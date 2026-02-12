国際特許申請中！MODE HANGER「時短ハンガー」レビュアー5名募集

ソルフレア株式会社

レビューメディア「ZIGSOW（ジグソー）」（https://zigsow.jp/）は、2026年2月12日（木）から、わずか1秒で首元を引っ張らずに洋服が掛けられる、取り外せるMODE HANGER（モードハンガー）「時短ハンガー」（1名あたり5本ずつ）のレビュアー5名を募集開始します。

ユーザーのリアルな声を伝える「ZIGSOWプレミアムレビュー」

レバーを握るだけでハンガーが折り畳まれ、わずか1秒で洋服を掛けられます。従来のように首元に無理やりハンガーを通す必要がないため、大切な洋服の首元が伸びる心配がありません。肩部分は服の形に沿ったカーブデザインを採用し、ハンガー跡がつきにくく、滑り止め付きで服のずり落ちを防止。キャミソールやタンクトップ用のフックも装備し、さまざまな洋服に対応します。連結機能により同じスペースに最大3倍の服を収納でき、限られたクローゼットを有効活用できます。

軽量ながらも頑丈な設計で、酸化防止・UVカット加工を施しているため屋外でも長期間使用可能。洗濯や収納の手間を減らし、忙しい毎日の家事時間を短縮するこの画期的なハンガーは現在、国際特許申請中です。

【レビュアー募集概要】

ZIGSOW運営事務局より選出された5名にMODE HANGER「時短ハンガー」を実際に使用していただき、レビューを作成していただきます。製品到着後、期限までにレビュー課題を満たしたレビューを完成して公開していただければ、製品をそのまま差し上げます。期限を超過した場合、レビュー課題を満たしていない場合、レビュー内容が充実していない場合等は、製品を返却していただく場合があります。

※レビュアー1名につき、ハンガー5本セットでお渡しします。

レビュアーの応募資格はZIGSOW登録者で、レビュアー募集ページにある「レビュー要項」にご了承いただける方です。抽選ではなく、普段のレビュー実績や活動状況、応募内容を総合的に審査して選出します。

◆MODE HANGER「時短ハンガー」レビュアー5名募集 ワンタッチで掛け外しができて洋服が傷まない！

◇URL：https://zigsow.jp/review/682(https://zigsow.jp/review/682)

◇レビュアー募集期間：2026年2月12日（木）～2026年2月23日（月・祝）23:59

◇選出人数：MODE HANGER（モードハンガー）「時短ハンガー」5本セット×5名

◇レビューテーマ：MODE HANGER「時短ハンガー」徹底レビュー

【ソルフレア株式会社およびレビューメディア「ZIGSOW」について】

ソルフレア株式会社は、レビューメディア「ZIGSOW」の運営を中心とするメディア事業、 O2Oクラウドサービス「RUNWAY」を活用した、O2O/オムニチャネル/IoT 関連事業など各種マーケティングサービス、「一流の技術を持つ焙煎士」×「世界中の厳選生豆」により生み出される珠玉のコーヒーを楽しめる自社プラットフォーム「CROWD ROASTER」を提供しています。

レビューメディア「ZIGSOW」にレビュー記事を掲載する一般消費者数は約43800人（2026年2月現在）であり、これはレビューメディアとしては国内最大級でもあります。