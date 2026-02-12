【2025-26冬版】関西エリアで選ばれた人気美容施術TOP5

株式会社口コミ広場

美容医療の口コミ広場は、データを基に関西エリアで実際に問い合わせの多かった「冬の人気施術TOP5」の結果を発表いたします。

対象期間は2025年11月1日～2026年2月4日とし、美容皮膚科・美容外科で提供されている主要施術を対象としています。

本記事では、調査期間中に美容施術の問い合わせ実績が多かった施術をランキング形式で紹介し、それぞれの施術について簡単に解説します。

記事はこちら：https://report.clinic/other/column/1536651(https://report.clinic/other/column/1536651?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)

関西エリア・冬の人気施術ランキングTOP5

今回のランキングでは、注入治療、肌治療、脱毛といった様々なジャンルの施術が上位にランクインしました。

なかでも1位の「ボトックス注射」は、エラ治療を中心に高い支持を集めています。

また、2位の「ほくろ除去」は、ダウンタイムを確保しやすい時期もあり関心を集めました。

また、3位の「ピコレーザー」は、シミ治療を目的とした施術として、紫外線量が少なく肌への刺激を抑えやすい冬に適していることもあり選ばれています。

4位の「ヒアルロン酸注入」は、涙袋や唇、表情じわといった細かな部位を中心に、顔立ちの印象を自然に整えたいという目的で選ばれるケースが多く見られます。

5位の「医療脱毛」。冬は肌が白い状態を保ちやすく、レーザーが毛に反応しやすいため効果を高めやすい時期ということもあり人気を集めました。

今回の結果からは、即効性や手軽さを重視する施術と、計画的に治療ができる施術が人気を集めている動きが見て取れます。

予約データから見える冬の美容医療トレンド

冬の時期は、露出が減ることでダウンタイムを確保しやすく、美容施術を検討しやすい季節といえます。

また、紫外線量が比較的少ないため、レーザー治療やほくろ除去など、アフターケアが重要な施術が受けやすい時期です。

さらに、年末年始や年度切り替えを控え、「新しい自分で春を迎えたい」という意識が高まることも、問い合わせが増えた一因でしょう。

今回のランキングからは、“ダウンタイムが少ない施術”と“肌質改善・印象改善を目的とした治療”の両方が、冬の関西エリアで強く支持されている傾向がうかがえます。

美容医療の口コミ広場のご紹介

美容医療の口コミ広場とは、全国4,000院以上の美容クリニック（形成外科・美容外科・美容皮膚科・歯科）の医院情報と、15万件以上の体験談が集まる美容クリニックのポータルサイトです。

施術を受けた方のみが投稿できる「やらせのない口コミ」など、公正で嘘偽りのない情報を発信することで、本当に良いものが評価されるサービスを提供することを使命として企画・運営しています。

美容医療の口コミ広場公式サイト :https://report.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature