10周年を迎える『ポケモン GO』、探検の舞台は東京「Pokemon GO Fest 2026：東京」はお台場海浜公園を中心に港・江東・品川の3区広域で開催決定

株式会社ナイアンティック

株式会社ナイアンティック（以下、ナイアンティック）は、2026年5月29日（金）～6月1日（月）の4日間、東京都で開催するリアルイベント「Pokemon GO Fest（ポケモン ゴー フェスト）：東京」につきまして、東京都、港区・江東区・品川区および株式会社ポケモンと本日2月12日（木）に共同記者会見を開催し、詳細を発表いたしました。

本イベントは、5月29日（金）から6月1日（月）までの4日間、お台場海浜公園をはじめとする港区・江東区・品川区の広域を会場として『ポケモン GO』を楽しむリアルイベントです。今回は10周年を迎える特別な年として、東京都全域（*島嶼部を除く）にプレイエリアを拡大し、先行して5月25日（月）から開催が決定。この街中ゲームプレイに特化した世界初となる「まち探検チケット」の実装をはじめ、過去最大規模の取り組みを発表いたしました。各チケットは、3月上旬より発売開始予定です。

本記者会見では、はじめに株式会社ナイアンティック プレジデントの河合敬一が、これまで10年間トレーナーとともに歩んできた歩みを振り返り、10周年という節目の年に、『ポケモン GO』として過去最大規模のリアルイベントを東京都で開催できることへの期待と感謝を述べました。

また、東京都知事の小池百合子氏は、 「今回の「Pokemon GO Fest：東京」は、『ポケモン GO』のサービス開始から10周年を記念し、臨海副都心を含む東京全体が会場に。 普段見ることができないポケモンたちと出会えるリアルイベントで、東京の魅力を発見してほしい」 と述べ、本イベントへの期待を寄せました。

そのほか共同会見には、港区の清家愛区長、江東区の大久保朋果区長、品川区の森澤恭子区長、株式会社ポケモンの代表取締役 最高執行責任者（COO）の宇都宮崇人氏が登壇し、本イベントの概要や趣旨のほか、それぞれの立場からイベントの魅力を発信しました。

10周年という節目を迎え、これまでの歩みを振り返るとともに、東京から発信する新たな体験への期待に包まれながら、駆けつけてくれたピカチュウとのフォトセッションを行い、会見は幕を閉じました。

■株式会社ナイアンティック プレジデント 河合 敬一（かわい けいいち）：

『ポケモン GO』は、累計10億ダウンロードを超え、今年10周年を迎えます。これまで支えてくださった世界中のトレーナーの皆さまに、心より感謝申し上げます。人々が実際に外に出て街を歩き、出会い、つながる体験は、私たちのゲームならではの価値として、世代や国境を越えて広がってきました。10周年という節目の年に、東京という特別な街を舞台に、「Pokemon GO Fest：東京」を開催できることを、大変うれしく思っています。本イベントは、『ポケモン GO』として次の10年への新たな冒険の始まりでもあります。トレーナーの皆さんと共にこの10周年をお祝いし、東京という街の魅力をたくさん感じていただけるようなイベントにしたいと思います。皆さまをお迎えするのを、楽しみにしています。

■東京都知事 小池 百合子（こいけ ゆりこ）氏：

今回の「Pokemon GO Fest：東京」は、『ポケモン GO』のサービス開始から10周年を記念し、メイン会場の臨海副都心を含む東京全体が会場で、過去最大規模と聞いています。東京は、江戸から続く伝統と革新が共存する魅力溢れる都市です。 また、都は東京グリーンビズの取組を推進し、５年間で東京ドーム約40個分の都立公園の緑が増えており、ポケモンがいかにも生息していそうな緑豊かな地域となっています。ポケモンたちと一緒に、東京の魅力を発見してほしいと思います。

■港区長 清家 愛（せいけ あい）氏：

「Pokemon GO Fest：東京」のメイン会場となる台場は、港区を代表する水辺のまちです。海と都市が調和する港区ならではの魅力を楽しんでいただきたいです。 港区には、東京タワーのある芝、そして麻布・六本木・赤坂・青山・高輪など、歴史、文化、国際性が息づく観光資源が数多くあります。 今回のイベントの開催に合わせ、区内商店街や観光施設など様々な場所で連動した取組を行う予定です。 イベントに参加される皆さんには、ぜひ台場を含む区の各地にも訪れていただき、多様な魅力があふれる港区を体感していただければ幸いです。



■江東区長 大久保 朋果（おおくぼ ともか）氏：

江東区には、水と緑に恵まれた豊かな自然環境があり、また、先人たちから受け継がれてきた歴史と文化が息づく、人情が熱いまちです。今回の「Pokemon GO Fest：東京」では、区内の商店街など、さまざまな場所でコラボ企画を実施する予定です。ぜひ『ポケモン GO』を楽しみながら、江東区の色々な場所に足を運んでいただき、たくさんの魅力を体験していただければ幸いです。

■品川区長 森澤 恭子（もりさわ きょうこ）氏：

品川区は、旧東海道品川宿をはじめとする歴史的スポットや100近くの活気ある商店街、運河・河川等の水辺などがあり、懐かしさと新しさが混在する多彩な魅力に富んだまちです。

