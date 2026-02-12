Sun*、マイクロソフトの「Data & AI（Azure）ソリューションパートナー」に認定
株式会社Sun Asterisk（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 泰平、以下「Sun*」）は、マイクロソフトのパートナー認定プログラム「Microsoft AI Cloud Partner Program」において、「Data & AI（Azure）ソリューションパートナー」に認定されたことをお知らせします。
■背景
近年のシステムやアプリケーション開発において、クラウドサービスの利用は当たり前になり、さらにマルチクラウドの時代に突入しています。また、AIの利活用が急速に拡大しており、インフラストラクチャーとしてのクラウド利用の需要もますます高まっています。
クライアントが最大限AIを活用できるAI-Readyな状態に支援していくにあたり、マルチクラウドの中でもAI基盤を強固にしているMicrosoft Azureの利活用に対して、エンタープライズ企業を中心に非常に期待が高まってきています。
Sun*では、これまでMicrosoft Azureを活用したアプリケーション開発やクラウドネイティブな事業開発において多くの支援実績を積み上げてきました。この度の認定は、Sun*の技術的専門性とプロジェクト実績が、マイクロソフトの定める厳格な基準を満たしていることを証明すると共に、クライアントに対して幅広い選択肢と認定されたパートナーとして安心して依頼していただけるよう、マイクロソフトビジネスを推進していくことの意思表明でもあります。
今回の認定取得により、Azure OpenAI Service等の先端技術を活用した実装手法と、Sun*が有するグローバルなAIエンジニアリソースが高度に融合した支援体制を確立しました。これにより、データ活用を核とした高度なAIソリューションの実装からアプリケーションへの統合を、高品質かつスピーディーに提供することが可能となります。
今後は、本認定の取得を重要な一歩とし、Microsoft Azureにおけるデータ活用およびAI実装の専門性向上にいっそう取り組んでまいります。
■日本マイクロソフト社からのコメント
日本マイクロソフト株式会社は、株式会社Sun Asterisk様が「Data & AI (Azure) ソリューションパートナー」認定を取得されたことを心より歓迎いたします。
株式会社Sun Asterisk様は、2021年6月に国内初の「Microsoft for Startups支援パートナー」への参画(https://sun-asterisk.com/news/pressrelease/3404/)や2025年6月にASCII様と当社の共催イベントである「AI Challenge Day」においてもインテリジェントエージェント賞を受賞なさる(https://sun-asterisk.com/news/information/4766/)など以前からも AI に関する専門性をお持ちであり、グローバルに展開する豊富なエンジニアリソースと、これまで培われてきたクラウド開発における高い知見を有されています。今回の認定取得を機に、Microsoft Azureを活用した高度なデータ基盤の構築やAIソリューションの実装を通じて、益々多くのお客様の価値創造をリードされると確信しております。
今後も日本マイクロソフトは、株式会社Sun Asterisk様との協力を深め、AI時代の新しいビジネス変革を強力に支援してまいります。
日本マイクロソフト株式会社
執行役員 常務 エンタープライズサービス本部長 兼 パートナー事業本部長・浅野 智
■「Data & AI（Azure）ソリューションパートナー」について
マイクロソフトが提供する「Microsoft AI Cloud Partner Program」における認定制度です。6つのソリューション分野のうち、特に複数のシステムにまたがるデータの管理や、分析およびAIソリューションの構築において、広範な能力と実績を持つパートナーを証明するものです。
本認定を取得している企業は、Microsoft Azure上でのデータ分析やAI、機械学習などの専門領域において、お客様の特定のニーズを満たし、ビジネスの成功を導くための高度なスキルと専門知識を有していることが実証されています。
■Sun*について
会社名：株式会社Sun Asterisk（英語表記：Sun* Inc.）
所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB1F
代表者：代表取締役 小林 泰平
創立年：2013年
事業内容：デジタル・クリエイティブスタジオ事業
URL：https://sun-asterisk.com/
※ Microsoft、Azureは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※※ 2026年2月12日に配信いたしましたプレスリリース「Sun*、マイクロソフトの「Data & AI（Azure）ソリューションパートナー」に認定」の内容に一部誤りがあり、現在は修正済みの内容を掲載しております。
関係者の皆様にはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。