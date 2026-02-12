レトルトカレーのニシキヤキッチンが新たに宮城県内へフラッグシップショップをオープン。2026年6月にリニューアルオープンする「岩沼市子ども遊びと交流基地miiina（ミイナ）」に出店決定！

株式会社にしき食品

「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトに掲げ、レトルトカレーを中心に約120種類のレトルト食品を販売する専門店NISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）（株式会社にしき食品 本社：宮城県岩沼市、代表取締役社長：菊池洋一）は、2026年6月にフラッグシップショップ「ニシキヤキッチン miiina(ミイナ)店」をオープンします。「ニシキヤキッチン miiina(ミイナ)店（仮称）」は岩沼市民の憩いの場であった、ハナトピア岩沼がリニューアルされ、新たに子どもの遊びと交流をテーマにした公園の象徴として出店します。ニシキヤキッチンとして、宮城県内の出店は、2025月4月のオープン時、100人以上の大行列をつくり、オープンから5日で約4,000人のお客様にご来店いただき一躍話題となった「ニシキヤキッチン イオンモール名取店」や、2025年10月にオープンから6日で約9,500人のお客様にご来店いただいた「ニシキヤキッチン イオンモール仙台上杉店」に続き７店舗目の出店です。また、オープンに向けて、メニューの発表や特別企画を企画しております。詳細については追って発表する予定です。

オンラインショップはこちら :https://nishikiya-shop.com/

岩沼市子どもの遊びと交流基地miiina(ミイナ)へ出店の想い

私たちはレトルト食品を通じて、キッチンに立つ方の負担を減らし、大切な方との時間を豊かにするお手伝いをしたいと考えてきました。この度、岩沼市の新たなシンボルとなる「子どもの遊びと交流基地 miiina（ミイナ）」へ出店するにあたり、私たちは改めて「地域の皆さまの暮らしに寄り添う、一番身近な存在でありたい」と考えています。

「miiina」は、スペイン語で宝の山を意味する「mina」や「みんな」「いいな」という想いが込められた、子どもたちにとって宝物がいっぱいの施設です。 私たちも、その一角で「食」という宝物を届けたいと考えています。

ニシキヤキッチンmiiina(ミイナ)店コンセプトは「こどもにも優しいのに、かっこいい」。北欧カフェを思わせる洗練された空間で、全天候型の遊具や水遊びゾーンで思い切り遊んだご家族が、心からリラックスして「本物の食」を楽しめる居場所を提供します。

また、産直市場との連携や地元食材の活用を通じ、宮城県内の食の魅力を発信する拠点としての役割も担います。 遊びと食が融合するこの場所で、地域への誇りと愛着を育む文化的な豊かさを提供し、皆さまと共に新しい街の歴史を刻んでまいります。

ニシキヤキッチン miiina(ミイナ)店においても、お客様ひとりひとりの声に耳を傾け、これからも「地域の皆さまに愛されるお店づくり」を目指してまいります。

ニシキヤキッチン miiina(ミイナ)店 概要

ニシキヤキッチン miiina(ミイナ)店では、カレーやスープなどの全ラインナップを販売いたします。特に1～3歳向けの「キッズシリーズ」は、お子様連れのご家庭に大変人気の商品です。

また、同店はカフェとしての機能も重視しており、充実した飲食メニューと広々とした客席をご用意し、訪れるファミリーに寄り添う空間を提供いたします。

〈店舗概要〉

・店舗名：ニシキヤキッチン miiina(ミイナ)店 (仮称）

・所在地：989-2464 岩沼市三色吉雷神7-1

にしき食品・NISHIKIYA KITCHENについて

■ニシキヤキッチンとは？

「世界の料理を『カンタン』に。」をコンセプトにカレーやスープ、パスタソース、幼児食など、約120種類のレトルト食品を取り揃える専門ブランド。

■こだわりポイントは？

素材本来のおいしさを生かしながら、食品添加物に頼らない味づくりを目指しています。

○調味料(アミノ酸等)*、着色料、香料は不使用。

*食品に分類される酵母エキスなどのうま味素材の使用はございます

■ブランドの使命は？

レトルト食品を“手抜き”ではなく“カンタン”にすること。料理を作る負担を軽くし、大切な時間を増やすこと。「レトルトカレーはニシキヤキッチン」と思い出していただけるブランドに。

■シグネチャーメニューは？

・バターチキンカレー：カレーの本場インドに10年以上通い続けた集大成。

・コーンポタージュ：発売から10年以上レシピを変えず、愛され続けるロングセラー商品。

■どこで購入できるか？

・東京都、宮城県の直営店7店舗と公式オンラインショップ

・過去にはポップアップショップとして、渋谷スクランブルスクエアや大阪・阪急うめだ本店にも出店。

■どんなメディアで取り上げられているか？

テレビ東京系『カンブリア宮殿』・MBS/TBS系『所さんお届けモノです！』・TBS系『櫻井・有吉THE夜会』・MBS/TBS系『サタデープラス』など多数。

ニシキヤキッチンの商品の一部オープン時100人以上が並んだイオンモール名取店

■会社概要

会社名 株式会社にしき食品

本社所在地 宮城県岩沼市下野郷字新関迎265番地1

代表者 代表取締役会長/菊池 洋 代表取締役社長/菊池 洋一

設立 1952年3月

資本金 3,000万

ホームページ https://www.nishiki-shokuhin.jp/

オンラインショップ https://nishikiya-shop.com

■本内容に関するお客様からのお問い合わせ先

NISHIKIYA KITCHEN(ニシキヤキッチン)通販部

TEL：0120-19-2498(平日10:00～17:00)