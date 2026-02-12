Fuku Fuku Nyanko（ふくふくにゃんこ）×洋菓子のコロンバン 2月22日「ネコの日」を楽しむワッフル『ふくふくにゃっふる』を発売
株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：阿部 二郎）は、REXT株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：塩田 徹）の人気キャラクター「Fuku Fuku Nyanko（ふくふくにゃんこ）」とコラボレーション。2月22日の「ネコの日」に合わせ、8日間限定の特別商品『ふくふくにゃっふる』 を、2月16日より、原宿スイーツ（旧コロンバン原宿）にて販売いたします。8匹のにゃんこたちそれぞれの個性を活かした、8種類のワッフルをご用意いたしました。コロンバンのふわふわワッフルと、
にゃんこたちとの可愛らしいコラボレーションスイーツは、ご自宅でのティータイムはもちろん、ネコ好きな方へのギフトにもぴったりです。現在、店頭およびお電話にて事前予約を承っております。
『ふくふくにゃっふる』
Fuku Fuku Nyanko（ふくふくにゃんこ）8匹のそれぞれの好物やチャームポイントを、コロンバン自慢のワッフルで表現しました。どれから食べるか迷うのも楽しい、8つのフレーバーをお届けいたします🐾
■ふくふくにゃっふる詳細
＜ふくふくセット＞
・ハッチのキウイにゃっふる～カニカマピックを添えて～（シャンティ×キウイ、カニカマピック付き）
・ミケランジェロのカフェ風にゃっふる（カスタード×巻きチョコとコーヒー豆チョコ）
・クロ助とコアラのアメリカンチェリーにゃっふる（カスタード×アメリカンチェリー、コアラピック付き）
・しろたまちゃんのおめかし苺にゃっふる（シャンティ×苺とリボンチョコ ）
＜にゃんにゃんセット＞
・チャチャ丸のたいやき風にゃっふる（カスタード×あんこ）
・サバ太のブルーベリークリームパン風にゃっふる（カスタード×ブルーベリー）
・シャーシャのマロンにゃっふる（シャンティ×黄栗）
・スコアのオレンジティーにゃっふる（シャンティ×オレンジと紅茶パウダー）
ふくふくセット
にゃんにゃんセット
■販売概要
・販売価格：4個セット（ふくふくセット／にゃんにゃんセット）各2,160円（税込）
8個セット（ふくふくセット・にゃんにゃんセット各1セット） 4,320円（税込）
・販売店舗：原宿スイーツ（旧コロンバン原宿）
・販売期間：2026年2月16日（月）～2月23日（月・祝）
・予約方法：原宿スイーツ店頭、またはお電話にて承っております。
電話（株式会社コロンバン）：03-3409-2301(受付時間：9:00～17:00 ※土曜、日曜、祝祭日を除く)
・予約締切：受け取り希望日の3日前まで
・事前予約特典：事前予約をいただいたお客様に、もれなく「ふくふくにゃっふる限定ポストカード」をお１人様1枚プレゼントいたします！
＊本商品は、数量限定・受注生産のため、事前予約をおすすめしております。
◆Fuku Fuku Nyanko（ふくふくにゃんこ）とは
インテリア・生活雑貨専門店HAPiNS（ハピンズ）のオリジナルキャラクターです。ふくふく島でくらす“にゃんこ”たちで、やわらかい絵のタッチが特徴です。にゃんこは全8種類で、昨年誕生10周年を迎えました。
【原宿スイーツ（旧コロンバン原宿）店舗情報】
住所：東京都渋谷区神宮前6-29-4 こみやビル1F
(東京メトロ千代田線 明治神宮前駅7番出口より徒歩1分、JR山手線 原宿駅表参道口より徒歩6分)
営業時間：月～金 9:00～19:00 土・日・祝：10:00～19:00
定休日：年中無休
電話番号：03-3400-3838