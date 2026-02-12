GapとHarlem’s Fashion Rowがデニムを再構築したコラボレーションを2月14日(土)に発売

ギャップジャパン株式会社

Gapは、Harlem’s Fashion Row (HFR)とタッグを組み、Gapのヘリテージであるデニムを称える新たなコラボレーションを発表します。

全20点を展開する本コレクションは、5名の多様なバックグラウンドを持つデザイナー、Daveed Baptiste(デイヴィード・バプティスト)のDaveed Baptiste、LaTouche(ラトゥーシュ)のLaTouche、Igdalyah(イグダライヤ)のIgdaliah Pickering(イグダライヤ・ピッカリング)、Atelier Ndigo(アトリエ・ンディゴ)のWaina Chancy(ワイナ・チャンシー)、Nicole Benefield Portfolio(ニコール・ベネフィールド・ポートフォリオ)のNicole Benefieldが、アイコニックなGapデニムを、存在感を放つシルエットやアーカイブスタイルから着想を得たエッセンシャルアイテムへ再解釈し、彼ら独自の技術と感性を表現しています。

日本では2026年2月14日(土)に、Gap新宿フラッグス店とGap公式オンラインストア( https://www.gap.co.jp/ )で発売します。

「クリエイティビティの力によってギャップを埋める懸け橋となり、インクルージョンと人々のつながりを育む」というGapのパーパスに根ざしたこのコレクションは、デニムを多様な声から生まれるひとりひとりのスタイルを映し出す、時代を超えたキャンバスとして表現しています。

Gapブランドのプレジデント兼CEOのMark Breitbard(マーク・ブライトバード)は次のように述べました。「デニムは常に、Gapがカルチャーの中で果たしてきた役割の中心にあります。このコレクションは、ファッションを象徴する素材の一つであるデニムに新たな意味をもたらす、ブラックデザイナーの視点に光を当てることで、Gapデニムのレガシーを次の時代へつないでいきます。そして、デニムがGapにおいて今なお愛され続ける理由を改めて示しています。デニムはクリエイティティビティ、個性、そして自己表現のキャンバスだからです。」

本キャンペーンを撮影したのはガーナ系アメリカ人のディレクター兼フォトグラファー、Joshua Kissi(ジョシュア・キッシ)です。デニムにスポットライトを当て、普遍的な素材であるデニムをカルチャーとしてストーリーテリングするためのメディアとして焦点を当てます。ビジュアルは、それぞれのデザイナーのクリエーションのインスピレーション源を描き、個々の視点を結びつけるファッションの力を称えています。

Harlem’s Fashion RowのCEO兼創設者であるBrandice Daniel (ブランディス・ダニエル)は次のように述べました。「新たな声が活躍する場を与えられた時、デニムは進化します。」「Gapとの今回のコラボレーションが成功している理由は、デザイナーたちがアイコニックなブランドを自分たちの視点で誠実に再解釈できる環境がある一方で、Gapが彼らを新たなオーディエンスへとつなげている点にあります。その結果完成したコレクションは力強く、グローバルな視点を持ち、世界中のマーケットに共鳴するものとなりました。こうした状況こそが、真に機能するパートナーシップと言えるのです。」

デザイナーによる各4型のカプセルコレクションは、ウィメンズとメンズカテゴリーで展開し、それぞれの芸術性、構築技法、素材への彼ら独自のアプローチを通じてデニムを再解釈しています。

●Daveed Baptiste：

ブルックリンを拠点とするハイチ系アメリカ人アーティスト。アートとファッションを融合させた立体的なスタイルを通じてカリブ文化を称えています。彼の作品は海の波、カリブ海の海岸、そして青い夕焼けをインスピレーションとして、流動的なデザイン要素、精巧な刺繍、繊細なウォッシュ加工を通して水の動きを取り入れています。

●LaTouche：

素材を深く理解した革新的なデザイン、卓越したテーラーリング、そして大胆な色彩を融合させています。彼のコレクションは、独創的なプリーツや構造、プロポーションを取り入れることでデニムの仕立てに可能性を広げ、新たな視点からタイムレスなクラシックアイテムを生み出しています。

●IGDALYAH：

ヴァージン諸島で生まれ育ったイグダライヤ・ピッカリングは、シュールな雰囲気を感じさせるテキスタイルや印象的なアイテムを通じてカリブ文化のアイデンティティをデザインに落とし込んで吹き込んでいます。彼女のコレクションには、カリブ系のバックグラウンドを反映した要素が取り入れられており、カスタムウォッシュのターコイズとティールのデニムは海の色を想起させています。

●Atelier Ndigo：

ワイナ・チャンシーの建築的なディテールは、身に着けるアート作品のようなスタイルを生み出しています。豊かなテクスチャーとパターンに根ざした彼女のコレクションは、着る人に自信を与えるフェミニンなデザインが特徴です。彼女のハイチ系としてのバックグラウンドをインスピレーションとして、刺繍やボタンのディテールのポイントとしてハイビスカスの花を取り入れているのが特徴です。

●Nicole Benefield Portfolio：

ブルックリン出身のデザイナー。メンズウェアに着想を得た実用的なテーマとモノクロームの色調を取り入れ、現代のユニフォームを再定義。彼女のコレクションは、どんな人にも似合うデニムの多様性を表現しており、仕立てを作り込むことで、日常のワードローブを格上げする新たな定番アイテムを生み出しています。

このコラボレーションは、GapとHFRの6年にわたるパートナーシップを基盤とするものです。Gapは、教育プログラムや業界イベントを通じて、新進気鋭のブラック、ブラウンデザイナーを支援し、より公平なファッション業界の構築を目指すHFRのミッションを後押ししてきました。またブラックデザイナーや歴史的黒人大学(HBCU)のファッションプログラムが直面する障壁を取り除くことを目的とした、HFRの501(c)(3)非営利団体ICON360に対し、100万ドルを超える投資を行っています。

Gap × Harlem’s Fashion Rowコレクションは9,990円～19,900円(税込み)で展開し、2026年2月14日(土)にGap新宿フラッグス店とGap公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)で発売します。

Gap × Harlem’s Fashion Row

発売日：2026年2月14日(土)午前11時より販売開始

販売店舗：

Gap新宿フラッグス店

Gap公式オンラインストア(特設ページ)：https://www.gap.co.jp/gap/gapx/gap-x-harlems-fashion-row-3053299?tid=gjme001566

※一部商品は2月下旬発売予定

販売店舗詳細：

Gap新宿フラッグス店

発売日：2026年2月14日(土)午前11時より販売開始

場所：Gap新宿フラッグス 1F

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1新宿フラッグス

電話番号：03-5360-7800

営業時間：11:00 - 22:00

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.comにアクセスしてください。

About Harlem’s Fashion Row（HFR）について：

2007年にBrandice Daniel(ブランディス・ダニエル)が創設したHFRは、新進気鋭の才能を支援し、公平な評価がされていないブラックおよびブラウンデザイナーにプラットフォームを提供しています。商品コラボレーション、体験型マーケティングイベント、ブランド戦略を通じて、ブランドと有色人種のデザイナーの橋渡しをする一流エージェンシーです。有色人種デザイナーに閉ざされがちな業界において、デザイナーが自分のスキルや能力を発揮できる実際のビジネスチャンスを提供することを目的としています。