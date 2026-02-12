Fuku Fuku Nyanko（ふくふくにゃんこ）×洋菓子のコロンバン　2月22日「ネコの日」を楽しむワッフル『ふくふくにゃっふる』を発売

株式会社コロンバン

株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：阿部 二郎）は、REXT株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：塩田 徹）の人気キャラクター「Fuku Fuku Nyanko（ふくふくにゃんこ）」とコラボレーション。2月22日の「ネコの日」に合わせ、8日間限定の特別商品『ふくふくにゃっふる』 を、2月16日より、原宿スイーツ（旧コロンバン原宿）にて販売いたします。8匹のにゃんこたちそれぞれの個性を活かした、8種類のワッフルをご用意いたしました。コロンバンのふわふわワッフルと、

にゃんこたちとの可愛らしいコラボレーションスイーツは、ご自宅でのティータイムはもちろん、ネコ好きな方へのギフトにもぴったりです。現在、店頭およびお電話にて事前予約を承っております。

『ふくふくにゃっふる』

Fuku Fuku Nyanko（ふくふくにゃんこ）8匹のそれぞれの好物やチャームポイントを、コロンバン自慢のワッフルで表現しました。どれから食べるか迷うのも楽しい、8つのフレーバーをお届けいたします🐾

■ふくふくにゃっふる詳細

＜ふくふくセット＞

・ハッチのキウイにゃっふる～カニカマピックを添えて～（シャンティ×キウイ、カニカマピック付き）

・ミケランジェロのカフェ風にゃっふる（カスタード×巻きチョコとコーヒー豆チョコ）

・クロ助とコアラのアメリカンチェリーにゃっふる（カスタード×アメリカンチェリー、コアラピック付き）

・しろたまちゃんのおめかし苺にゃっふる（シャンティ×苺とリボンチョコ ）

＜にゃんにゃんセット＞

・チャチャ丸のたいやき風にゃっふる（カスタード×あんこ）

・サバ太のブルーベリークリームパン風にゃっふる（カスタード×ブルーベリー）

・シャーシャのマロンにゃっふる（シャンティ×黄栗）

・スコアのオレンジティーにゃっふる（シャンティ×オレンジと紅茶パウダー）

ふくふくセットにゃんにゃんセット■販売概要

・販売価格：4個セット（ふくふくセット／にゃんにゃんセット）各2,160円（税込）

8個セット（ふくふくセット・にゃんにゃんセット各1セット） 4,320円（税込）

・販売店舗：原宿スイーツ（旧コロンバン原宿）

・販売期間：2026年2月16日（月）～2月23日（月・祝）

・予約方法：原宿スイーツ店頭、またはお電話にて承っております。

電話（株式会社コロンバン）：03-3409-2301(受付時間：9:00～17:00 ※土曜、日曜、祝祭日を除く)

・予約締切：受け取り希望日の3日前まで

・事前予約特典：事前予約をいただいたお客様に、もれなく「ふくふくにゃっふる限定ポストカード」をお１人様1枚プレゼントいたします！

＊本商品は、数量限定・受注生産のため、事前予約をおすすめしております。

◆Fuku Fuku Nyanko（ふくふくにゃんこ）とは

インテリア・生活雑貨専門店HAPiNS（ハピンズ）のオリジナルキャラクターです。ふくふく島でくらす“にゃんこ”たちで、やわらかい絵のタッチが特徴です。にゃんこは全8種類で、昨年誕生10周年を迎えました。

【原宿スイーツ（旧コロンバン原宿）店舗情報】

住所：東京都渋谷区神宮前6-29-4 こみやビル1F

(東京メトロ千代田線 明治神宮前駅7番出口より徒歩1分、JR山手線 原宿駅表参道口より徒歩6分)

営業時間：月～金 9:00～19:00 土・日・祝：10:00～19:00

定休日：年中無休

電話番号：03-3400-3838