人手不足を利益に変える「勝てる厨房」の正体とは？グループの総力を結集した最強ラインナップを東京ビッグサイトで一挙公開！開店から閉店までを総合支援。「飲食DXとアナログ」の理想的な融合がここに！

株式会社テンポスホールディングス

中古厨房機器販売の大手・株式会社テンポスホールディングス（東証スタンダード2751、代表取締役：森下 篤史、本社：東京都大田区）が、数年ぶりに『国際ホテル・レストラン・ショー2026』への出展を決定しました。

今回のテーマは、ズバリ「飲食DXとアナログの最強融合」。

仕込み時間を数時間単位で削る魔法の鍋から、即戦力の外国人スタッフ紹介、さらには「持たない経営」を実現するレンタルサービスまで。私たちは、単なる機械売りではありません。飲食店の「生き残り戦略」を提案するパートナーとして、東京ビッグサイトに帰ってきます。

仕込み8割削減×職人級の味！「厨房のタイパ革命」で過酷な現場を利益が出るホワイト職場へ

設営ブースのイメージ図

飲食業界が直面する「コスト増」と「労働力不足」。これらを解決するため、グループ会社のキッチンテクノ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森下和光）より、「現場の悩み」を劇的に解決する4つの製品を展示します。

圧力寸胴鍋

ラーメン店や日本料理店の仕込みを劇的に変えます。煮込み時間を大幅に短縮し、光熱費・人件費を削減。大量調理でも品質を均一に保ちます。

- 製麺機：ラーメン・そば・パスタから餃子の皮まで。仕込み時間を削りつつ「つくりたて」を提供することで差別化を実現。本来、受注生産で2～3ヵ月要する機器ですが、台数限定で「最短1～2週間」の即納体制を整えており、お待たせすることなく即戦力として導入可能です。券売機

高額紙幣やキャッシュレス決済にフル対応。人件費を削るだけでなく、豊富なオプションで店舗運営の効率を最大化します。

- グラス洗浄機：100V/200V対応。特許取得の「オゾン水スプレー」のパワーにより、グラスと食器の混合洗浄でもウォータースポットのない輝く仕上がりを実現。下洗い・拭き上げが一切不要になるため、作業の省力化はもちろん、磨き上げ作業によるグラスの破損（ブレッケージ）も大幅に削減します。また、オゾン水の力で除菌・殺菌・消毒に大きな効果を発揮し、衛生管理も万全です。

さらに、圧力寸胴で仕込んだ豚骨スープと、製麺機で作った麺を組み合わせた豚骨ラーメンの試食も実施。調理工程の省力化と味のクオリティを、実際に“自分の舌”で体感いただけます。

レジ・受付の「自動化」で接客ストレスをゼロに！最新ITシステムが実現するスマート経営

株式会社テンポス情報館（本社：東京都大田区、代表取締役：森下 篤史）からは、オーダーや会計、行列管理を自動化し、少人数でも質の高い接客を可能にする最新DXソリューションを提案します。

Unipos Cloud Ticket（券売機・セルフレジ）

昼は「前払い券売機」、夜は「後払いセルフレジ」と、1台2役の運用が可能。多言語・キャッシュレス対応でインバウンド対策も万全。365日のサポート体制で導入後も安心です。

T-Wait（ウェイティングシステム）

専用アプリ不要、QRコードを読み取るだけで待ち状況をスマホで確認。行列による「あきらめ客」を防止し、顧客満足度を向上させます。初期費用0円～、最短当日から利用可能。

採用から生活支援までフルサポート。特定技能・外国人社員紹介で「長く働ける」現場を実現！

株式会社ディースパーク（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：森下 篤史）からは、深刻化する人材不足に対し、採用だけでなく「定着」まで見据えた抜本的な解決策を提案します。

修理費用の不安をゼロに！初期投資を抑えて「持たない経営」を叶えるテンポスのレンタル新常識

- 即戦力外国人社員紹介：特定技能・日本語試験に合格した即戦力人材をご紹介。最大の強みは、入社前後の徹底した生活・行政サポートです。銀行口座開設や携帯電話、賃貸物件の契約支援、役所手続きへの同行から、入社後の日本語サポートまで一貫して対応。企業様の手間を最小限に抑えつつ、外国人社員が安心して長く働ける環境を共に構築します。

株式会社テンポスバスターズ（本社：東京都大田区、代表取締役：森下 篤史）からは、キャッシュフローを重視した「持たない経営」と、故障リスクを最小化する独自のレンタルサービスを展示予定です。

・厨房機器長期レンタル：新規開業や入替の初期投資を大幅に抑制。最大の特長は、レンタル期間中の自然故障による修理費用をテンポスが全額負担することです。突発的な高額修理の不安を完全に解消し、月額固定の安心を提供。契約更新時には新品への入れ替えも可能です。

・厨房機器催事レンタル：フェスや急な故障時の代替えに。全国88拠点の豊富な在庫から、冷蔵庫やコンロなど必要な機器を1品から安価にレンタル。万が一のトラブル時も全国の店舗が迅速に対応します。

・オリジナル機器：他社より圧倒的に低コストな「TB冷凍ストッカー」や「TB冷蔵ショーケース」など、攻めの出店を支える製品を展示します。

価格破壊級の冷凍ストッカー価格破壊級の冷蔵ショーケース

厨房が変われば、経営の景色は一変します。人手不足やコスト高に立ち向かうための『新しい常識』を、ぜひ会場で体感してください。

【出展概要】

国際ホテル・レストラン・ショー2026（HCJ2026）

・会期：2026年2月17日（火）～20日（金）

・開場時間：10:00 ～ 17:00（最終日は16:30まで）

・会場：東京ビッグサイト（東展示棟）

・ブース：E4-N09（東4ホール・厨房設備機器展内）

・主催者：一般社団法人日本能率協会 他

下記ウェブサイト「来場事前登録」からの申し込みで入場無料

URL： https://hcj.jma.or.jp/

【会社概要】

株式会社テンポスホールディングス

代表取締役社長：森下 篤史

所在地：東京都大田区東蒲田2-30-17

証券コード：2751（東証スタンダード）

https://www.tenpos.co.jp/

株式会社テンポス情報館

所在地：東京都大田区東蒲田2-30-17 サンユー東蒲田ビル 8F

代表者：森下 篤史

https://www.tenpos.jp/

株式会社ディースパーク

所在地：大阪府大阪市中央区南船場4-11-28 JPR心斎橋ウエスト3F

代表者：森下 篤史

https://www.d-spark.com/

キッチンテクノ株式会社

所在地：〒162-0052 東京都新宿区戸山3丁目15-1 日本駐車ビル1F

代表者：代表取締役社⾧ 森下和光

URL：https://www.kitchen-t.co.jp/

株式会社テンポスバスターズ

所在地：東京都大田区東蒲田2-30-17 サンユー東蒲田ビル 7F

代表者：森下 篤史

古物商許可証：東京都 第302211706229号

https://tenposbusters.co.jp/