「Pokemon GO Fest」開催中、ぜひ品川区へお越しいただき、天王洲アイルの新しい街並みや景色、旧東海道の江戸時代の風情が残る街並みをお楽しみください。

■株式会社ポケモン COO 宇都宮 崇人（うつのみや たかと） 氏

ポケモン30周年、『ポケモン GO』10周年という節目の年に、初めて東京でリアルイベントの「Pokemon GO Fest」を開催できることを大変嬉しく思います。日頃よりポケモンを愛し、『ポケモン GO』をプレイしてくださっている世界中のトレーナーの皆様に心より感謝申し上げます。今後もパートナーであるナイアンティックや自治体の皆様と連携し、心躍る体験をお届けしてまいります。

【Pokemon GO Fest：東京 開催スケジュール】

メインイベント開催期間 ： 2026年5月29日（金）～ 6月1日（月）

イベントアワー（入替制） ： （午前の部）10:00 - 14:00 ／ （午後の部）16:00 - 20:00

メイン会場 ： お台場海浜公園（港区）、シンボルプロムナード公園（江東区）、

潮風公園 （品川区）、他

街中ゲームプレイ期間 ： 2026年5月25日（月）～ 6月1日（月）

イベント開催時間 ： 10:00 - 20:00

街中ゲームプレイエリア ： 東京都内全域 *島嶼部とメイン会場を除く

【チケット情報（3月上旬発売予定）】

「Pokemon GO Fest 2026：東京」のイベントチケットは、『ポケモン GO』公式チケット販売サイト(https://tickets.nianticlabs.com/events/#/login?returnUrl=%2Feventlisting&appId=pgo)にて

3月上旬より販売予定です。

「Pokemon GO Fest 2026：東京」チケット： 4,000円（5月29日～6月1日 午前／午後入替制、メイン会場**と街中ゲームプレイ）

まち探検チケット（1DAY）：3,000円（5月25日～6月1日のうち1日、島嶼部とメイン会場を除く、街中ゲームプレイのみ）



※早期割引、その他追加オプションをご用意しています。

※チケットやイベント詳細に関する情報は、公式WEBサイト（https://pokemongo.com/ja）および『ポケモン GO』公式SNSにて順次公開してまいります。



■「Pokemon GO Fest」とは

「Pokemon GO Fest（ゴーフェスト）」は、1年に1度、世界各地域（アジア太平洋地域／ヨーロッパ／アメリカ）から選ばれた3都市に世界中のトレーナー（ユーザー）が集結し、ともに探検を楽しむ『ポケモン GO』の最大のリアルイベントです。2018年にアメリカ・シカゴで初めて開催されて以来、これまでに世界各国の主要都市で実施され、数多くのトレーナーが国境を越えて旅をしながら参加する、唯一無二のコミュニティ体験を提供してきました。

今年の「Pokemon GO Fest」は、日本・東京、アメリカ・シカゴ、そしてデンマーク・コペンハーゲンの世界3都市での開催を予定しております。

本イベントでは、開催期間中、対象となるエリアが『ポケモン GO』の世界観で彩られます。メイン会場には特別な装飾やフォトスポットが設置されるほか、トレーナー同士がリアルに交流できるエリアも登場。さらに、ゲーム内では普段なかなか出会うことができない特別なポケモンとの遭遇や、全世界のトレーナーと協力して挑むグローバルなチャレンジなど、リアルとデジタルが融合した『ポケモン GO』ならではのアクティビティを多数用意しています。また、チケットをお持ちでない方も楽しめる企画やポケモンたちのグリーティングも予定されており、『ポケモン GO』通じて、開催地域のすばらしい魅力を堪能いただけるリアルイベントを目指しています。

■『ポケモン GO』とは

『ポケモン GO』は、スマートフォンの位置情報を活用し、現実世界そのものを舞台としてプレイする位置情報ゲームアプリです。プレイヤーは“トレーナー”となり、実際に外に出て歩くことで、移動に合わせて現れる「ポケモン」を捕まえたり、他のトレーナーとバトルを繰り広げたりすることができます。

2016年7月にサービスを開始した『ポケモン GO』は、2026年で10周年という大きな節目を迎えます。配信開始直後から世界的な社会現象を巻き起こし、現在もAR（拡張現実）技術を通じて、日常生活の中に新たな発見と交流を生み出すコンテンツとして、現時点で累計10億ダウンロードを超え、世界中のトレーナーにコンテンツとして親しまれています。

■『ポケモン GO』 日本公式チャンネル

最新情報につきましては『ポケモン GO』公式WEBサイト、SNSをご確認ください。

公式WEBサイト ：https://pokemongo.com/ja

X（@PokemonGOAppJP） ：http://twitter.com/PokemonGOAppJP

Instagram（@pokemongoappjp） ：https://www.instagram.com/pokemongoappjp

Youtube（@PokemonGOJP） ：https://www.youtube.com/@PokemonGOJP

TikTok（@pokemongoappjp） ：https://www.tiktok.com/@pokemongoappjp?lang=ja-JP



*島嶼部とメイン会場を除く

**メイン会場でのゲームプレイは午前／午後のどちらかのみ。「Pokemon GO Fest 2026：東京」のチケットには同日の街中のゲームプレイ（まち探検チケット）が含まれます。

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。