【千葉ジェッツ】圧巻の１万を超える衝撃の新兵器!?『タウォール』が溢れる中でクラブ史上最多入場者数を3度目の記録更新となる「10613人」を動員！！千葉県のシンボルとなるチームとして突き進む！！

千葉ジェッツは1月25日（日）に南船橋「ららアリーナ東京ベイ」にて、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON 第 19 節 千葉ジェッツ VS 琉球ゴールデンキングスを開催し、【10,613人】を動員しクラブ史上最多入場者数をさらに更新し、今シーズン3度目の記録更新となりました。この日のゲームでは琉球を相手にラスト1プレーまで勝敗がわからない試合を展開するが、63-65で残念ながら敗戦。現時点（2/12）では27勝10敗で東地区2位。

また、今シーズン千葉ジェッツで既に開催しているホームゲーム17試合でチケット完売し１万人以上を動員している事に加え、年間の平均入場者数についてはBリーグ唯一で「１万人以上」をキープし続けている。

【タウォールについて】

この日はパートナー企業「日本電技」presentsという事で来場者全員に荒尾岳選手の叫ぶ顔がデザインされた「岳タウォール」がプレゼント。こちらのタウォールはフリースロー時やチームを熱く応援する際に自身の前に掲げたり揺らしたりして使用する応援アイテムで特にこの日の後半時、琉球の選手がフリースローを打つ際に大活躍を見せた。フリースローを打つ瞬間、千葉ジェッツベンチ側のゴールエンド席（ゴール裏側の座席）一面がこのタウォールで埋め尽くされ、まるで大きな壁のような圧倒的な存在感と視覚的効果で千葉ジェッツのゴールを死守してくれました。その影響があったかはわかりませんが、琉球の後半フリースローは8本中1本しか成功しないという結果となり、ホームチームを後押しするという意味でアリーナが大熱狂に包まれただけに今後も応援がより楽しくなる取り組みとして、千葉ジェッツの新しい文化として根付いていったら良いなと考えております。

▼タウォールの様子は

【千葉ジェッツ集客について】

新ホームアリーナである「ららアリーナ東京ベイ」へ移転して２シーズン目での更なる記録更新ができた背景については一過性の流行に頼るのではなく、地道な地域活動、戦略的PR、積極的な社会貢献活動を通して「バスケットボール」や「千葉ジェッツ」が船橋市をはじめ千葉県全体に根付いてきた証だと感じております。ブースター、自治体、地域、パートナーの皆さまが熱く応援してくださった事で達成できた記録ですので、私たちは今後も地域とのハブとして経済の活性化と地域の皆さまの感動と喜びを創出していきたいと考えております。

また今後の目標としてはBリーグレギュラーシーズン初の「年間最多動員数30万人達成」を目指してより多くのファンの方々へ熱狂するアリーナをご提供できるよう邁進していきます。

【2025-26 SEASONの記録更新について】

１度目の記録更新：2025年12月11日（日）10,500人

２度目の記録更新：2026年1月3日（土）10,611人

３度目の記録更新：2026年1月25日（日）10,613人

