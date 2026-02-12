出会いの場は「職場」が最多、次いでマッチングアプリ｜恋人がいる成人男女200人の出会い実態調査（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、恋人がいる成人男女200人を対象に、「恋人との出会いの場」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では

● 恋人と出会った場所

● 今のパートナーと出会うために自分から「行動や努力」をしたか

● 出会いを探す中で一番苦労したこと

● 出会いを得られた人が考える「出会いを探す人が最初にやるべきこと」

について回答結果を集計しています。

本リリースでは、成人男女200人を対象に実施したアンケートの調査結果を、回答人数とともに公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/meets/deai-place-survey

1.恋人との出会いの場、最多は「職場・仕事関係」

恋人がいる成人男女200人に「恋人との出会いの場はどこでしたか？」と尋ねました。

【回答（人数）】

● 職場・仕事関係：男性 30人／女性 34人

● マッチングアプリ：男性 23人／女性 26人

● 友人の紹介：男性 18人／女性 14人

● 学生時代からの繋がり：男性 15人／女性 11人

● 社会人サークル・習い事：男性 7人／女性 5人

● 合コン・街コン：男性 5人／女性 3人

● オンラインゲーム：男性 1人／女性 2人

● その他：男性 1人／女性 5人

男女ともに「職場・仕事関係」が最も多く、日常的に接点のある環境が出会いにつながりやすい実態が明らかになりました。

一方で「マッチングアプリ」も男女ともに2番目に多く、職場以外の出会いの選択肢として広く活用されていることが分かります。

2.今のパートナーと出会うために、約7～8割が「行動や努力をした」

恋人がいる成人男女200人に「今のパートナーと出会うために、自分から行動や努力をしましたか？」と尋ねました。

【回答（人数）】

男性：はい 79人／いいえ 21人

女性：はい 68人／いいえ 32人

男女ともに多数が「はい」と回答しており、恋人がいる人の多くは、受け身ではなく自分から何らかの行動を起こして出会いを得ていることが分かりました。

3.出会いを探す中で最も苦労したのは「良いなと思える人がいない」

「行動や努力をした」と回答した男性79人・女性68人に、「出会いを探す中で一番苦労したこと」を尋ねました。

【回答（人数）】

● 良いなと思える人がいない：男性 35人／女性 41人

● メッセージや事前のやり取り：男性 17人／女性 12人

● 自分の時間がなくなる：男性 17人／女性 6人

● お金がかかる：男性 8人／女性 6人

● 知人への相談や紹介の依頼：男性 2人／女性 2人

● その他：男性 0人／女性 1人

最も多かったのは男女ともに「良いなと思える人がいない」で、出会いの“量”だけでなく“相性”が大きな課題であることが分かりました。

また、「事前のやり取り」や「時間の確保」といった出会いまでのプロセスに負担を感じている人も一定数存在しており、出会い探しには継続的な労力が伴う実態がうかがえます。

4.出会うために努力・行動した人に聞いた「出会いを探す人が最初にやるべきこと」

出会うために努力や行動をした男女147人に「今から出会いを探す人がまず最初にやるべきことは何だと思いますか？」と自由回答形式で尋ねたところ、さまざまな意見が寄せられました。

回答を整理すると、主に

● 自分磨き（外見・内面）

● 自分の理想をはっきりさせる

● とにかく出会いの機会を増やす

といった観点が多く見られました。

4-1.自分磨き

【自由回答（一部抜粋）】

やはり、見た目からだと思います。私自身、髪型や髪色、言葉遣い、服装や仕草の改善から行いました。（女性）

相手に求めるだけでなく、相手から選ばれるために内面も磨く努力だと思う（女性）

筋トレや外見に清潔感が出るような服装や髪型にすることが第一にやるべきことだと思います。（男性）

自分磨きだと思う。自分磨きは、単に外見を整えるだけでなく、内面を豊かにすることも含まれると考えています。（男性）

自由回答では、「髪型・服装」「清潔感」など外見面の整え方に触れた意見が多く見られました。

また、外見だけでなく「言葉遣い」「内面」といった要素を含めて“自分磨き”と捉える回答もあり、出会いの入口として第一印象を整える意識が確認されました。



4-2.理想の明確化

【自由回答（一部抜粋）】

どういう人を求めているのか価値観を明確にすること（女性）

まずは自分がどんな相手と、どんな関係を望んでいるのかをはっきりさせることだと思います。なんとなく始めてしまうと疲れてしまうので。（女性）

まずは「どんな人と、どんな関係を築きたいのか」を自分の中で整理することだと思います（男性）

自由回答では、「価値観」「どんな関係を望むか」など、理想像を言語化することを挙げる意見が見られました。

このことから、出会い探しの前段階として、自分の判断軸を整理することを重視する声が一定数あることが分かります。



4-3.出会い機会の拡大

【自由回答（一部抜粋）】

出会いの場に足を運ぶこと。（女性）

第一印象が恋愛候補でなくても、とりあえず友達を増やす感覚で人と関わっていくのが良いと思います。（女性）

なによりもまず行動すること。動かないことには出会えない（男性）

どこでもいいので、異性のいる場所に行くこと。行動すること。（男性）

自由回答では、「行動する」「異性のいる場所に行く」など、接点を増やす行動に言及する意見が複数見られました。

この結果から、出会い探しでは“機会を増やすこと”を最初の打ち手として捉える回答が一定数あることが分かります。

調査結果まとめ

本調査では、以下の点が明らかになりました。

● 恋人との出会いの場は、男女ともに 「職場・仕事関係」 が最多

● 「マッチングアプリ」 は男女ともに2番目に多く、主要な出会い手段として定着

● 恋人がいる人の多くは、出会うために自ら行動・努力をしていた

● 出会い探しで最も多かった悩みは、「良いなと思える人がいない」

● 自由回答では、自分磨き／理想の明確化／出会いの機会を増やす行動を重視する声が多かった

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/meets/deai-place-survey

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男女200名

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2026年1月8日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/meets/deai-place-survey

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q



恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/