルギフト券】「ノースフェイス」「BRUNO」など人気ブランド拡充
利便性を高めた「デジタルギフト券」では、今期より「BRUNO」が初参画いたします。さらにノースフェイスやスノーピークなど、グループ各社のECサイトで「あの逸品」が手に入る対象ブランドを大幅に拡充しました。
■投資効果を最大化する「3つの黄金パターン」
投資額に対するリターンを可視化しました。400株保有時の投資効率は極めて高い水準です。
■なぜこれほどの還元ができるのか？ -- 「稼ぐ力」の劇的改善
今回の還元は、一時的な施策ではなく、筋肉質な経営体質への変貌が生み出した結果です。
・爆発的な利益成長：連結営業利益は前年同期比15倍の77億円に到達
・強固な財務基盤：chocoZAP開始から2年9か月で連結フリーキャッシュフローを286億円改善し、現預金は288億円※3を確保
※3：参照：2026年2月12日付け2026年3月期第3四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） https://ssl4.eir-parts.net/doc/2928/tdnet/2758256/00.pdf
・収益モデルの確立：人口密度50人のエリアでも収益化できる運営ノウハウと、直営・FCの「二刀流」戦略により、持続的に利益を出しながら成長できる盤石な基盤を整備
【本件に関する詳細・IR資料はこちら】
RIZAPグループ株式会社 投資家情報サイト
https://www.rizapgroup.com/ir/
■RIZAPグループについて
会社名： RIZAPグループ株式会社
設立日：2003年4月10日
所在地： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー36F
代表者： 代表取締役社長 瀬戸 健
事業内容：当社グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理を行い、連結子会社のRIZAP株式会社において、パーソナルトレーニングジム「RIZAP」やコンビニジム「chocoZAP」等の事業を運営しております。2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」など様々な分野のサービス展開を行っており、全国で1,862店舗※4、会員数は111.3万人※5を突破し、国内フィットネスジム会員数日本一※6を達成いたしました。
「RIZAP」や「chocoZAP」を中心としたグループ全体の経営資源を活用して、医療費の適正化や地方創生などの社会課題への取り組みを通じて、日本中の誰もが健康で輝く人生を送ることができる社会の実現を目指しています。
URL ： https://www.rizapgroup.com 証券コード：2928
※4：2026年2月12日時点
※5：2026年2月12日時点
※6： 株式会社東京商工リサーチ調査に依拠した自社調査。在籍会員数を公表しているスポーツジム各社の公表値及び非公表社は売上等から推計値の比較。(2023年11月調べ）詳細はこちら（ https://lp.chocozap.jp/note-03/ ）
※本プレスリリースは投資勧誘を目的としたものではなく、情報提供を目的としたものです。
※株価は変動し、元本を保証するものではありません。
※利回りは算出日時点の株価に基づき、将来の優待制度や価値を保証するものではありません。
※投資の最終決定はご自身の責任で行ってください。
※優待の詳細は、必ず公式情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
RIZAP グループ株式会社 広報部 担当：杉原、山田、田中、平山
Mail： press@rizapgroup.com
関連リンク
RIZAPグループ株式会社 投資家情報サイト
https://www.rizapgroup.com/ir/
